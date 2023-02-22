Путин перешел в новую фазу противостояния. Какую опасную роль здесь может сыграть Китай 22 февраля, 16:43 Эксклюзив NV

Путин де-факто сейчас приказал опускать окончательно и безвозвратно железный занавес

Потратил час 45 минут для того, чтобы дождаться, чем же это все завершится, и скажу сейчас нетривиальную вещь: я обрадовался. Слушая эту речь, я вспомнил о последних съездах коммунистической партии Советского Союза. Поймал себя на мысли, что в какой-то момент Путин скажет «Ну и вот после этого коммунизм будет построен». Ассоциации столь очевидны и стопроцентны. Просто меняете названия тех или иных проектов, объектов и так далее, и получаете ту же риторику относительно внешней политики, внутренней политики, фамилии там другие, но все остальное — то же самое.

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То есть, это означает, что страна смотрит в прошлое, страна хочет вернуться в прошлое, страна хочет жить в прошлом. Возьмите даже такой банальный пример, который также прозвучал: Россия возвращается к советскому способу образования. Паблики после этого писали — «Браво, прекрасно, нам не нужно это мерзкое западное образование, потому что оно воспитывает неизвестно кого, нам нужно обратно в СССР, потому что там все было «хорошо».

Я, откровенно говоря, от этого радуюсь. Потому что это значит, что они сами себе закрывают перспективу, и здесь не нужно ничего делать: они сами это сделают собственными руками.

Думаю, что многие пытались какую-то конкретику получить — что Путин дальше собирается делать — мобилизация–не мобилизация, провозглашение войны–не провозглашение войны (хотя она продолжается). Конкретно раздалось лишь то, что Россия приостанавливает участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Это означает, что фиксируется то, что есть на самом деле. То есть то, что российско-американские отношения теряют последний якорь, который еще немного удерживал их от шагов, которые могут быть опасны. Это довольно грустно.

Российско-американские отношения теряют последний якорь

Это единственный момент, который вызывает вопрос — как же это дело пойдет дальше, потому что фактически теперь обе стороны могут неконтролируемо делать все, что они пожелают. Из того, что Путин наговорил, то получается, что это Запад напал на Россию, что это оказывается Россия — жертва всего происходящего. А они просто защищаются, нападая на нас. Ну вот такая удивительная логика у этого народа, который и выбирает путиных себе как президентов или царей, или как их назвать.

Что, собственно, произошло накануне визита Байдена в Киев?

Американцы не попросили безопасности у россиян (как об этом сообщили все эти московские трубадуры-лжецы), а они сообщили о том, что в такой-то день в такой-то период времени президент Байден будет находиться в Киеве и если хоть один волос упадет с его головы, то тогда упадут ваши головы. Это было самым ужасным унижением для россиян — то, что Байден во время критической фазы войны, когда все решается, не боится приехать в столицу, которую «мы должны были взять за три дня и маршировать там в парадных мундирах, и вот теперь, что нам делать? Так нам нужно их убивать».

Вот почему была такова истерическая реакция в русских пабликах. Я это называю воем волков на луну. Но они прекрасно понимают границы своего воя и знают, что ничего из того, что они дают возможность полаять этим пропагандистам на этих всяких пропагандистских каналах, на самом деле не реалистично. Именно поэтому официальная часть, кроме весьма неоднозначного пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, прореагировали на это так, вроде бы этого и не было.

Путин де-факто сейчас приказал опускать окончательно и безвозвратно этот железный занавес. Теперь, я думаю, мы перейдем в другую фазу этого противостояния — когда России придется действительно очень серьезно ограничивать свои контакты с Западом и переориентировать все на Китай и Азию. Вот в этом плане возникает действительно серьезная проблема, которая называется роль Китая. Сможет ли он удержаться сейчас в той, ситуации в которой он сейчас есть — или не возникнет ли действительно ось мирового зла, когда Китай будет руководить Россией, делать то, что ему с ней хочется, и у Запада станет меньше инструментов влияния на Китай. Ибо китайские технологии хоть не чрезвычайно продвинуты, а являются копиями западных, и плохими копиями, но в сумме с российским сырьем это может быть то, что создаст реальные проблемы для нас и для Запада в целом. Так что над этим нужно думать.

Меня спрашивают, найдется ли в этом всем сборище людей вокруг Путина кто-либо или группа людей, которые наконец нейтрализуют этого диктатора? Думаю, что найдется, и чем больше ситуация будет ухудшаться, тем быстрее это произойдет.

Полную версию интервью с Владимиром Огрызко слушайте на Радио NV: