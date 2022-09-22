Пока все трубят о мобилизации в России. Что важнее из сказанного Путиным? 22 сентября, 16:34 Эксклюзив НВ

Хотя все СМИ будут трубить о мобилизации, сосредоточьтесь на обещании Кремля аннексировать часть востока Украины

Путин играет со слабой позиции, хороших ходов раз-два и обчелся.

Его решение о частичной мобилизации является реверансом своим внутренним критикам — ультраправым милитаристам (которые призывают его быть более агрессивным в Украине) и признанием того, что он все еще полон решимости уничтожить Украину.

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Это также подчеркивает, насколько Путин слаб и в каком отчаянном положении находится.

Решение Путина о мобилизации может быть непопулярным. Но пока он сделал так, чтобы избежать призыва молодежи из элитных Санкт-Петербурга и Москвы. Возможно, ему это сойдет с рук.

Суть в том, что мобилизация ни на йоту немедленно не изменит ситуацию на поле боя. Недавно мобилизованные солдаты должны пройти интенсивную подготовку.

Хотя все СМИ будут трубить о мобилизации, сосредоточьтесь на обещании Путина аннексировать часть востока Украины.

Решение об аннексии может иметь более важное геополитическое значение, чем решение о мобилизации. Путин, вероятно, расширяет российский ядерный зонтик на четыре области Украины — решение об аннексии которых Украина никогда не примет.

Что произойдет, когда Киев попытается вернуть незаконно аннексированную Москвой территорию на востоке Украины? Это может стать первым шагом к потенциальному ядерному шантажу по поводу того, что Москва считает своей территорией.

Ядерный шантаж ставит перед западными лидерами задачу непростых решений и создает перспективу некоторого потенциально неудобного балансирования на грани войны.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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