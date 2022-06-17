План действий Путина. Что решится в ближайшие недели 17 июня, 10:40 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Тимоти Эш: Путин считает, что если Россия будет поддерживать конфликт еще некоторое время, он может заставить украинцев согласиться на мир на его условиях

Очевидно, что все внимание сосредоточено на продолжающейся битве за Донбасс, которая все еще может стать определяющим моментом в этой войне

Трудно дать какие-то дополнительные комментарии, поскольку есть квалифицированные военные аналитики, которые куда более профессионально высказывают свои мысли по этому поводу. Тем не менее, похоже, что происходящее перерастает в войну на истощение, когда артиллерийские бои ведутся войсками, которые в настоящее время размещаются в основном в окопах.

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Как сообщают украинские официальные лица, их силы кажутся недостаточно вооруженными и несут тяжелые потери — 100−200 убитых в день (по последним данным, около 1000 в день погибают или получают ранения) и, вероятно, гораздо больше раненых. Похоже, украинская стратегия заключается в том, чтобы попытаться задержать наступление россиян на Донбассе, чтобы позволить Западу пополнить запасы украинских сил, и, возможно, начать контрнаступление на юге — в Херсоне и Запорожье — чтобы отвлечь российские силы от Донбасса.

У Украины в отличие от России пока вроде нет недостатка в людях — но подготовка достаточного количества войск, чтобы иметь возможность ввести их в бой в боеспособном состоянии, является сложной задачей. В отличие от России, Украина, похоже, не рассматривает свои войска просто как пушечное мясо.

Ситуация очень неопределенная, но, похоже, битва за Донбасс решится в течение следующих нескольких недель.

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