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Андрей Цаплиенко

Военный корреспондент, телеканал 1+1

Путин объявил войну Америке

Сегодня, 07:13
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Пока экономическую

Це тези, які президент РФ озвучив на Міжнародному економічному форумі: на американській версії глобалізації Росія допоможе поставити хрест; Росія за допомогою Китаю перетворить Америку на оточену фортецю; світ знов буде поділений на тих, хто з Росією, і тих, хто з Америкою (читай, проти Росії).

П’ять років Путін воює з Америкою, але вбиває наших людей. Оскільки нас можна віднести радше до союзників Сполучених Штатів, то ця промова, — до речі, продовження мюнхенських тез Путіна зразку 2007-го року, — є прямою загрозою для нас. Бо, сподіваюсь, всі вже збагнули — Росія ніколи не розглядає окремо економічну війну і брутальну агресію. Все разом. Танки, гроші і газогони в одному пакеті. І все так чи інакше вбиває.

Ви помітили, що промова Путіна збіглася з активізацією ФСБ на території України? Мушу нагадати — дідусь, який заніс півтора кіло тротилу на дитячий майданчик в Запоріжжі, був найнятий на гроші «фейсів». Але це не єдиний випадок. Кричущий, але не єдиний. Я знаю це з перших вуст. Від української контррозвідки.

На жаль, багато з того, що зробили і роблять контррозвідники, повинно залишатися за кадром. Контррозвідка — це найрезультативніші і найефективніша спеціальна структура України, і, я переконаний, вона не пропустить глобальний удар, точка дотику якого буде десь в середині Україні. Не пропустить, якщо їй не заважати.

Текст опубліковано з дозволу автора

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Теги:   Владимир Путин США Россия

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