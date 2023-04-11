Анна Любакова

Анна Любакова

Белорусская журналистка

Последний этап. К чему приведёт размещение в Беларуси ядерного оружия России

11 апреля, 20:07
NV Премиум
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Путин изо всех сил старался подчеркнуть, что решение о переброске ядерного оружия через границу было принято в ответ на прямую просьбу Лукашенко, но это мало кого убедило

В начале апреля президент России Владимир Путин приветствовал в Москве своего белорусского партнера Александра Лукашенко, чтобы провести с ним двухдневные переговоры. В своих публичных выступлениях оба диктатора избегали ядерной темы. Тем не менее, планы России по размещению ядерного оружия в Беларуси нависали мрачной тенью над последней встречей двух диктаторов.

Видео дня

Несколькими днями ранее Путин попал в заголовки мировых новостей, объявив о соглашении с Минском по поводу размещения российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Многие восприняли это как дальнейшую эскалацию путинской тактики бряцания ядерным оружием, в то время как он пытается отговорить Запад от продолжения вооружения Украины.

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Александр Лукашенко Россия-Беларусь

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