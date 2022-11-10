Хитрый план Путина или бессилие? Как на самом деле обстоит ситуация вокруг Херсона 10 ноября, 21:10 Эксклюзив НВ Путин свалит ситуацию в Херсоне на Шойгу, на военных (Фото:REUTERS)

И что означает заявление Шойгу о выводе войск

Когда я прочел новость о том, что Шойгу объявил о решении вывести войска из Херсона, моей первой мыслью было: «А где Путин? Почему Шойгу раскомандовался?» Обычно такие команды отдает бункерный старец, а тут вдруг без него обошлись. Вторая мысль была: «Очередной жест доброй воли? Не очень-то смахивает. Какая-то постановочная сценка была с докладом, принятием решений. Обычно у военных все несколько по-другому — с матами-перематами и тому подобное. Как-то это не вяжется». А третья мысль: «Деваться-то уже некуда, на самом деле. Это прогнозировалось уже давно». Гибнуть будут они там или уйдут — это уже вариации одного и того же исхода.

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А вот то, что они попытаются там какую-то гадость устроить — в этом даже не сомневаюсь.

Во-первых, они депортируют оттуда людей под видом «эвакуации мирных жителей». За счет такого мероприятия вытаскивают всех на свет божий. В том числе и мужское население, которое тут же мобилизируют или «чмобилизируют».

Во-вторых, они объявят, мол, мы же спасаем мирное население от варваров ВСУ, которые сейчас придут и всех постреляют.

Ну и в-третьих, они заявят, что вот все мирное население покинуло Херсон, кроме тех людей, которые с оружием в руках собрались защищать свой город от украинских захватчиков. В роли этих защитников будут переодетые спецназовцы-вдвшники, и на камеру все это подадут. Я вот так эту ситуацию вижу.

Кроме того, они не собираются далеко уходить. На левом берегу уже три линии обороны возвели. Так же, как они держались за Днепр, так же будут держаться за эти линии обороны. Выкурить их оттуда — чрезвычайно сложная задача.

Многие волнуются, неужели ВСУ дадут российским силам им выйти из Херсона. Но что значит «дадут»? Они уже не дают. Переправы обстреливаются. Они же выводят на левый берег элитные части: артиллерию, командные пункты, даже медиков оттуда вывезли, говорят. А оставляют части прикрытия, которые не жалко.

Они не собираются далеко уходить. На левом берегу уже три линии обороны возвели

Тут дадут-не дадут — это не вопрос. Никто спокойно наблюдать не будет и уже не наблюдает: обстрелы переправ идут постоянно. А вопрос в том, что вывод войск делают под прикрытием эвакуации мирного населения. Грубо говоря, идет баржа с вооружением, а по правому и левому борту идут катера с мирным населением. И как ты их тут обстреляешь? Как говорил Путин, «мирное население Херсона не должно страдать от обстрелов, их нужно вывезти», и вот смелые российские солдаты под таким прикрытием ведут свою освободительную миссию. Что с ними сделаешь? Орки они и есть орки.

Вот, говорили, что, мол, для Путина потеря Херсона — это будет страшная катастрофа. Не переживайте. Все свалят на Шойгу, на военных. Скажет, мол, министр обороны сам принял такое решение, я тут ни при чем. Это в его манере: он уползает со сцены в критические моменты, отсиживается, а потом на своих же исполнителей списывает все свои неудачи.

В то же время, трудно сказать, что дни Шойгу на посту министра обороны сочтены. Сейчас там такие интересные процессы идут с Евгением Пригожиным. Что-то вообще непонятное. Он уже начал выступать на этой территории в роли президента и раздавать помилования. Ну, помилование какое — вместо того, чтобы срок 15 лет осужденный отбывал, Пригожин вменяет смертельный приговор, выдавая билет в один конец на украинский фронт. Дураки ведутся на это. Но рано или поздно они поймут, что их кинули как лохов. И среди этих заключенных есть рецидивисты, которые себя считают мастерами кидания лохов, а тут их кинули! Причем вот так вот нагло. Думаю, Пригожину это зачтется. Думаю, непростые процессы происходят внутри между зеками и теми же вагнеровцами-профи и частями вооруженных сил РФ. Если все это дойдет до взаимной сдачи и сливания координат друг друга украинской разведке — я согласен, неплохой выход.

Меня спрашивают, почему же Путин молча наблюдает за тем, как Пригожин перебирает на себя функции президента. Это тоже хитрый план или уже от бессилия? Наверное, все вместе. Я не думаю, что Пригожин выступает самостоятельно. За спиной у него кто-то стоит. Но Пригожин, как неплохой игрок, начинает разыгрывать собственную карту. И когда придет момент и скажут, что вот, хозяина «пора убирать з места» (как в известном произведении русского писателя Вячеслава Шишкова Угрюм-Река писал Прохору Громову черкес Ибрагим-Оглы), вопрос станет — на кого опереться? Опереться вот можно на Пригожина, у которого за спиной стоят его вагнеровцы, ну и на Рамзана Кадырова. Они себя и пытаются в такой ипостаси и позиционировать — как поддержку чего-то нового, что идет на смену Путину.

Я сказал вначале, что за свое отступление из Херсона нам попытаются какую-то гадость устроить. Эта информация может расстроить наших читателей. Но хочу сказать, есть варианты, как все это можно обойти. Все эти негативные сценарии очень хорошо у нас просчитаны и СБУ, и разведкой. Но что они готовят в ответ, даже если бы я знал, догадывался, то не сказал бы. Облегчать работу нашему противнику не буду.

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