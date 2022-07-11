Путин перекрыл газ. Сюрприз? 11 июля, 17:50

Может, хоть на этот раз они усвоят? Как следует вести себя с бандитами?

Путин сказал Европе, что отключит газ, если она не согласится платить рублями. Европа пошла на пересмотр условий контракта.

Путин обрадовался и резко сократил подачу газа в Европу.

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Путин сказал Европе, что надо убрать из-под санкций турбину, а то отключит газ. Европа пошла на отдельные условия по турбине, убрала ее из санкций и продавила Канаду, чтобы та вернула турбину Газпрому.

Путин обрадовался и еще больше сократил поставки газа в Европу, прикрываясь плановым ремонтом Северного потока-1.

Какой сюрприз.

Может, хоть на этот раз они выучат урок? Как следует вести себя с бандитами? И поймут ли, что все уступки бандиты воспринимают как слабость?

Правильный ответ подсказала Литва. Транзит в Калининград закрыт. Путин и вся его клика обещали страшные наказания. Литва сказала «Вперед». И все. Путин утерся.

И это так работает постоянно. Эти подростки с подворотнями, которые официально говорят, что надо сразу бить в морду, а потом вести переговоры, уважают только силу. И боятся ее.

А зима будет холодная. И в Европе. И в Украине.

Но фишка в том, что и в Европе и в Украине будет одна холодная зима, которая нужна для перестройки энергетической системы. А вот газ потом Газпрому некому будет продавать до конца его дней. Или, по крайней мере, до конца дней Путина.

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