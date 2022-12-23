Когда российская агрессия остановится 23 декабря, 14:31 Эксклюзив НВ

Для Путина это было бы неплохим выходом из этой тяжелейшей ситуации

В своей колонке в Atlantic Council я писал о том, что действительно по-прежнему есть противоречие между тем, о чем просит президент Украины, и тем, что готов дать президент США. Президент Зеленский, недвусмысленно обращаясь к конгрессменам, говорил, что вы нам дали артиллерию, но этого мало.

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Я уверен, что в свое время вы получите именно такую артиллерию, но я просто не знаю, когда наступит тот день. Я неоднократно говорил о робости американской администрации в этой войне и, к сожалению, эта робость не исчезла. Но, несмотря на нее, их поддержка растет.

Поэтому сейчас мы отправляем Patriot, которые раньше не отправляли бы. Сначала мы не отправляли HIMARS дальностью 85 километров, но мы решились в июне. И эта динамика, на мой взгляд, продолжается. Но я также уверен в следующем: если американская помощь не уменьшится, Украина победит в этой войне, безусловно. Если бы мы отправляли все нужное Украине оружие, вы бы победили и быстрее.

Конечно, мы также слышали последние заявления Путина. К сожалению, мне кажется, что очень сложно или просто невозможно Путину передумать о своей агрессии в Украине. Но это не означает, что Россия или Кремль не могут передумать. Я уверен, что в следующем году мы увидим победы украинцев на поле битвы. Думаю, что эти будущие победы также будут положительно влиять на политику России в этой войне. И если Путин не может принять решение вывести свои войска из Украины, возможно, придут другие русские, которые могут принять такое решение.

У Путина большая проблема: