Главный урок Северного потока. Как победить Путина 7 сентября, 21:00 Эксклюзив НВ Андерс Аслунд: Путин впервые открыто объявил войну. Ему нужно нанести поражение (Фото:REUTERS)

После многих лет гибридных энергетических военных действий против Европы, Путин впервые открыто объявил войну. Нужно нанести ему поражение

Путинские Северный поток — 1 и 2 мертвы и похоронены — «tot und begraben» как гласит немецкая пословица, но об их фиаско не следует забывать. Теперь, когда Россия, отбросив всякие ложные отговорки, открыто заявила, что не возобновит поставки газа в ЕС, пока не будут отменены санкции , жизненно важно извлечь уроки из предыдущего отказа Европы признать, что Кремль использует экспорт своих энергоносителей как оружие.

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Соглашение о строительстве Северного потока — 1 было подписано 8 сентября 2005 года. Газпром и два немецких энергетических гиганта Wintershall и E.ON Ruhrgas подписали договор в присутствии президента России Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шредера. Церемония подписания была перенесена из-за приближающихся 18 сентября парламентских выборов в Германии, которые Шредер проиграл. Несколько недель спустя Шредер стал хорошо оплачиваемым председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG (созданной для управления газопроводом Северный поток) со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг. Он по-прежнему занимает эту должность.

Это был вопиющий случай конфликта интересов, хотя формально законный. Германия и другие западные страны должны теперь принять меры, чтобы предотвратить любой намек на повторение такой практики. Бывшие ведущие политики должны сталкиваться с ограничениями на работу на иностранные компании в любой ипостаси. Ни одному жителю Запада не должно быть позволено работать на российскую государственную компанию.

Северный поток — 1, по сути, был бесполезен. Евросоюз никогда не импортировал из России более 150 млрд кубометров газа, и уже давно имеющихся мощностей трубопроводов достаточно для покрытия существующих объемов. ГТС Украины может без труда обеспечить 120 млрд кубометров в год (даже 160 млрд кубометров, как утверждает украинская сторона). Газопровод Ямал-Европа, проходящий через Беларусь и Польшу, стабильно ежегодно транспортирует ЗЗ млрд кубометров.

Немецкое правительство подорвало энергетическую безопасность Европы

Никому не были нужны ни Северный поток — 1, ни столь же мощный Северный поток — 2. В последние годы Газпром в свой портфель трубопроводов также добавил Турецкий поток с дополнительной годовой мощностью 31,5 млрд кубов. В целом, Газпром планировал удвоить свои мощности трубопроводов в Европу, в то время как российский экспорт газа в основном оставался на прежнем уровне. Подлинная цель усилий России по расширению сети трубопроводов заключалась в том, чтобы исключить Украину из числа стран транзита и подготовить почву для полномасштабного военного вторжения, которому препятствовала зависимость Кремля от ГТС Украины.

Северный поток — 1 уже был стратегической ошибкой с европейской точки зрения, а Северный поток — 2 лишь усугубил проблему: предполагалось, что через них будет проходить до 75% всего российского экспорта газа в Европу. Таким образом, немецкое правительство подорвало энергетическую безопасность Европы.

За последнее десятилетие или около того большинство европейских стран построили терминалы для СПГ, чтобы получить альтернативные поставки и улучшить ситуацию со своей национальной энергетической безопасностью, но не Германия. Вместо этого Берлин углубил свою зависимость от российского газа и увеличил влияние Путина на ЕС в целом.

Поддержка Германией Северного потока — 2 всегда была контраверсийной. 28 октября 2015 года вице-канцлер и министр экономики и энергетики Германии Зигмар Габриэль встретился с Путиным в Кремле и дал высокую оценку Северному потоку — 2, который, мол, в интересах Германии, охарактеризовав трубопровод как «очень интересный проект даже за пределами границ Германии». Габриэль, который, как и Шредер, член социал-демократической партии и тесно связан с бывшим канцлером, продолжал многочисленные встречи с Путиным, продвигая Северный поток — 2.

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Эта немецкая политика укрепления двусторонних энергетических связей с Россией шла вразрез с давней позицией Берлина как защитника интересов ЕС. Традиционно Германия была ключевым сторонником европейской солидарности и защитником бывшего Восточного блока государств- членов ЕС в Центральной и Восточной Европе. Габриэль фактически игнорировал интересы других членов ЕС, чтобы создать тесный российско-немецкий альянс, который Москва рассматривала как инструмент для борьбы с Европой. Он занимался этим после того, как Путин аннексировал Крым и спровоцировал войну на востоке Украины. Действительно, соглашение по строительству Северного потока — 2 было подписано в то время, когда Германия участвовала в Минском посредническом процессе между Россией и Украиной.

Северный поток — 2 нарушил принципы Третьего энергетического пакета ЕС 2009 года. Он не включал в себя какое-либо разукрупнение различных видов деятельности Газпрома. Вместо того, чтобы беспокоиться об этих недостатках, немецкое правительство и компании, вовлеченные в этот процесс, активно занимались лоббизмом в Брюсселе. В результате Германия извратила энергетическую и антимонопольную политику ЕС, несмотря на сопротивление большинства членов ЕС. Сегодня весь ЕС страдает от пророссийской энергетической политики Германии.

Очевидно, что Евросоюз должен формировать совершенно новую стратегию энергетической безопасности. Сейчас предельно ясно, что государство Россия и российские государственные компании больше не должны иметь право владеть энергетической инфраструктурой или энергетическими компаниями в пределах ЕС. Вместо этого Брюссель должен принудить Газпром продать все свои трубопроводы в ЕС, как это уже сделали проницательные страны Балтии.

Кроме того, Газпром должен продать свои газохранилища в ЕС, иначе те будут национализированы. Аналогичным образом, Роснефть должна быть принуждена продать свои нефтеперерабатывающие заводы в ЕС. ЕС должен запретить Газпрому и Роснефти вести бизнес с европейскими банками, чтобы избежать отмывания денег. Европейский энергетический союз также нуждается в укреплении за счет увеличения объемов хранения, конвертеров и альтернативных источников энергии. После многих лет гибридных энергетических военных действий против Европы, Путин впервые открыто объявил войну. Ему нужно нанести поражение.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Андерса Аслунда. Републикация полной версии текста запрещена.

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