От Наполеона до Гитлера. Чем чревата мания «присоединителей» земель 8 июня, 22:01 Цей матеріал також доступний українською

Сейчас, в угаре, развязав в 2014 году войну с Украиной и даже не дождавшись ее завершения, российская власть говорит о включении ряда областей Украины прямо в состав России

Тираны очень часто страдают от психической болезни, которую я бы назвал манией географической карты. Они стремятся максимально раздвинуть границы своих стран — пренебрегая всеобщим возмущением, насмехаясь над всем миром, включать в свои империи все новые провинции, департаменты, земли, объединяя их с той страной, которая была до них. «Вот какой я правитель, вот, что я сделал для величия своего народа», — как бы объявляют эти присоединители.

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Если завоевание укрепляется международным признанием, у завоевателя еще есть шанс удержать завоеванное и передать потомкам, но если мир отказывается признать все эти аншлюсы и энозисы, унификации и воссоединения, если, не дожидаясь мира, прямо во время войны завоеватель алчно и маниакально рисует новые границы своей страны, то все обычно кончается очень плохо и даже комично (если забыть на миг о той крови, которая пролилась при перекройке границ).

К 1812 году Наполеон Бонапарт объявил частями Франции все левобережье Рейна, Нидерланды, Гамбург, Бремен, значительные части Италии с Генуей и Турином, Римом и той же Эльбой. Франция, перейдя Пиренеи, включила Каталонию, и даже на далекой Адриатике всю Далмацию и Ионические острова. Говорят, Наполеон с особым наслаждением придумывал названия департаментов на этих землях. Понятно, ни испанские кортесы, ни свободные страны Европы эти присоединения не признали. И когда наступил 1814 года, потом 1815-й, Франция была возвращена в свои старые границы — 1792 года. Корыто великой империи разбилось, а страдавший манией географической карты экс-император отправился не по своей воле на остров Святой Елены пленником Великобритании.

Ваш кумир Сталин не позволял и этого, дорогие географы

Гитлер, раздуваясь от гордости, включал все новые земли в «Тысячелетний Рейх» — Эльзас и Северный Шлезвиг, Эйпен и Мальмеди в Бельгии, Судеты и Крайну (нынешняя Словения). Восточная Пруссия распухла за счет Литвы и Польши. Генерал-губернаторство Варшавское и протекторат Богемия и Моравия тоже были в Рейхе, как бы наполовину. Разнообразные названия и статусы присоединенных земель Гитлер придумывал самолично. Ему это очень нравилось — творить новый мир.

После «измены» Италии в 1943 году фюрер поспешил включить в свою империю Далмацию с Триестом и Тироль. А шла, между тем, уже осень 1944-го. Понятно, никто кроме самого фюрера и его еще оставшихся к тому времени сателлитов, эти маниакальные расширения не признал. Мир смеялся сквозь слезы. Всем было понятно, что нацистское государство доживает последние месяцы — время ли для развлечений с географической картой?

Потсдамские соглашения 1945-го вернули границы Западной Европы к Версальскому миру. На востоке Сталин был еще суровей — Германия потеряла всю Восточную Пруссию, всю Силезию и Померанию. Ей пришлось удовольствоваться границей по Одеру и Нейсе. Ну, а конец нацистского любителя поиграть в империю всем известен. Никому такого не пожелаю. Но — закономерно.

И вот сейчас, в каком-то угаре, развязав в 2014 году войну с Украиной и даже не дождавшись ее завершения, российская власть говорит о включении ряда областей Украины прямо в состав России. Уже включили Крым, на очереди Донбасс, Херсон, Запорожье… Кто-то и в России очень любит играть с географической картой.

Господа географы, не забудьте, как кончались такие игры даже у более могучих и страшных — позор, пожизненное заключение, пуля в голову… И еще хорошо, если мировое сообщество соглашалось на старые границы обезумевших империй. Ваш кумир Сталин не позволял и этого, дорогие географы. Может быть пора закончить эту кровавую игру и, исцелившись от мании географической карты, посмотреть на мир здраво?

Текст опубликован с разрешения автора

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