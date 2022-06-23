Соседи Украины взволнованы. Что затевает Путин? 23 июня, 19:14 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Тимоти Эш: Сможет ли Путин позволить себе открывать новые фронты и растягивать свои силы, когда он все еще ведет ожесточенную битву на Донбассе (Фото:REUTERS)

По понятным причинам все внимание было сосредоточено на Украине, но риски, похоже, растут и вокруг ее границ

Циник во мне говорит, что дым в этом регионе редко бывает без русского огня. Здесь вы найдёте быстрое подведение итогов.

Казахстан — все внимание сосредоточено на комментариях президента Токаева на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где он отверг законность аннексии «ДНР» и «ЛНР» и настаивает на суверенитете. Это было воспринято как смелый поступок, поскольку Токаева пригласили на саммит, чтобы продемонстрировать лояльность Москве. Ведь российские войска, действовавшие в составе ОДКБ, вмешались, чтобы сохранить его режим у власти после социальных волнений в начале года.

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Его заявление было воспринято как оскорбление России и Путина, который был с ним на сцене, и Путин нанес ответный удар. Он унизил Токаева, неправильно произнеся его имя — выглядело это очень постановочно. Полагаю, вопрос здесь в том, спросили ли Токаева об этом специально? Ему задали вопрос о статусе «ДНР» и «ЛНР», и из-за деликатности проблемы северного Казахстана и опасений, что Россия может попытаться «отгрызть» эту территорию для построения Великой России, он никогда не сможет сказать что-либо в поддержку давления России на «ДНР» и «ЛНР». Если бы он сказал иначе, то подыграл бы оппозиции дома, которая решительно поддерживает Украину.

Возможно, Москва просто увидела в этом беспроигрышный вариант — Токаеву задали вопрос, и он должен либо аргументировать в поддержку аннексии/независимости «ДНР/ЛНР», и затем подчеркнуть свою лояльность/зависимость от Москвы. Либо же, как выяснилось, он проявляет нелояльность к Путину, отвергая образования «ДНР» и «ЛНР», и тем самым создает обоснования для того, чтобы Россия «откусила» северный Казахстан.

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