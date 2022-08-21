Новый миф Путина. Что стоит за подрывом авто дочери идеолога «русского мира» Дугина 21 августа, 12:31

Ні сам Олександр Дугін, ні тим більше його дочка ніякого значення у війні не грали.

В сучасній машині російської пропаганди вони були маленькими гвинтиками, які не мали медійного значення навіть в самій РФ. І в самій Україні Дугіна згадували тільки через його спільну прес-конференцію з Арестовичем колись багато років тому, він взагалі не згадувався в Україні, а тим більше у контексті «ідеолога війни», це покаже будь-який моніторинг.

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Навіть якби був підірваний сам Дугін, це не мало би ніякого значення для України.

Підрив маловідомої російської пропагандистки буде використаний владою РФ для посилення антиукраїнських настроїв. Бо треба постійно створювати мотивацію населенню, навіщо вони потерпають від економічних проблем та кожного дня ховають десятки своїх співгромадян в наслідок війни в Україні.

Тепер буде створюватись міф про український тероризм у Москві, як з підривом будинків 22 роки тому, завдяки чому Путін прийшов до влади.

Путін зараз стоїть перед необхідністю пояснювати населенню, навіщо він продовжує війну з українським народом. Бо міф про поганих українських націоналістів луснув, і тепер треба новий міф, чому усіх українців треба або взяти у полон або вбити.

Для цього треба показувати по телебаченню жахи, що це самі українці лізуть в РФ, і це страшна загроза. Думаю, що такі провокації саме у Москві будуть продовжуватись.

Текст опубліковано з дозволу автора

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