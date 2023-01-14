Самая большая опасность для Путина. Как влияют на ход войны потери армии России 14 января, 21:03 Эксклюзив NV Когда пять месяцев назад началась битва за Бахмут, цель Путина была — захватить весь Донбасс (Фото:REUTERS)

Наибольшим риском для Путина остается не столько недовольство в России числом погибших, сколько то, что военные усилия, вложенные в эту войну, по-прежнему приносят мало результатов

В канун Нового года россияне могли прослушать обращение Владимира Путина, в котором тот похвалил их за борьбу за защиту «наших людей на наших исторических территориях в новых регионах Российской Федерации» и напомнил им, что «будущее России — это самое важное, а защита Родины — священный долг перед предками и потомками». Если же им нужно было больше напоминаний о том, что их вооруженные силы ведут захватническую войну, они могли посмотреть по государственному телевидению вечеринку по случаю Нового года в Москве, где поднимали тосты за расширение страны и высмеивали украинцев.

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Смерть в Макеевке

А затем, как раз в начале 2023 года, под обстрел украинской артиллерии попало ПТУ в Макеевке, недалеко от города Донецка и примерно в 12,5 км от линии фронта. В здании размещались сотни недавно призванных российских солдат, в основном из юго-западного района Саратова. Транспортные средства и оборудование были припаркованы рядом со зданием. Военнослужащих поселили в том же здании, где располагался склад с боеприпасами, что послужило основной причиной взрыва, причинившего гибель большего количества людей. Вскоре об этом заговорили любимые российскими военными блогерами Telegram-каналы. У Министерства обороны РФ, которое редко признавалось в своих военных потерях, не было иного выбора, кроме как признать катастрофу. Сначала было подтверждено 69 смертей. Позже это число увеличилось до 89. Неофициальные цифры приближаются к 300 убитым.

В ответ высшее командование России возложило вину на жертв. По словам генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, «основной причиной инцидента стало включение и массовое использование вопреки запрету мобильных телефонов личным составом, находящимся в зоне действия противника». Это позволяло «противнику отслеживать и определять координаты расположения солдат для нанесения ракетного удара».

Такое предположение о том, что все произошло исключительно из-за недостатка оперативной безопасности, трудно воспринимать всерьез. Подобные ляпы случаются. Однако основная проблема с этим объяснением заключается в том, что размещение людей и оборудования на этом участке вряд ли было секретом. Войска подошли к Макеевке 18 декабря. Их присутствие могли легко обнаружить беспилотники или местные агенты. Сообщается, что заместитель командира подразделения, погибший в результате удара, осознавал опасность и срочно искал новое место для своих людей. Как заметил украинский военный представитель Сергей Череватый: «Конечно, использование телефонов с геолокацией — ошибка. Но очевидно, что эта версия выглядит несколько нелепо. Понятно, что не это стало основной причиной. Основная причина заключалась в том, что они не могли тайно разместить своих людей. И мы этим воспользовались, точно обнаружив цель и уничтожив ее».

Атаки на объекты на территории России становятся все более дерзкими

Кроме того, последствия удара были приумножены по причине хранения в том же месте боеприпасов. В результате то, что могло бы стать серьезной потерей, превратилось в катастрофу. Министерство обороны Великобритании сослалось на это, подчеркнув, что «непрофессионализм способствует высокому уровню потерь в России». Эту мысль поддержали российские военные блогеры, в том числе Игорь Гиркин («Наши генералы в принципе необучаемы», — заявил он). Во всяком случае, официальное объяснение оказалось достаточно неубедительным, и Кремлю пришлось пообещать провести полное расследование и наказать «виновных должностных лиц». Некоторые провоенные трендмейкеры потребовали расследования. Один из них, Сергей Миронов, призвал к уголовной ответственности всех лиц, «независимо от того, носят они погоны или нет».

Еще одна причина усомниться в официальной версии событий заключается в том, что это был не единичный случай. 11 декабря Украина заявила, что нанесла удар по церкви в Мелитополе, которая использовалась в качестве базы российскими солдатами. Они также заявили, что до 500 российских военнослужащих были убиты или ранены в результате очередного удара по скоплению войск и боеприпасов возле Чулаковки в Херсонской области в канун Нового года. Российские власти ничего не сказали по этому поводу, хотя на это сослался как минимум один военный блогер.

Таким образом, проблема, проявившаяся в результате теракта в Макеевке, гораздо более фундаментальна, чем просто некомпетентность командования или слабая безопасность.