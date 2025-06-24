О новых заявлениях Путина по Украине

Правитель России Путин сделал ряд кощунственных заявлений. В частности, прозвучала фраза «где ступает нога российского солдата — все наше». Это ложь, которая прямо противоречит «реалиям на земле», которые тот же Путин призывает признавать. Реалии на земле таковы, что мы сейчас стоим на деоккупированной Харьковщине, где о ноге россиян напоминают только кости в полях и посадках.

Но я не собираюсь подробно разбирать бред Путина. Хочу лишь объяснить, с чем этот бред связан. Россияне планируют восстановить трек Стамбульских переговоров после 22 июня. Накануне очередных встреч они снова будут разрабатывать какие-то приложения к каким-то меморандумам на основе так называемых «реалий на земле», чтобы водить за нос американских партнеров.

Вполне возможно, что Кремль с помощью политических заявлений и скрытых ИПСО попытается донести до части украинской аудитории месседж о том, что мир на их условиях возможен.

Подобные манипуляции — это еще одна форма морального-психологического давления на украинское общество, это не что иное, как пропагандистское сопровождение «шахедно-ракетного» террора гражданского населения. С одной стороны противник пытается посеять страх и уныние, с другой — подсовывает украинцам кощунственные «формулы мира».

Вместо «теплой ванны» иллюзорных надежд на скорый мир, предлагаю «холодный душ»: надо смотреть правде в глаза. Цель Кремля остается неизменной — уничтожение украинской государственности. Это неприемлемый вариант. Что будет дальше при таком варианте, нам известно: мы видим это на примере оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Если планы Кремля будут реализованы, активные граждане будут ликвидированы — кто-то — сразу, кто-то — с течением времени. Мужская часть населения будет поэтапно призвана в российские оккупационные войска и стерта в боях с демократическим миром. Потому что Россия — это воинственная империя, аппетиты которой растут.

Не имеет смысла тешить себя иллюзиями о скором мире. Летом этого года война не завершится. Единственная польза от тех переговоров — обмен телами, пленными и возвращение украинских детей. Впереди нас ждут серьезные испытания.

Украинцам следует осознавать, что путь к справедливому миру — наша сплоченность и готовность бить врага столько, сколько надо. Мы к этому готовы!

