Восстание Попова-Спартака. В России стало происходить невероятное 14 июля, 20:13 NV Премиум

Условия для серьезной схватки за власть именно внутри Москвы складываются

Думаю, что мы обязательно через некоторое время увидим о вагнеровцах какие-то новости. Причем, это будет, скорее всего, в контексте борьбы за власть в Москве, а вовсе не в контексте участия в боевых действиях на территории Украины. Потому что сейчас Пригожин и все его люди абсолютно четко демонстрируют, что Украина им, в общем-то, по барабану. «На Украине они работу работали», а для души им нужна власть, влияние, нужны должности в Москве. Именно к этому они стремятся, а вовсе не к захвату города Бахмут или города Соледар в Донецкой области Украины.

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В общем сейчас, я так вижу, что условия для достаточно серьезной схватки за власть именно внутри Москвы потихонечку складываются. Потому что самые разные приходят сигналы из России о том, что там какой-то элемент системы путинской власти — путинской вертикали власти — разболтался и отвалился, то другой, то третий и так далее. То есть вся эта вертикаль потихонечку начинает обрушиваться, и я думаю, что через достаточно непродолжительный в историческом смысле период времени мы увидим очень большие потрясения и услышим о них.

Путин, как мы узнали из статьи газеты Коммерсантъ, перепахан,