Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Ход войны сдвинулся с мертвой точки. На чем теперь сосредоточится Путин

3 августа, 07:13
Эксклюзив НВ

Битва за Донбасс (который стал центральным театром военных действий после того, как битва за Киев была проиграна из-за чрезмерной растянутости российских сил) зашла в тупик

Российское наступление себя исчерпало, а украинское — стало набирать обороты, и ход войны в Украине сдвинулся с мертвой точки. Оглядываясь назад, можно сказать, что ожесточенная битва за Северодонецк и Лисичанск, которая велась в конце июня — начале июля, возможно, была наивысшим достижением российского вторжения, нацеленного на уничтожение Украины как независимого государства. Москва была вынуждена сконцентрировать свои самые боеспособные части и основную массу тяжелого вооружения, чтобы захватить последние оставшиеся неоккупированными территории Луганской области, и переориентация этих истощенных возможностей на новую атаку в Донецкой области оказалась слишком амбициозной, посему нереалистичной.

Видео дня

Регулярные неизбирательные артиллерийские обстрелы Бахмута и Краматорска, и даже использование «вагнеровцев» не могут адекватно компенсировать нехватку сухопутных войск. Битва за Донбасс (который стал центральным театром военных действий после того, как битва за Киев была проиграна из-за чрезмерной растянутости российских сил) зашла в тупик, и теперь все сосредоточилось на Херсоне.

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Теги:   Донбасс Владимир Путин Херсон Армия России Россия-Китай Война России против Украины

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