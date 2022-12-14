Боится выступать? Почему Путин отменил свою ежегодную итоговую пресс-конференцию 14 декабря, 15:25 Путин хотел бы говорить о победах и достижениях. А побед нет, одни поражения (Фото:REUTERS)

12 декабря стало известно, что в этом году не состоится традиционная итоговая пресс-конференция президента РФ Путина

И это впервые за последние 10 лет, после возвращения Путина на пост президента России. В течение года постоянно откладывается и послание Путина федеральному собранию РФ. И неизвестно состоится ли оно вообще в текущем году. А ведь в данном случае речь идет о конституционной обязанности российского президента.

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Что происходит? На самом деле это далеко не рядовые события.

Начинает давать сбои информационно-политическая машина путинского режима, которая работала как часы даже в период ковид-эпидемии. Для современной России эти путинские выступления являются обязательной и смыслообразующей частью политического календаря. Отмена (или перенос на неопределенный срок) этих путинских выступлений это все равно, как если бы переносили или отменяли главные и традиционные религиозные праздники. И не случайно даже пропутинские комментаторы тревожно констатируют возникшую аномалию в российском политическом процессе. Все смешалось в путинском доме.

В чем причина такого сбоя? Ведь совершает же Путин какие-то пропагандистские действия, в крайнем случае в онлайн-режиме или при помощи «двойников». Но здесь иная ситуация. Послание федеральному собранию — это знаковый ритуал взаимодействия с элитами. И если им предъявить «дубликат», то это только усилит брожение среди российских элит. И так уже шепчутся: а настоящий ли «царь»?

Путину нечего сказать, ни своим элитам, ни встревоженному российскому народу

Настоящего «царя» надо бы предъявить и народу на большой итоговой пресс-конференции. «Двойник» вряд ли сможет повторить особый путинский стиль общения. А для «оригинала» возникает другая проблема — выдержит ли он многочасовую пресс-конференцию? Злые языки говорят и о сильном ушибе «пятой точки», и о других проблемах со здоровьем у главного российского начальника.

Слишком короткая пресс-конференция Путина может только подтвердить эти подозрения. Еще одна оригинальная версия — а может у Путина развилась агорафобия от длительного бункерного сидения? Напомню, что «агорафобия» — это боязнь открытого пространства, открытых дверей; расстройство психики, в рамках которого появляется страх скопления людей.

Но если отвлечься от функционально-психологических и физиологических объяснений отказа Путина от знаковых публичных выступлений, то есть и весомая политическая причина для такой ситуации. Путину нечего сказать, ни своим элитам, ни встревоженному российскому народу. А жвачка, что «все идет по плану», уже не работает. Путин хотел бы говорить о победах и достижениях. А побед нет, одни поражения. И на этом унизительном фоне Путин выступать боится. Ему, конечно, могут написать бравурные и грозные тексты. Но в нынешних условиях они будут выглядеть фальшиво. Путину нечего сказать, потому что он не знает, что делать. А это фатальный диагноз в российской политической традиции.

Текст опубликован с разрешения автора

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