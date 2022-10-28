В ловушке ядерных угроз. Что делает Путин 28 октября, 19:13 Нина Хрущева: Путин не стал проводить рекалибровку своей стратегии ради предотвращения катастрофы (Фото:REUTERS)

Спустя шестьдесят лет после Карибского кризиса перед миром вновь замаячил призрак ядерной конфронтации

Президент России Владимир Путин явно проигрывает войну против Украины, поэтому продолжает эскалацию угроз, заявляя, что может быть вынужден применить ядерное оружие для защиты России, в том числе только что «аннексированных» украинских территорий. Поскольку Путин довёл мир до края пропасти, возникает вопрос: а может ли он сделать шаг назад, как поступил советский лидер Никита Хрущёв в 1962 году.

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Тем летом в ответ на решение США разместить ядерное оружие в странах НАТО, в том числе в Турции, и нацелить их на советские города, Хрущёв попытался выровнять игровое поле, приказав тайно разместить ядерные ракеты средней дальности на Кубе. Это оружие позволяло также защитить кубинский режим от американского вторжения.

Когда — 16 октября — президент США Джон Кеннеди узнал о том, что сделал Хрущёв, он пришёл в ярость. СССР не просто разместил ядерное оружие прямо у берегов Америки, но и сделал это так, что США в течение нескольких месяцев ничего об этом не знали.

В течение двух недель Кеннеди и Хрущёв обменивались письмами и публичными декларациями. По мнению Хрущёва, реакция Кеннеди объяснялась его неопытностью, в то время как советский лидер пытался избежать провокаций, в том числе воздерживался от привлечения внимания к американским ракетам в Турции. Такой подход мог быть ему выгоден, выравнивая ещё и моральное игровое поле, но он мог также спровоцировать нападение США на Кубу. И поэтому Хрущёв вместо этого объяснял, что всего лишь стремился к паритету, и что у него не было намерений развёртывать ракеты.

Однако Кеннеди не хотел отступать, поэтому Хрущёв, не желавший рисковать ядерной войной, скорректировал стратегию. Было достигнуто соглашение: СССР выводит своё оружие с Кубы, а США выводят баллистические ракеты «Юпитер» из Турции и не нападают на Кубу.

Путин был — и всегда будет — офицером КГБ среднего звена

Стоит отметить, что о выводе Америкой ракет из Турции стало известно только годы спустя; Хрущёв позволил Кеннеди объявить о победе. В 1985 году ныне покойный Михаил Горбачёв говорил, что «обе стороны и их руководство нашли в себе достаточно мудрости и смелости, чтобы принять очень важные решения. Это относится к области истории, но история тогда хороша, когда из неё извлекают уроки».

К сожалению, мало кто из нынешних лидеров старается выучить уроки истории. Они явно предпочитают ждать, когда история накажет их за незнание этих уроков, как выразился российский историк XIX века Василий Ключевский. И нигде это так не очевидно, как в путинском Кремле.

Обиды, предшествовавшие нападению России на Украину, схожи с обидами, которые мотивировали решение Хрущёва разместить ядерное оружие на Кубе: НАТО во главе с США проникают на территории, которые Кремль считает своей сферой влияния, и окружает Россию своими оружейными системами. И так же, как Хрущёв недооценивал Кеннеди, так и Путин, похоже, недооценивал готовность президента США Джо Байдена помогать Украине.

Впрочем, тут эти две истории начинают идти разными путями. Путин не стал проводить рекалибровку своей стратегии ради предотвращения катастрофы, как это сделал Хрущёв. Он ужесточает угрозы, которые явно затмевают периодические заверения со стороны Кремля, будто у него нет планов применения ядерного оружия.

Кроме того, Хрущёв и Кеннеди никогда не оскорбляли друг друга лично (хотя и выступали с горячими публичными речами), а сегодня деятели с обеих сторон не стараются сдерживать свою риторику. Путин обвиняет Запад во всех возможных грехах — более того, в «чистом сатанизме». Со своей стороны, Байден фактически выступил за смену режима в России, а Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, призывает к победе Украины на поле боя.

В отличие от 1962 года, сегодня ситуация выглядит так, что никакой дипломатической активности по запасным каналам не ведётся. Все мосты для прагматичных дискуссий, публичных или иных, сожжены — и это ещё один проигнорированный урок Карибского кризиса.

Да, Байден пока что избегает ловушки выдвижения собственных ядерных угроз. Вместо этого он делает акцент на опасностях, предупреждая, что мир может увидеть «Армагеддон», если Путин применит тактическое ядерное оружие в Украине.

В результате Путин сменил подходы к эскалации и обвинил украинцев в вынашивании планов применения радиоактивной «грязной бомбы» на фоне продолжающихся методичных обстрелов Россией гражданского населения и гражданской инфраструктуры Украины из обычных вооружений. Это очевидная уловка, поэтому у нас просто нет никак причин верить, что Путин полностью исключает возможность ядерной атаки.

Напротив, для Хрущёва это было полностью исключено. 27 октября 1962 года, в так называемую «Чёрную субботу», американский самолёт-разведчик U-2 был сбит над Кубой — вопреки приказам Хрущёва. Кубинский лидер Фидель Кастро потребовал, чтобы Хрущёв немедленно нанёс ядерный удар по США, чтобы предотвратить нападение на Кубу, которое, по мнению Кастро, было неминуемо.

Конечно, Хрущёв не прислушался к призыву Кастро; и он не стал реагировать, когда в тот же день другой самолёт U-2 на короткое время по ошибке вторгся в советское воздушное пространство. Вместо этого он сделал ключевой вывод: когда в деле замешано ядерное оружие, даже небольшие случайные происшествия могут привести к ужасающим последствиям. А когда напряжённость высока, такой результат становится практически неизбежным. Именно это мотивировало его договориться об урегулировании кризиса.

Когда в 1964 году Хрущёв был снят с должности, его коллеги по Политбюро обвинили его в том, что из-за вывода ракет с Кубы СССР стал выглядеть слабым. Однако у него хватило мудрости не начинать апокалиптическую войну просто ради того, чтобы сохранить лицо. Лучше было договориться об урегулировании, которое отвечало фундаментальным интересам СССР, в том числе защитить союзника, добиться вывода американского оружия массового поражения из Турции, начать диалог о ядерном разоружении. Путин такой мудрости не демонстрирует.

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Наверное, нам не стоит удивляться, что Кремль ничего не выучил из событий 1962 года. Хрущёв фундаментально был политиком. А Путин был — и всегда будет — офицером КГБ среднего звена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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