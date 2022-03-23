Кремль тихо покидают топ-чиновники, олигархи и силовики 23 марта, 23:26

Чем жила страна 23 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Путин перешел грань варварства. Московский диктатор уже переступил порог варварства, заявил британский премьер Борис Джонсон. По его мнению, Запад «должен без колебаний пойти дальше в ужесточении санкций и предоставлении дальнейшей оборонительной военной помощи Украине».

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● Госдеп: россияне — военные преступники. США официально признали, что российские войска совершают военные преступления в Украине. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

● Глава Госдепа США добавил, что оценка Вашингтона основывается на тщательном анализе общедоступной информации и данных разведки с начала войны.

● Зеленский ждет от Франции членства в ЕС. Президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Франции заявил, что решение о членстве Украины в ЕС давно назрело. «И что во время председательства Франции в ЕС будет принято давно назревшее историческое решение о полноправном членстве Украины в ЕС. Историческое решение в историческое время, как это всегда было в истории французского народа», — подчеркнул глава государства.

● Завтра НАТО даст новую помощь Украине. 24 марта лидеры стран-членов НАТО согласуют выделение дополнительной военной помощи Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне завтрашнего саммита Альянса. «Украина имеет право на самооборону в соответствии с уставом ООН, и мы помогаем украинцам отстаивать это фундаментальное право», — сказал он.

● Япония, которая оказалась рядом. Президент Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, который выступил перед парламентом Японии. Он поблагодарил Страну восходящего солнца за поддержку Украины с первых дней войны и призвал усилить давление на РФ.

● «Призываю объединять усилия стран Азии — ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию. Чтобы Россия искала мир. И остановила цунами своего жестокого вторжения в наше государство, в Украину, — подчеркнул, в частности, Зеленский. — Нужно эмбарго для торговли с Россией. Нужно выводить компании с российского рынка, чтобы деньги не уходили на российскую армию».

● РФ не выиграет ядерную войну. Москва никогда не выиграет ядерную войну, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Россия должна прекратить агрессивную ядерную риторику. Это опасно и безответственно. НАТО защищает своих союзников, и мы передаем очень четкое сообщение России, что ядерную войну невозможно выиграть и она не должна произойти», — заявил он.

● Президент США Джо Байден назвал «реальной угрозой» применение страной-агрессором химического оружия в Украине.

● Лавров грозит натовским миротворцам. Отправка миротворцев в Украину — польская идея, которую готовятся озвучить на ближайщем саммите НАТО, — может привести к прямому столкновению между НАТО и РФ, заявил министр индел страны-оккупанта Лавров. «Это будет то же прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что оно никогда не должно состояться в принципе», — сказал он.

● Армия голодранцев. Российским военным не хватает не только еды и боеприпасов, но даже топлива для кораблей в Черном море. Кроме того, у военных нет теплой одежды.

● Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны США на закрытом брифинге, передало Радио Свобода. По его словам, «большая и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводились, длится уже месяц, а они еще не решили проблему пополнения ресурсов». Чиновник отметил, что эти трудности возникли уже через неделю после начала вторжения РФ.

● Пытаются восполнить потери. В РФ продолжается скрытая мобилизация. Ее цель — восполнить потери личного состава оккупационной группировки войск в Украине. Об этом сообщил наш Генштаб. Военные комиссариаты страны-агрессора пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих. Предпочитают тех, кто уже имеет боевой опыт.

● По оценкам Генштаба, только людские потери врага превышают 15 тыс.

● Убиты и забыты. НАТО считает, что армия оккупантов с начала войны потеряла 7−15 тыс. солдат, сообщил неназванный высокопоставленный представитель Альянса в комментарии The Washington Post. По его словам, НАТО считает, что общие потери РФ составляют 30−40 тыс. человек. Он уточнил, что это число включает убитых, раненых, попавших в плен и пропавших без вести.

● А кремлевский пресс-секретарь Песков вновь отказался озвучивать данные о потерях россиян на войне.

● Разгром врага под Изюмом. Российские оккупанты потерпели еще одно поражение в районе Изюма, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. ВСУ удалось остановить продвижение российских оккупантов и разгромить его. «Наши ВСУ не допускают их продвижения, россияне там уже не раз получали позорные поражения. Во время последних атак враг потерял около 400 человек личного состава и десятки единиц техники», — отметил Синегубов.

● Достучаться до всех. Минцифры использует искусственный интеллект, чтобы по фото трупов российских военных найти их аккаунты в соцсетях и сообщить о смерти друзьям и близким. Об этом в Telegram написал глава ведомства Михаил Федоров. Также Минцифры настраивает автодозвоны в Россию, чтобы рассказывать правду о российских оккупантах.

● Врага легко прослушивают. Системы связи оккупантов выходят из строя чаще, чем ожидалось, заявляют американские и европейские эксперты. Это вынуждает войска вторжения в полевых условиях полагаться на открытые системы или воровать мобильные телефоны у украинцев, а такие разговоры могут быть легко перехвачены украинскими военными. Об этом написало издание Foreign Policy.

● С начала войны украинская армия уничтожила 105 самолетов оккупантов, сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

● Белорусы пойдут сразу в плен? Некоторые белорусские военные планируют сдаваться в плен, если их отправят на войну в Украину на стороне РФ. Об этом рассказал Владимир Фитьо, пресс-офицер Командования Сухопутных войск ВСУ. «Они уже пробуют связываться с нашими представителями власти и будут предупреждать — если у них будет „вылазка“ к нам, они сразу будут нам звонить и сдаваться в плен. Есть такая предварительная информация», — пояснил он.

● В Беларуси представители оппозиции и небезразличные граждане, осуждающие содействие РФ в войне, частично вывели из строя железнодорожное сообщение с Украиной. Об этом сообщил Генштаб. Информация уточняется.

● ВСУ переходят в наступление. Высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга заявил, что украинцы не только оборонялись в местах, которые считали правильными для обороны, но и прилагают усилия, чтобы «вернуть территории, занятые сейчас российскими войсками».

А по ту сторону фронта:

● Россиян лишают золотого запаса. Американские сенаторы работают совместно с Минфином США, чтобы попытаться заблокировать золотой запас России примерно на $132 млрд. Об этом написал Axios со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

Готовящийся документ предполагает применение вторичных санкций к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из запасов центробанка РФ. Они также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или электронным способом в стране-агрессоре.

● По словам одного из сенаторов, такой законопроект может быть принят Сенатом уже на этой неделе.

● Отключите их от SWIFT. Нацбанк Украины призвал руководство международной системы SWIFT отключить центробанк РФ от системы обмена финансовыми сообщениями, — этот шаг усилит международную финансовую изоляцию страны-агрессора и «станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере».

● Рекламный рынок РФ потеряет минимум 50% выручки в этом году из-за массового ухода рекламодателей после нападения на Украину.

● Москва не готовилась к жесткой блокировке. Глава вражеского МИД Лавров признался на встрече со студентами-международниками в Москве, что российское руководство не ожидало блокировки валютных резервов страны Западом.

● Из-за санкций заморожено около половины золотовалютных резервов центробанка РФ ($300 млрд). Его средства еще на €22 млрд заблокировала и Франция.

● Кремлевский корабль дал течь. Российские олигархи ищут пути влияния на кремлевского диктатора. А некоторые даже обсуждают его физическую ликвидацию.

● Как сообщили в ГУР отечественного Минобороны, в Москве прошла встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича. На ней первый отметил, что миллиардеры из РФ крайне раздражены политикой Путина и санкциями. И ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из числа силовиков. Но хозяин Кремля находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. «Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина», — добавили в ГУР.

● Власти Франции заморозили активы российских олигархов на $800 млн в рамках санкций, сообщил Габриэль Атталь, официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. «Эти санкции ощущаются в России, где экономика пошатывается, рубль падает, фондовая биржа в значительной степени все еще закрыта, а центральный банк сильно пострадал», — сказал он.

● Путинский топ-чиновник покинул РФ. Анатолий Чубайс, спецпредставитель главы РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, покинул пост и уехал из РФ, сообщило Bloomberg со ссылкой на два источника. Чубайс объяснил свои действия несогласием с войной в Украине.

● Bloomberg пишет, что Чубайс стал самым высокопоставленным чиновником, порвавшим связи с Кремлем после начала войны.

● В Кремле исчезают силовики? Информацию об исчезновении министра обороны РФ Сергея Шойгу (распространенную накануне одним из российских онлайн-СМИ) советник главы ОП Михаил Подоляк назвал «интересным информационным нюансом».

● У себя в Telegram Подоляк также отметил исчезновение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, а также глав спецслужб Николая Патрушева, Александра Бортникова и Сергея Нарышкина. Кроме того, не появляются в информпространстве представители экономического блока — премьер Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр Максим Решетников. «Интересная тишина», — добавил Подоляк.

● Россияне бегут из Крыма, Путин им мешает. Глава кремлевского режима Путин готовится заблокировать для россиян возможность покинуть оккупированный РФ Крым. Об этом сообщили в ГУР нашего Минобороны: «Подтверждена информация о подготовке блокировки силами Росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону РФ. Также оккупационными властями будет ограничено движение паромной переправы и авиасообщение полуострова с РФ».

● Формальной причиной этого российские власти называют «борьбу с украинскими диверсантами и предотвращение возможных террористических атак». Однако в ГУР считают, что таким образом Кремль пытается реагировать на панические настроения среди россиян, незаконно переселившихся в украинский Крым после 2014 года.

И для финала:

● За Суркисов ответят таможенники. Госбюро расследований начало уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста в Закарпатье, которые без проверок выпустили из страны братьев Суркисов (один — депутат ОПЗЖ, второй — собственник киевского Динамо). Те пересекли границу на двух дорогих авто с внуками призывного возраста 26 февраля. Через таможню Суркисы прошли без декларирования наличных, хотя на венгерской стороне оформили $17,6 млн.

● Пересечение границы Суркисов, по данным УП, регистрировал тот же наряд пограничников и таможенников, что оформлял Анастасию Котвицкую, жену соратника экс-министра МВД Арсена Авакова. Котвицкая вывезла в чемоданах более $30 млн. наличными.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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