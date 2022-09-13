Большая трещина в РФ. Что ждет Кремль в ближайшие недели 13 сентября, 07:13 Эксклюзив НВ

Сегодня пропаганда руководит политикой Путина

Помните угрозу Путина о том, что красные линии он будет чертить сам? Так вот, у меня впечатление, что у него закончился красный фломастер. И теперь эти красные линии никого не интересуют. И все уже понимают, что ничем Путина разозлить уже нельзя.

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Поскольку в отношении ядерного оружия Россия получила ряд предупреждений от ведущих стран мира, даже попытка его применить будет подавлена наиболее жестким образом вплоть до превентивного удара по территории РФ. Там это знают. Поэтому вероятность ее применения сейчас очень низкая.

Чем Путин может нас удивить? Конфронтацией на фронте? Так у него нет сил и средств. Резерва нет для того, чтобы даже фронт стабилизировать, не то, что нанести контрудар хотя бы на отдельном участке оперативного направления.

Путин прибегает к военным преступлениям и начинает бомбить гражданскую инфраструктуру. Вот и все, что он может сделать на сегодняшний день.

Сегодня Путин стал жертвой пропаганды. Он создал пропагандистскую машину, кстати, более мощную, чем государственную машину. И сегодня пропаганда руководит политикой Путина.

Вот смотрите.

Путин создал миф о непобедимой армии — и сегодня не может признать поражение этой армии, чтобы объявить мобилизацию и хоть как-то повлиять на ход военных действий. А почему? Потому что пропаганда. Сегодня никто не поверит, что армия РФ может проиграть, еще и его обвинят в том, что так произошло.

Удачное наступление ВСУ в Харьковской области запустило в РФ необратимые процессы.

Потому что в России всегда было два вопроса — кто виноват и что делать. Так вот сейчас встал вопрос «кто виноват?». И здесь идет противостояние между военными и политиками.

Это главная трещина, которая сейчас с бешеной скоростью расширяется. Если в ближайшее время — за несколько недель — Путин не раскроет мятеж среди генералов и не начнет пертурбации с руководителя Генштаба, то через этот же период времени генералы могут обвинить Путина (они уже начали его обвинять) в проигрыше в этой войне.

А уже началась волна депутатского демарша — депутаты местных советов двух главных городов РФ — Санкт-Петербурга и Москвы — начинают говорить, что Путину нужно сложить полномочия, потому что Россия не туда пришла. И чем больше Путин будет затягивать этот выбор — кто виноват — тем больше вина будет падать на него лично. А это может привести к смене политической элиты у руля РФ.

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