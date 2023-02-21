Слишком высокие ставки. Почему все говорят о воздушной войне и что планирует Путин 21 февраля, 20:13 Эксклюзив NV

Изменить траекторию войны Украина сейчас сможет только при условии, если Запад предоставит нам весь необходимый спектр вооружения

О скоплении самолетов и вертолетов хочу сказать, что неоднократно, разные украинские источники, Воздушные силы, ГУР, военные аналитики, имеющие дело с реальным положением вещей на фронте, они объясняют обществу очень простую вещь, что вокруг Украины сейчас, если мы говорим о тактической или армейской авиации, 450 российских истребителей и до 300 российских вертолетов.

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ГУР уточняет, что половина из этих вертолетов ударные. То есть остальные, скажем, Ми-8, Ми-17 и так далее, условно ударные, если на них навесить ракетный обвес. И эти самолеты и вертолеты расположены на достаточно большом расстоянии от границ Украины для того, чтобы Украина не смогла достать своими средствами поражения.

То есть аэродромы расположены на расстоянии около 200 километров. Об этом говорят все, и все, грубо говоря, причастны к этой проблематике, и говорят, что ситуация радикально с начала вторжения не изменилась. И вот удивляет, откуда появилась эта информационная волна о воздушной войне, о массированном воздушном ударе, о возможном массовом заходе российской авиации в украинское воздушное пространство? И вот смотрите, было несколько сообщений об этом. Первое, кажется, на которое мы реагировали, было в Financial Times, которое, кстати, потом опроверг никто иной как министр обороны США Ллойд Остин.

А дальше было несколько сообщений российской оппозиционной якобы прессы или зарубежной, или либеральной, которая ссылалась как под кальку на неназванного чиновника Министерства обороны России, что якобы готовится воздушная война. И из чего я лично делаю вывод,