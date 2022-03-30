Кремлевская формула поражения. К чему приведут просчеты Путина 30 марта, 07:13 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Путин предполагал, что Россия будет вести переговоры с марионеточным украинским правительством на третий день вторжения

1. Ответственность за вторжение России в Украину лежит на Путине, и как тиран он должен переложить вину за свои неудачи. Чтобы тирания продолжала функционировать, другие люди и учреждения должны взять на себя вину, избегая при этом любых разговоров о неудачах. Это сложно.

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2. После месяца российской военной кампании намечаются возможные векторы разногласий в российском правительстве. Я резюмирую здесь из открытых источников некоторые необычные особенности этой войны. Это странные факты, которые, казалось бы, указывают на предшествующие или будущие разногласия среди российских лидеров. Я не делаю никаких выводов и самое большее — могу подсказать, где искать.

3. Путин — верховный лидер в Российской Федерации. Вторжение в Украину основывалось на его идее, что не существует украинского государства или народа. Его взгляды повсеместно повторялись, хотя, возможно, и не так повсеместно разделялись. Они практически сразу были признаны ошибочными.

4. Идея Путина о смене режима в Украине за два дня на практике провалилась. Его случайно опубликованное заявление о победе от 26 февраля выявило огромный разрыв между целью и ее достижением.

5. Путин предполагал, что Россия будет вести переговоры с марионеточным украинским правительством на третий день вторжения.

6. Таким образом, нельзя было ожидать ни массированных западных санкций, ни больших потерь российских войск. Это придает существенный вес первоначальным ошибкам Путина.

7. Чтобы реальность соответствовала путинским аксиомам, Россия теперь должна использовать свои вооруженные силы, Национальную гвардию и чеченские нерегулярные формирования для уничтожения украинского государства и нации. Этот геноцид не обязательно пользуется широкой поддержкой.

8. В российском государстве отсутствуют системы сдержек и противовесов, а также правовые ограничения. Предварительно решение о вторжении в Украину обсуждалось только в небольшой группе.

9. Таким образом, за пределами ближайшего окружения Путина есть большое количество людей, которые могут честно сказать, что они не принимали участия в принятии решения о вторжении в Украину.

10. Похоже, что решение о вторжении в Украину не сопровождалось каким-либо оперативным планом. Это вполне могло быть результатом изначально ошибочной идеи Путина и недостатка консультаций, допускаемых тиранической структурой государства.

11. После Путина самым важным человеком, участвовавшим в обсуждениях вторжения, был, по-видимому, министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу является или был публичным другом Путина.

12. У Шойгу отличная репутация менеджера, но нет военного опыта. У него большой пиар-штат, и он занимается самовосхвалением. Настоящих генералов он может раздражать.

13. Сообщается, что в Украине были убиты семь русских генералов, а также многие другие полевые командиры. Мораль в армейской среде кажется невысокой. Резонно все это связать с ошибкой Путина, неопытностью Шойгу и общим недостатком планирования.

14. Шойгу пропал без вести на две недели, и, как сообщалось, у него были проблемы с сердцем.

15. Когда 25 марта военные цели России были публично пересмотрены, заявление исходило не от Шойгу, а от генерала Сергея Рудского.

16. Валерий Герасимов, начальник российского Генштаба, в отличие от Шойгу, настоящий генерал. Из-за ловкой пропаганды последнего российского вторжения в Украину в 2014 году он ассоциируется с идеей гибридной войны.

17. Верна эта ассоциация или нет, но вторжение 2022 года стало пропагандистской катастрофой. Поскольку репутация Герасимова была связана с гибридной войной, она пострадала.

18. Герасимов считается вдохновителем решающей победы на поле боя под Иловайском в 2014 году во время последнего российского вторжения в Украину. Поскольку его репутация была связана с обманом украинцев на поле боя, она опять же пострадала.

19. Американское военное руководство жалуется, что их российские коллеги (Шойгу и Герасимов) не отвечают на их телефонные звонки. Это необычная и опасная практика.

20. Русские могут не отвечать на телефонные звонки американцев из-за своевольного решения Путина. Они также могут бояться контакта с американцами в период стресса или подозрений.

21. Путину, возможно, хотелось бы верить, что утечка разведданных объясняет лучшие, чем ожидалось, украинские (и худшие, чем ожидалось, российские) действия на поле боя.

22. Теория утечки была бы удобна для Путина, поскольку отвлекала бы внимание от его собственных ошибочных представлений об Украине, главной причины как вторжения, так и его неудач.

23. Сергей Беседа является или был главой подразделения российской тайной полиции (Федеральной службы безопасности, ФСБ), отвечающего за международные дела. Сейчас он, кажется, находится под домашним арестом.

24. Как и Герасимов, Беседа был связан с последней российской интервенцией в Украине. Он был в Киеве с командой коллег с официальной миссией в феврале 2014 года, как раз в то время, когда были застрелены десятки протестующих.

25. Предположительно, Беседа должен был снабжать Путина разведывательными данными об Украине до этого вторжения. Трудно понять, что он сказал и послушал ли его Путин.

26. Путин может предпочесть обвинить в трудностях в Украине ложные разведданные, чтобы отвлечься от более простых объяснений, как-то: его изначальная идея была ошибочной, он не стал советоваться с другими.

27. Возможно, Беседа поддался путинским предрассудкам, возможно, он предоставил ему хорошие разведданные, которые были проигнорированы. В любом случае, если Беседу действительно обвиняют, это удар по ФСБ и ее престижу.

28. ФСБ помнит о своей позиции, касающейся соперничающих структур, таких как Национальная гвардия и чеченские нерегулярные формирования, которые в настоящее время находятся в Украине.

29. Перспективы: стоит поискать линии разлома между Путиным и его генералами, среди его генералов, между высшими офицерами и солдатами в полевых условиях, между Путиным и его тайной полицией, а также между его тайной полицией и конкурирующими службами.

Путинский режим застрял на грани предсказуемой дилеммы тирании. Верховный лидер последовательно пытается перераспределить вину за собственные ошибки, которые пока не названы никем в его ближайшем окружении. Военные лидеры едва заметны во время войны, что стало неожиданностью, другие важные службы находятся под давлением.

30. Резюме: Учитывая очевидное противоречие, трудно одновременно перекладывать на кого-то вину и отрицать неудачу. Сталинизм решил эту проблему, очистив элиты и заявив, что массовая смерть демонстрирует высший смысл политики, которая может показаться неудачной. Несмотря на жесты в обоих направлениях — обуздывания элит и некрофильской сублимации, неясно, сможет ли путинский режим добиться сталинского синтеза.

Нынешняя элита может, пожалуй, спокойно согласиться с тем, что русские вообще должны страдать за ошибки верховного лидера, погибая на поле боя и подвергаясь воздействию цензуры и пропаганды дома. Это позволило бы перераспределить вину между ними самими. Достаточно ли этого для самого Путина, непонятно. Вопрос о том, согласны ли элиты с тем, что российская политика самонаказания является правильной политикой, и могут ли они объединиться для ее реализации, также остается открытым.

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на snyder.substack.com

Перевод НВ

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