Последний этап. К чему приведёт размещение в Беларуси ядерного оружия России 11 апреля, 20:07 NV Премиум

Путин изо всех сил старался подчеркнуть, что решение о переброске ядерного оружия через границу было принято в ответ на прямую просьбу Лукашенко, но это мало кого убедило

В начале апреля президент России Владимир Путин приветствовал в Москве своего белорусского партнера Александра Лукашенко, чтобы провести с ним двухдневные переговоры. В своих публичных выступлениях оба диктатора избегали ядерной темы. Тем не менее, планы России по размещению ядерного оружия в Беларуси нависали мрачной тенью над последней встречей двух диктаторов.

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Несколькими днями ранее Путин попал в заголовки мировых новостей, объявив о соглашении с Минском по поводу размещения российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Многие восприняли это как дальнейшую эскалацию путинской тактики бряцания ядерным оружием, в то время как он пытается отговорить Запад от продолжения вооружения Украины.