Путин обострил войну и раздул ядерную угрозу. Что из этого выйдет? 19 октября, 09:35 Эксклюзив НВ Дайан Фрэнсис: Путин выпустил десятки ракет по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры в украинских городах (Фото:REUTERS)

Война похожа на смертельный Суперкубок геополитики

На матч, который включает в себя насилие, угрозы, хвастовство, треп и позерство квотербеков, призванных изнурять противников. Во время войны России против Украины и Европы Кремль постоянно разбрасывается ядерными угрозами и такими словами, как Армагеддон, чтобы напугать Украину и ее западных союзников.

Видео дня

Пока подобное нагнетание страха имело неприятные последствия лишь для самой России. Украина стала более решительной. Постоянные безответственные высказывания о ядерном оружии потрясли российскую общественность. Около миллиона человек покинули страну после 24 февраля. В Соединенных Штатах опрос Американской психологической ассоциации показал, что 70% обеспокоены ядерной конфронтацией и возможностью Третьей мировой войны, однако при этом 75% американцев поддерживают военную помощь Украине.

Россия начала посылать ядерные «сигналы» еще в феврале, объявив, что привела свои ядерные силы в состояние повышенной готовности, чтобы не дать силам НАТО вступить в бой. Спустя несколько недель попытка Путина захватить Киев была отражена, и Россия развернулась на восток и юг. К июню она контролировала почти 20% территории Украины по сравнению с 7,5%, оккупированными в 2014 году, но Украина отыгралась благодаря оружию и финансированию США и их союзников по НАТО. С тех пор Киев отвоевал от 5 до 7% своей территории и продолжает наносить удары по все более деморализованным вооруженным силам России.

Это контрнаступление и раскрытие военных преступлений России привели к еще одной завуалированной ядерной угрозе.