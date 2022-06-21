Украинская контратака продвигается вперед. Что происходит на передовой
Давайте попробуем проанализировать события на фронте за последние три-четыре дня
Список сокращений:
САА — Общевойсковая армия (Россия)
БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)
ЦБУ — бомбовые кассеты
GCAA — Гвардейская Общевойсковая Армия (Россия)
ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)
GTA — Гвардейская Танковая Армия (Россия)
ГТД — Гвардейская танковая дивизия (Россия)
Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)
КIA — убит в бою
ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)
ОБТ — основной боевой танк
Мех — механизированная бригада (Украина)
МВД — пропал без вести
МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)
МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)
OPSEC — операционная безопасность (предотвращение непреднамеренного раскрытия потенциально важных или конфиденциальных данных)
ЧВК — частная военная компания/подрядчик
ГСМ — бензин, масло, смазочные материалы
РФА — армия Российской Федерации
Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)
Танк — танковая бригада (Украина)
ТР — танковый полк (Россия)
ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)
Примечание: Для тех, кто все еще ждет «краха» украинского сопротивления — особенно из-за «низкого морального духа» — я бы рекомендовал прочитать статью на The Atlantic, и особенно ее часть о том, что россияне намерены заставить украинцев подчиняться, а затем выучить их новую отредактированную версию собственной истории, включая их вассальное подчинение русскому правлению. Это — суть того, что я слышал от многочисленных офицеров-ветеранов ВКС за последние три месяца, и суть того, что россияне сделали с десятками разных людей, которых они завоевали в 1920-х и особенно в 1930-х годах (в том же духе они, начиная с 2000 года, упражнялись на чеченцах). Так что, если есть какие-то сомнения в украинской решимости и решительности: ну, подумайте, что бы вы сделали, если бы столкнулись с таким «врагом».
Воздух
Сначала некоторая «расчистка плацдарма»… Школа в Краснопольской Громаде (Сумская область), обстрелянная россиянами 15 июня (см. мой предыдущий отчет), похоже, использовалась украинцами как склад боеприпасов. Таким образом, считаю, что соответствующие жалобы местных властей совершенно неуместны.
В свете недавних потерь ВКС россияне отреагировали, заявив об уничтожении нескольких украинских истребителей-бомбардировщиков. Например: Ми-8, сбитый в Широковском районе, МиГ-29 и Су-24, уничтоженные на авиабазе Вознесенск
Горизонт Донецка два дня скрывался в клубах дыма
За последние 2−3 дня Су-34 ВКС выпустили многочисленные управляемые ракеты Х-59, особенно по целям в районе Бахмута. Украинские ПВО сбили летящую российскую ракету над Краматорском 18 июня.
19 июня Keystone Cops в Москве (так автор называет Минобороны РФ — НВ) сообщили об уничтожении украинской воинской части на Широкой Даче в Днепропетровской области: якобы убито более 300 украинских военнослужащих, в том числе «50 генералов». Все, что можно подтвердить на сегодняшнее утро, так это горящие нефтебазы в Днепре, пораженные тремя Х-22 18 июня. Один пожарный погиб, еще 13 получили ранения. Также атаке подверглись нефтебазы в районе Кривого Рога: там три ракеты попали в склад ГСМ в Новомосковске, погибли 11 человек, еще две попали на территорию местной ТЭЦ, по нашим данным, о пострадавших и повреждениях оттуда не сообщалось.
18 июня 72-я механизированная бригада сбила Су-25, пилотируемый одним из вагнеровцев, над Светлодарском из ПЗРК «Игла». Пилот Андрей Владимирович Федорчуков катапультировался и раненым попал в плен. Кстати, на борту самолета был установлен GPS-навигатор Garmin: кажется, «точность» российского ГЛОНАСС настолько «идеальна», что никто в России не хочет его использовать. Это похоже на их системы связи: вместо собственных «Азартов» (ценник около 250 000 рублей за штуку), летчики ВКС используют Baofent китайского производства, который легко считывается украинским COMINT/SIGINT).
Ах да, и, несмотря на бесчисленные заявления об обратном, украинские Су-25 продолжают активно действовать над линией фронта на Донбассе. Появились сообщения о том, что они ввязались в какой-то воздушный бой с российскими истребителями-бомбардировщиками. К сожалению, никаких подробностей не было обнародовано.
Битва за Донбасс
Российское «большое наступление» севернее Харькова захлебнулось. Да, украинцы потеряли Тернову и Рубежное, на северо-востоке, но уже к вечеру 16 июня они вернулись к контратакам на Казачью Лопань и Липцы, а 17 июня 2022 года то ли одна из их Точек, то ли артиллерия попала в Штаб 20-й САА. С тех пор украинцы вернулись к восстановлению Терновой и Рубежного. Более того, кажется, что украинский гарнизон Берестова — на восточной стороне Северского Донца — держался на протяжении всей атаки россиян.
Изюм. Украинская контратака к западу от города продвигается вперед, пусть и очень-очень медленно. Прежде всего, это вынуждает Путина, Дворникова и Жидко отводить и передислоцировать свои скудные после штурмов Славянска и Северодонецка резервы — в другие места. Например, 16−17 июня украинцы освободили остатки Дмитровки и Придонецкого.
Долина и Богородичное еще держатся, но их сносит русская артиллерия.
Северодонецк. В общем, вместо «неотвратимого падения Украины» сейчас все возможные эксперты на Западе, похоже, переключились на «неизбежное падение украинской обороны в районе Северодонецка». Соответственно, они же недоумевают, почему украинцы вообще защищают этот город. При этом нет никаких сомнений, что Северодонецк и близлежащий Лисичанск в последние дни подвергаются ожесточенным артиллерийским обстрелам, за которыми последовали штурмы пехоты с разных направлений. Поначалу украинцы держались нормально, но Метелкино, похоже, потеряли.
Попасная дуга. После четырех дней ожесточенных атак россияне снова взяли Врубовку. На сегодняшнее утро их проникновение к югу от выступа (район Светлодарска), по-видимому, остановлено. 17 июня были освобождены последние позиции на старом ЛОК, которые еще удерживали украинцы в этом районе — в Новолуганском.
За последние несколько дней украинцы расширили свои обстрелы железной дороги в Донецке, обстреляв несколько складов с боеприпасами. Конечно, это сразу же дало повод не только сепаратистам, но и всякого рода их «левым друзьям» на Западе (все они не перестают жаловаться на «укронацистов Азова»,
Затем, 16 июня, как уже сообщалось, украинцы применили как минимум одну, а скорее три-четыре баллистические ракеты «Точка», чтобы нанести прямой удар по главному складу боеприпасов 2-го армейского корпуса в Красном Луче, в помещении склада за пределами местного железнодорожного вокзала, в результате чего он сгорел от сильного пожара.
И вот, потому что в результате взрыва взорвалось довольно много ракет С-8 (для блоков Б-8М, используемых, например, на Ка-52, Ми-28 и Су-25), разбросав их по всей округе, и поскольку этот же район часто используется в качестве целей для авиаударов ВКС, многие начали утверждать, что это на самом деле был удар украинской авиации. Извините, но это не так.
Можете быть уверены — это был не единственный такой удар. Напротив, во время этой же атаки другая «Точка» была выпущена в этот же вокзал, вызвав как минимум один пожар. Сразу после этого россияне бросились передвигать все стоявшие там поезда: отгадайте, что в них было — «детское молоко» или что-то в этом роде.
В следующий раз украинцы попали в помещение рядом с «Донбасс Ареной», которое также использовалось как склад боеприпасов, вызвав новый пожар. Наконец, 19 июня украинцы нанесли удар по штабу 1-го армейского корпуса в Донецке (по сути, это штаб «народной милиции ДНР»,
Юг
В своем наступлении «по всей линии фронта» украинские силы находятся в процессе преодоления первой российской линии укреплений. Как упоминалось ранее (неделями ранее), за последние несколько месяцев были построены две таких линии. Их центральным элементом являются «укрепленные поселения»: каждое село теперь сильно заминировано и полно траншей, бункеров и других видов укреплений (для многих из них использовали бетон, кирпичи и даже тракторные шины, «добытые» в результате разрушения и разграбления близлежащих домов). Одним из таких мест является Киселевка, где украинцы находятся внутри села, но еще не контролируют его; другое — Миролюбовка, а третье — Станислав, на юге. Тем временем Солдатское и Правдино зачищены.
После удара по одному из российских складов боеприпасов в Новой Каховке 15 июня украинцы утверждают, что нанесли удар и по другому складу в том же районе.
Море
За последние несколько дней украинцы сообщили о нескольких ударах по острову Змеиному. Однако было обнародовано очень мало подробностей, что указывает на, возможно, неудовлетворительные результаты.
Перевод НВ
Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ
материалов раздела Мнения
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.