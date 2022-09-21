Путин «уже начинает всерьез». Чего ждать Украине 21 сентября, 08:25

Последние события очень напоминают ситуацию накануне 21 февраля, а затем и 24 февраля

Все, что сейчас происходит вокруг так называемых «референдумов» и темы «мобилизации», а также ожидание очередного выступления Путина по Украине, очень напоминает ситуацию накануне 21 февраля, а затем и 24 февраля. Только тогда речь шла о подготовке повода для вторжения в Украину, а сейчас, возможно, речь идет о псевдо-юридическом основании для формального перехода от СВО («специальной военной операции») уже к официальной войне, соответственно и к мобилизации, которая вначале будет частичной.

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«Референдумы» и включение оккупированных территорий в состав России, это скорее лишь формальный повод, как и признание так называемых «республик» 21 февраля. Путин, возможно, решил показать, что «начинает всерьез».

Судя по всему, решение об этом было принято после возвращения Путина с саммита ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). То ли он был раздражен тем, как там его принимали и как к нему относились (кто же уважает командующего армии, терпящей поражения), то ли «партия войны» после возвращения Путина смогла его убедить, что надо показать волю и решительность, иначе ситуация в России и на фронте, после поражений российской армии под Харьковом, выйдет из-под контроля.

«Шакалы под кремлевским ковром» зашевелились

Если события будут развиваться именно таким образом, то нас ожидает эскалация военного конфликта, и к этому надо быстро готовиться — и нам, и нашим партнерам.

Ничего чересчур критичного, тем более катастрофичного в этом сценарии для Украины нет. Мобилизация в РФ, по оценкам российских военных экспертов, может быть только частичной. К полной мобилизации российская военная машина на данный момент просто не готова. Но это будет новый вызов для Украины и наших партнеров, который потребует дополнительного напряжения сил и ресурсов. Война может стать более интенсивной.

Может выступление Путина приурочат к каким-то демонстративным военным действиям России, чтобы показать, что Путин «уже начинает». А может в Кремле сейчас идет отчаянная подковерная борьба между сторонниками «войны до победного конца» (а, скорее, до окончательного поражения или полного апокалипсиса) и прагматиками, которые понимают, что эта военная авантюра и так зашла слишком далеко, и объявление официальной войны может стать началом конца для нынешнего политического режима, а возможно и для самой России.

«Шакалы под кремлевским ковром» зашевелились. Чувствуют, что их ожидают большие проблемы.

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