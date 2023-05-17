Путин, Троица и Крым 17 мая, 11:18

Президент России Владимир Путин принял решение передать Русской православной церкви знаменитую икону «Троица» кисти великого художника Андрея Рублева

Икона «Троица» сейчас хранится в Третьяковской галерее, и ее реставрационный совет уже предупредил, что передача иконы может привести к ее последующей гибели. Но Владимира Путина и патриарха Кирилла (Гундяева), похоже, такие действия с шедевром не очень смущают. Многие пользователи социальных сетей вообще связывают решение Путина с его войной против Украины — войной, которую активно поддерживает патриарх и другие иерархи РПЦ, — пишет Виталий Портников для Крым.реалии.

Видео дня

Однако, думаю, это не только награда. Некоторые вспомнили легенду, согласно которой Сталин в 1941 году приказал облететь Москву с Владимирской иконой Божьей Матери — той самой иконой, которую владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский выкрал из собора в Вышгороде под Киевом. А российскому президенту, похоже, не чужда мистика. Поэтому отдать икону — это еще и рассчитывать, что она принесет России удачу в войне. Патриарху, по сути, остается над ней «поколдовать».

Уверен, это современное чернокнижие началось не сегодня. Аннексия Крыма привела к немедленным репрессиям против украинских верующих. И сейчас оккупационные власти Крыма окончательно изгнали из собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги Православную церковь Украины и заявили, что готовы передать этот храм РПЦ.

Отдать икону — это еще и рассчитывать, что она принесет России удачу в войне

Можно, конечно, подумать, что эта новая аннексия — ответ Москвы на действия украинских центральных и местных властей и желание общин, которые все чаще отказываются от присутствия УПЦ Московского патриархата в отдельных храмах и даже целых областях. Но вот только нужно учесть, что первым украинским регионом, из которого была изгнана УПЦ Московского патриархата был именно Крым. Только в оккупированном и аннексированном Россией Крыму этим изгнанием занялся лично патриарх Кирилл, который воспользовался новым вторжением Путина в Украину, чтобы в июне 2022 года подчинить себе Крымскую митрополию УПЦ МП.

При этом от иерархов УПЦ никаких возражений по поводу этого решения, противоречащего уставным документам и правам УПЦ МП даже как самостоятельной церкви в составе РПЦ, не последовало. Но от этого самоуправство, думаю, не перестает быть самоуправством.

Поэтому и передача «Троицы» — это, уверен, всего лишь символ пренебрежения. Владимир Путин и патриарх Кирилл, возможно, уверены, что могут распоряжаться старинными произведениями искусства, чужими храмами и даже целыми митрополиями. Новые хозяева «Троицы», похоже, верят не в Троицу, а в силу, которой никто не может противостоять. Но их война против Украины показывает, что сопротивление злу отнюдь не бесполезно и что ни захват храмов, ни приватизация икон от возмездия вряд ли может спасти.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV