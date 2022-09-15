Мы об этом не подумали! Как победить Путина в его новой холодной войне этой зимой 15 сентября, 07:13 Эксклюзив НВ Томас Фридман: Путин явно считает, что у него спрятан в рукаве козырь для того, чтобы победить президента Украины Владимира Зеленского (Фото:REUTERS)

Хотя некоторые российские солдаты в Украине голосуют ногами против позорной войны Владимира Путина, их поспешное отступление не означает, что Путин сдается

Фактически, на прошлой неделе он открыл совершенно новый фронт — в области энергетики. Путин считает, что изобрёл холодную войну, в которой может победить. Этой зимой он попытается буквально заморозить Евросоюз, перекрыв поставки российского газа и нефти, чтобы оказать давление на ЕС и заставить его бросить Украину.

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Предшественники Путина в Кремле использовали холодные зимы, чтобы победить Наполеона и Гитлера, и Путин явно считает, что у него тоже спрятан в рукаве этот козырь для того, чтобы победить президента Украины Владимира Зеленского, который сказал своему народу на прошлой неделе: «Россия сделает за 90 дней этой зимы все, чтобы сломить сопротивление Украины, сопротивление Европы и сопротивление мира».

Хотел бы я с уверенностью сказать, что Путин потерпит неудачу — что американцы его превзойдут. И я хотел бы написать, что Путин пожалеет о своей тактике, потому что она в конечном итоге превратят Россию из энергетического царя Европы в энергетическую колонию Китая, в котором Путин сейчас продает большую часть своей нефти с большой скидкой, чтобы компенсировать свои потери на западных рынках.

Да, я хотел бы все это написать. Но я не могу —

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