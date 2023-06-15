Путин попал в ловушку. Когда раскроется правда об армии РФ и Каховской ГЭС 15 июня, 17:03 NV Премиум

Сейчас пришло время задавать ему вопрос: что произошло с российской армией, которая проиграла войну?

Путин, как и вся российская пропаганда, сейчас в ловушке. Потому что вы эффективно можете врать обо всем, что угодно, когда у вас под контролем реальность. Например, вы можете соврать, что победили на выборах, но если вы можете контролировать ЦИК и нарисовать там себе победу.

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А если у вас контроля над реальностью нет, а именно это происходит у него на этой войне, которую он начал, то так или иначе придет время, когда ты должен будешь что-то делать с реальностью. Мы видим это среди российской пропаганды, когда они в студиях начинают так или иначе обсуждать факты, о которых вообще еще год назад они не могли и думать — о боях на Белгородщине или Брянщине, вообще об украинском контрнаступлении, о том, что украинские войска существуют, которые они уже давно вроде бы разбили.

Путин не исключение. Он привык выходить на так называемую прямую линию, но не говорить о войне он не может — это будет выглядеть просто неадекватно, даже для российской публики.

А врать о войне — так все равно реальность наступит и так или иначе надо будет признавать факты, как пришлось признавать факты отхода от Киева, отхода из Харьковской области, отхода с правого берега Днепра в Херсонской области.

Поэтому он сейчас в очень неудобном состоянии, в котором, пожалуй, за это время президентства никогда не был.