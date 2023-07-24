«Подарки» Сталина. Что Путин сказал о Польше 24 июля, 18:04

На днях Путин поведал миру, что западные земли Польши, это «подарок Сталина». Справедливости ради следует перечислить и другие «подарки» Сталина Польше и полякам за время его правления

1. Массовый террор в отношении поляков в соответствии со специальным приказом НКВД N00485 от 11 августа 1937. Исполняя его, были убиты около 110 тысяч поляков, проживавших в СССР. Это был типичный акт массового геноцида, проведенный большевиками до «Хрустальной ночи» и начала массового уничтожения евреев нацистами.

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2. Раздел Польши в результате подписания пакта Молотов-Риббентроп 23 августа 1939 г. В соответствии с секретным протоколом Сталин забрал себе 55% территории тогдашней Польши, оставив Гитлеру меньшую долю. Об украинцах и белорусах тогда речи не было никакой. Два агрессора делили Польшу. Кроме восточной части Польши Сталин забирал Эстонию, Латвию, Финляндию и Бессарабию, Гитлер — Литву и Виленский округ, спорный между Литвой и Польшей.

Если же обратиться к национальному составу отторгаемых Сталиным воеводств, то только в трех из восьми украинцы и белорусы составляли большинство — в Волынском (70% украинцев), в Станиславском (68,8% украинцев) и в Полесском (74,1% белорусов и украинцев). В остальных воеводствах, в том числе и в Виленском, поляки составляли большинство от 49,3% в Тернопольском, до 72% в Белостокском. В Люблинском и Варшавском (восточная часть) воеводствам, которые по первому разграничению тоже отходили к СССР доля поляков составляла 85−90%, а главным меньшинством были евреи. Так что ни о каком «воссоединении Западной Украины и Западной Белоруссии» и речи быть не могло. Случившееся было просто грубой аннексией польской территории.

28 сентября 1939 Риббентроп вновь прилетел в Москву и подписал договор «О дружбе и границе». Сталин отказался от части Польских земель — от Варшавского и Люблинского воеводств, но зато вытребовал себе всю Литву (кроме Марианпольского уезда) и Виленский округ.

Будем надеяться, что у эпигона не получится то, что получилось и сошло с рук Сталину

31 октября Молотов на заседании Верховного совета СССР сказал о Польше: «Оказалось достаточно короткого удара со стороны германской армии, а затем Красной Армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей».

Кстати, из 35 млн жителей Польши по переписи декабря 1938 года украинцы составляли 5 млн, а белорусы — 1,4 млн. Евреев было 3,4 млн.

3. Третьим «подарком» Сталина стали репрессии, убийства и конфискации собственности у многих миллионов польских граждан на захваченных им в сентябре 1939 г. территориях. Красной Армией было взято в плен 240 тысяч польских солдат и офицеров. Большинство солдат было отпущено по домам, но

25 тысяч отправлены на строительство дорог, а 12 тысяч — в качестве бесплатной рабочей силы в распоряжение наркомата Тяжелой промышленности. В Старобельске, Осташкове и Козельске были созданы специальные офицерские лагеря. К концу февраля 1940 г. было оставлено в лагерях 8376 офицеров и 6192 полицейских, пограничников и приравненных к ним лиц военного звания. Их собирались обвинить по ст.58−13 (борьба с международным рабочим движением) и отправить в лагеря в Сибирь и на Дальний Восток.

Но 5 марта 1940 г. Политбюро, по предложению Берии, решило убить узников офицерских лагерей, а также 11 тысяч поляков (в основном из образованного слоя — учителей, профессуры, священников, инженеров, фабрикантов, чиновников), находившихся в тюрьмах на занятых территориях. Приговоры 21 587 полякам были вынесены «тройкой» в составе Ивана Баштакова, Бачо Кобулова и Всеволода Меркулова. Предложения Берии были завизированы личными подписями Сталина, Молотова, Ворошилова, Микояна, а также заочно — Калининым и Кагановичем.

Тысячи украинцев и белорусов из культурной части польского общества также были интернированы и убиты. Убийство западно-белорусской интеллигенции было совершено в лесном массиве Куропаты под Минском, украинской — в тюрьмах западно-украинских городов.

С 3 апреля по 13 мая все приговоренные военные были убиты и захоронены в Катыни под Смоленском и у деревни Медное в Тверской области. Убитые в Харьковской тюрьме были захоронены в 6-м квартале лесопарковой зоны под Харьковом и в других местах. В живых осталось не более 400 офицеров — главным образом осведомители НКВД и просоветски настроенные лица. Совершенно секретным приказом по НКВД № 001365 от 26 октября 1940 палачи и другие лица, организовавшие это массовое убийство польских граждан, были награждены «за успешное исполнение спецзадания» большими суммами денег. 280 тысяч поляков, в том числе и члены семей убитых, были отправлены в Сибирь и Казахстан на спецпоселения. Выжили из них немногие.

4. Четвертый «подарок», те самые «западные земли». История их такова. Польша стала уникальной страной во время Второй Мировой войны. Немцам не удалось создать из числа поляков ни пронацистского правительства, как во Франции, ни армии, в составе Вермахта, как в СССР, где миллион советских граждан более или менее добровольно вступили в военную структуру гитлеровской армии. Поляки или терпели оккупацию, стиснув зубы, или уходили в леса и вели лютую войну против нацистов в рядах Польской армии — Армии Крайовой.

Польша рассматривалась как надежный союзник странами антигитлеровской коалиции, польские дивизии сражались в Британии, Африке и Италии бок о бок с англичанами и американцами, а польское правительство генерала Сикорского находилось в Лондоне. Понятно, что поляки и слышать не желали о том, что половина их страны останется под СССР. Но и Сталин твердо заявил, что раз захваченного по сговору с Гитлером, он никогда не отдаст назад. Чтобы не потерять столь ключевого союзника как СССР и исключить возможность его закулисных переговоров со «странами Оси», Рузвельт и Черчилль, скрепя сердце, в тайне от поляков согласились во время Тегеранской конференции (28 ноября-1 декабря 1943 г.) на восточную границу Польши примерно по «линии Керзона» и на обмен населением — поляки из восточных земель Польши переезжают в Польшу, а украинцы и белорусы из Польши в новых границах — в СССР.

В качестве компенсации за потерянные территории на Востоке, Польше после войны должны были быть переданы немецкие земли по рубежу рек Одер и Нейсе на Западе и южная часть Восточной Пруссии. Большая часть этих земель никогда после XI века, то есть в течении девяти веков, не была частью Польского государства и жили на этих землях главным образом немцы, подлежавшие по тегеранским соглашениям депортации в Германию в новых границах.

Ялтинская конференция 4−11 февраля 1945 года подтвердила и объявила эти договоренности. Восточная новая граница Польши была немного скорректирована в ее пользу — Сталин согласился вернуть полякам Белосток и Перемышль с их округами, поскольку они располагались к западу от линии Керзона. Но 40% бывшей в 1939 года территории Польского государства Сталин оставил за собой. Такова история этого «дара». Вор отказался вернуть краденное, но предложил компенсировать потери из «других источников» — не за счет себя, а за счет побежденного противника.

5. Но и этим «дары» не ограничились. «Волосы встают дыбом от рассказов о том, как советские поступают с женщинами в Силезии — массовые изнасилования, множество бессмысленных убийств и т. п. » — записывает русская княжна Мария Васильчикова в свой Берлинский дневник 31 марта 1945 года. Участник, пусть и не очень активный, антигитлеровского сопротивления и сотрудник Министерства иностранных дел Рейха, красавица княжна поспешила уехать в американскую зону оккупации Австрии, чтобы избежать встречи с соотечественниками. Ей это удалось, а вот миллионам немок и полек Восточной Пруссии, Силезии, Померании, да и Варшавского генерал-губернаторства — нет. Таков был еще один подарок Сталина, соединенный с тотальным ограблением всего населения.

6. Но и этого мало. 78 тысяч гражданских лиц с новых территорий Польши и 94 тысяч — со старых, были вывезены принудительно и беззаконно в СССР на «стройки коммунизма» и многие на этих стройках погибли. От 80 до 200 тысяч поляков, сражавшихся в Армии Краевой или сочувствовавших Лондонскому правительству, были также арестованы и большей частью — убиты в застенках МГБ-НКВД, в том числе и те офицеры, и генералы, которые по приглашению Москвы приехали на переговоры.

7. И, наконец, седьмой «подарок», это установление коммунистической сталинской диктатуры в Польше в нарушение всех и Тегеранских, и Ялтинских договоренностей. Этот подарок Сталина стоил жизни и счастья целому поколению поляков и закончился только с концом коммунистического режима в 1989 году.

Я думаю, Путин как офицер КГБ и любитель истории прекрасно знает о всех этих подарках и, судя по всему, вполне их одобряет. В сущности, сейчас он предлагает точно такие же «подарки» Украине. Будем надеяться, что у эпигона не получится то, что получилось и сошло с рук Сталину.

Текст опубликован с разрешения автора

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