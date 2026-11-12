Путин разоткровенничался

День еще не закончился, а уже столько интересного

Во-первых, Си Цзиньпин наслушался Мединского и заявил: «Ход истории невозможно остановить. Полное воссоединение родины должны состояться, и оно непременно состоится».

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Во-вторых, на встрече с Уиткоффом и Кушнером разоткровенничался Путин: «Для России существует только одна линия разграничения с Украиной — государственная граница».

Какая красота. Что тут еще можно добавить?

Любой формат поощрения агрессора (России) подстрекает всех агрессоров. Никакие промежуточные решения для перехода к дипломатии Кремль добровольно не примет — только под воздействием непреодолимой силы. Никакие уступки Москву не удовлетворят — только разожгут аппетит.

Неозвученные Уиткоффом варианты Россия приняла

Реальная долгосрочная стабилизация может наступить только после того, как будет восстановлен полный суверенитет Украины над Крымом и другими временно оккупированными территориями.

Произойти это может только вследствие комбинации — эффективная оборона на фронте и мотивация россиян к демонтажу режима изнутри. Условием чего должны быть адекватные санкции.

Любой иной подход будет означать многоочаговый пожар в Европе, пожар на севере Казахстана и на Кавказе.

Пикантность в том, что, заявляя межконтинентальные амбиции, Путин просит американцев помочь организовать гуманитарные коридоры в Константиновке. Где, по его словам, осталось 400−500 гражданских (было порядка 80 тыс.). Если россияне якобы контролируют город уже 4 месяца, что мешает им обеспечить необходимым или эвакуировать 400−500 гражданских?

Российские войска забуксовали. Чтоб это скрыть, Путин уже готов на локальные приостановки. Армия, которая «наступает по всем направлениям», так себя не ведет, это какая-то клиника.

Да, в Олешках россияне обновили оккупационную группировку. Но это ни для кого не было неожиданностью. Здесь точно так же — россияне под прикрытием паузы хотят подтянуть войска (которые наши разбирают еще на подходе) и укрепиться для дальнейшего продвижения.

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Решение по Константиновке может быть любым, его должно принять военно-политическое руководство Украины на основе рекомендаций командования. Ибо наши во время пауз также времени не теряют. Судить о приоритетах должны те, у кого есть необходимая полнота информации.

Путин традиционно наврал, что в вопросе территорий для России важны люди, которые на них проживают. Именно поэтому россияне превратили Донбасс в руины, цветущий Донецк — в клоаку, и заодно бомбят Киев. Исключительно же ради благополучия людей!

Так что Европе надо увеличить скорость изменений. На самом деле, европейцы прошли уже большой путь, реально много сделано. Но еще обратимо.

Ремарка Уиткоффа, что осталось убедить Зеленского пойти на один из предложенных вариантов урегулирования, подразумевает, что неозвученные Уиткоффом варианты Россия приняла. Т. е., это де-факто российское видение.

Что это значит — см. начало поста.

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Текст опубликован с разрешения автора