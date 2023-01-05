Путин вводит «перемирие» на 36 часов. О чем это говорит 5 января, 19:21

Такая любовь к православным у Путина проявилась сразу после разговора с известным поборником христианства — президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Во-первых, рекомендуем Путину купить календарь. Рождество действительно уже прошло.

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Во-вторых, почему-то, когда православные в Киеве праздновали Новый год, Путин из штанишек и своего бронежилета выпрыгивал, только бы испортить праздник. А тут вдруг «надо нормально отпраздновать». Так и сказал бы «нет больше ракет, не могу испортить еще и Рождество». Честнее было бы.

И, в-третьих. Перемирие в праздники, даже религиозные, это огромное лицемерие. То есть до праздников и после праздников можно убивать, насиловать, устраивать геноцид. Но вот по праздникам надо помолиться. И отдохнуть с благостным лицом.

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Это типичное лицемерие и замена принципов и сущности религии формой. Когда есть ритуалы, но нет смысла. Как до войны многие украинские коррупционеры на Пасху одевали вышиванку и перлись в московский патриархат с благостными рожами, словно они не воровали все дни до этого.

Что означает предложение Путина?

Во-первых, что сил уже нет.

С июля Россия активизировала все и всех, дабы добиться прекращения огня и фиксации полученных результатов. И это еще одно проявление. Которое потом Путин будет использовать, чтобы раздать методики своим агентам со словами «смотрите, мы за мир, а это украинцы хотят крови христианских детей». Поможет ли Путину перетянуть общественное мнение на Западе на свою сторону? Вряд ли, но он все равно попробует.

Во-вторых, это демонстрация товарищу Си Цзиньпину «Батя, я стараюсь».

Но пока старается мало. И нужно больше западных танков, чтобы он постарался по-настоящему. Тогда и будет настоящий мир. А не лицемерное предложение «давайте убивать уже после праздников».

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