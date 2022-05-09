Семь человек обещают усилить страдания Путина 9 мая, 23:50 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 9 мая 2022 года

● Семь человек обещают усилить страдания Путина. Президент США Джо Байден по итогам видеоконференции лидеров стран Большой семерки заявил, что G7 будет продолжать усиливать «страдания Путина». «Сегодня я говорил с лидерами стран Большой семерки и президентом Зеленским о нашем непреклонном единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать страдания Путина», — заявил он.

Видео дня

● Накануне лидеры стран Большой семерки провели видеоконференцию с Владимиром Зеленским. В своем обращении украинский лидер заявил: во время саммита он почувствовал готовность мира помогать. Лидеры G7 заверили Зеленского, что они готовы помочь Украине защитить себя сейчас и сдержать дальнейшие акты агрессии.

● Путин ничего нового не объявил. Российский диктатор Путин выступил с речью на параде 9 мая в Москве. Никаких слов об объявлении войны Украине либо же о всеобщей мобилизации (что предполагали некоторые спецслужбы) он не произнес. За все 11 минут речи он в принципе не использовал слова «Украина», «война» и даже «спецоперация».

● Путин включил старые записи: обвинил страны НАТО в том, что те не захотели «услышать» Россию. И заявил, что ранее якобы шла «подготовка к очередной карательной операции на Донбассе», а также «к вторжению» на «исторические земли» и оккупированный РФ Крым.

● «В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий», — сказал диктатор. И поддержал террористов «ДНР» и «ЛНР», заявив, что те «сражаются за Родину».

● Агентство Reuters подчеркнуло, что Путин «обратился к памяти о советском героизме во Второй мировой в попытке вдохновить свою армию, воюющую в Украине, однако не предложил никакой нового пути» к такой «победе». Вместо этого диктатор «повторил уже знакомые аргументы, которые он использовал для оправдания российского вторжения 24 февраля».

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● Кремль «зеркалит» Рейх. Путин и его ближайшее политическое окружение «зеркалят фашизм» нацистов посредством вторжения в Украину, убежден министр обороны Великобритании Бен Уоллес. И, тем самым, повторяют ошибки тоталитарных режимов прошлого века.

● Парад смерти. С начала войны РФ потеряла в Украине, по данным Генштаба ВСУ, около 25,7 тыс. своих солдат. Для сравнения — в «параде победы» в Москве участвовали около 11 тыс. военнослужащих страны-агрессора.

● Также оккупанты лишились в Украине более 7,5 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1145 ед., боевых бронированных машин — 2764 ед., артсистем — 513 ед., РСЗО — 185 ед., средств ПВО — 87 ед., самолетов — 199 ед., вертолетов — 158 ед., и многое другое.

● Приступ победобесия. В разрушенном Мариуполе оккупанты устроили «празднование 9 мая», сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Для этого из оккупированных Новоазовска и Донецка завезли людей, преимущественно россиян. «Мариуполь. Парада нет, зато есть карнавал. 300 метров полосатой тряпки [„георгиевская лента“] растащили на пр. Нахимов по дороге на площадь Воинов освободителей. Настоящий праздник чего там. Особенно на фоне канонады из Азовстали», — написал Андрющенко в Telegram.

● Оккупанты во главе с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным пронесли по одной из улиц города эту «ленту». «Ажиотажа и радости на улице по ходу колонны особо не замечены. Людей заманивают на площадь из-за обещаний полевой кухни и дополнительных наборов еды», — пояснил Андрющенко.

● Враги «поздравили» Славянск. Российские оккупанты обстреляли центр Славянска в Донецкой области, сообщил мэр города Вадим Лях. «Поздравление» с 9 мая от «братьев». Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждений сейчас выясняем", — написал он. И призвал не публиковать фото и видео обстрелов.

● В Варшаве российского посла Анатолия Антонова облили красной краской, — в момент, когда он, по данным росСМИ, планировал возложить венок на кладбище советских солдат. Россияне опубликовали видео момента, когда посла обливают краской. Люди вокруг скандируют «Фашисты», у некоторых из них в руках украинские флаги.

● В Херсоне российские оккупанты устроили «празднование 9 мая», — собрав в парке Славы людей с красными флагами. Все действо снимали на видео для российских СМИ.

● У Украины будет два дня победы. Совсем скоро в Украине будет два Дня победы, а у кого-то не останется ни одного, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом. «Победили тогда. Победим и сейчас! И Крещатик увидит парад победы — победы Украины!», — сказал он.

● По словам главы государства, в День победы над нацизмом украинцы сражаются за новую победу. «Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракеты могут уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужда. Она их пугает. Она заключается в том, что мы свободные люди, которые идут своим путем. На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли», — подчеркнул Зеленский.

● Жертвы «освободителей». Сотни убитых российской армией жителей Мариуполя продолжают свозить в братскую могилу у поселка Виноградное, сообщила пресс-служба горсовета. Сектор захоронения существенно увеличился. «В 1945 году наши прадеды победили фашизм. Думали, что окончательно. Но 77 лет спустя безобразная античеловеческая идеология возродилась уже в образе рашизма», — добавили в горсовете.

● Россияне осаждают Мариуполь с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, 95% зданий уничтожено российскими обстрелами. Из-за действий оккупантов погибли 22 тыс. мирных горожан.

● Азовсталь держится. Пограничники на Азовстали продолжают оборонять Украину, сообщил начальник Донецкого погранотряда Валерий Падитель из частично захваченного войсками РФ Мариуполя. «Мы находимся в очень тяжелых условиях. Нечеловеческих. Но вместе с тем продолжаем защищать свой край», — сказал он в видеообращении.

● Падитель добавил, что пограничники каждый день находятся на связи с украинскими властями и знают, что про них не забыли. «Наш долг — защитить страну, восстановить ее целостность, сделать все, чтобы людьми, которые стоят на обороне города, в будущем гордились. Хочу подчеркнуть, правда на нашей стороне. Вера на нашей стороне. Бог на нашей стороне. Победа будет за нами. Слава Украине», — подчеркнул он.

● Накануне видеобрифинг с Азовстали провели замкомандира полка Азов Святослав Калина Паламар и офицер управления разведки Илья Самойленко.

● Оборона стала крепче. В Попасной на Луганщине украинские военнослужащие продолжают удерживать оборону на новых укрепленных позициях. В ближайшее время ситуация может изменится в лучшую сторону, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● Бородянка вновь шокировала Европу. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыла в Украину. Вместе с первым замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой она посетила Бородянку и Ирпень, где российские оккупанты совершали военные преступления в отношении украинцев.

● «Я потрясена бессмысленными разрушениями, вызванными российской агрессией, но я впечатлена стойкостью украинского народа. Мы, Совет Европы, стоим с Украиной», — написала Пейчинович-Бурич в Twitter.

● «Подарочек» Москве. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) представило новый список санкций против физ- и юрлиц, имеющих решающее значение для способности РФ вести войну против Украины. В него попали восемь топ-представителей крупнейшего российского Сбербанка, а также 26 людей, связанных с Газпромом, включая его главу Алексея Миллера.

● Под ограничениями также оказались: Московский индустриальный банк и его 10 дочерних компаний; ООО Промтехнология, которое производит оружие; семь компаний, связанных с судоходством; морская буксирная компания.

● А американская Комиссия по ядерному регулированию приостановит выдачу лицензий на экспорт в Россию ядерных спецматериалов.

● Под санкции попали и рупоры кремлевского пропаганды: акционерное общество Первый канал Россия, телестанция Россия-1 и акционерное общество Телерадиовещательная компания НТВ.

● США временно приостановят действие 232 пошлин на украинскую сталь сроком на один год, объявила министр торговли США Джина Раймондо. Американцы отмечают, что сталелитейная промышленность Украины «имеет уникальное значение для экономической мощи страны», так как в ней работает каждый 13-ый украинец с хорошо оплачиваемой работой.

● Новая порция британских плетей Москве. Великобритания ввела новые санкции против РФ и Беларуси за агрессию против Украины. Новый пакет санкций нацелен на торговлю размером в $2,1 млрд для того, чтобы еще больше ослабить военную машину Путина. Это приведет к тому, что общая стоимость товаров, подвергшихся полным или частичным импортно-экспортным санкциям после начала вторжения России в Украину, составит почти $5 млрд.

● Ограничения коснутся платины и палладия, а также химикатов, пластмассы, резины и оборудования.

● Кленовый лист душит двуглавого орла. Канада вводит новые санкции против РФ и ее граждан, заявил премьер страны кленового листа Джастин Трюдо, накануне побывавший в Украине.

● Ограничения введут против 40 россиян и пяти компаний, которые «способствовали вторжению в Украину». «Санкции вводятся против 21 россиянина, в том числе олигархов и близких сторонников российского режима, а также 19 человек из российского оборонного сектора», — уточнил Трюдо.

● С конца февраля под санкции Канады попали более 1 тыс. российских, белорусских физ- и юрлиц.

● Китайцы тихо прощаются с РФ. Китайские компании вроде Lenovo и Xiaomi тихо сворачивают работу в РФ из-за опасения попасть под вторичные санкции США. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Мол, крупные китайские компании сокращают поставки в РФ, однако не делают при этом публичных заявлений. Производители чипов из США давят на китайцев, которым они поставляют свою продукцию, потому что не хотят, чтобы американские технологии ввозились в РФ.

● В марте 2022 года экспорт технологических товаров в Россию резко сократился по сравнению с предыдущим месяцем. Поставки ноутбуков упали более чем на 40%, смартфонов — на две трети, телекоммуникационных базовых станций — на 98%, пишет WSJ. На снижение поставок кроме угрозы санкций влияет и локдаун в Шанхае из-за вспышки коронавируса.

● В начале апреля Тайвань ввел новые санкции против РФ, направленные на экспорт 57 высокотехнологичных товаров.

● ЕС: оккупанты должны заплатить за разрушения. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель считает: на восстановление Украины после российской агрессии следует использовать деньги самой РФ. Об этом он сказал в интервью FT, уточнив: для этого странам ЕС следует рассмотреть возможность изъятии арестованных средств РФ.

● Кремлевский режим сообщил в марте, что санкции против Банка России заморозили около $300 млрд его золотовалютных резервов.

● Мародерство на сотни миллионов. Российские агрессоры уже похитили на временно оккупированных территориях Украины 400−500 тыс. т зерновых культур на сотни миллионов долларов. И вывезли его в Крым. Процесс курируют российские военные и представители спецслужб, заявил министр агрополитики Николай Сольский: «Это большой бизнес, которым руководят люди уровня, скажем, повыше того, что мы все в интернете видели, когда забирали из магазинов телевизоры и так далее».

● «По цене $250−300/т — это уже сотни миллионов», — уточнил Сольский.

● Гигантские потери из-за блокирования портов. Украина теряет $170 млн ежедневно из-за заблокированных портов, а экспортные возможности страны упали более чем на половину. Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил во время визита президента Евросовета Шарля Мишеля в Одессу. «Заблокировано 90 млн т аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы», — уточнил глава Кабмина.

● Мишель подчеркнул, что в Одессе заблокированы миллионы тонн продовольственных товаров, что «потенциально означает драматическую ситуацию для многих стран мира».

● По данным ООН, около 25 млн. т зерна застряли в Украине. В апреле страна экспортировала 1,09 млн т, — преимущественно через румынские порты — это более чем в пять раз превышает показатели марта, заявил сегодня агроминистр Николай Сольский.

● Европа получила опросник. Украина передала Евросоюзу заполненную вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Премьер Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина получит статус кандидата на членство не позднее июня 2022 года.

● Макрон выступил в роли европессимиста. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Европарламенте, что вступление Украины в ЕС займет «несколько лет, возможно, несколько десятилетий». И это в лучшем случае, если «мы предоставим ей статус кандидата завтра», уточнил он.

● Президент Франции предложил создать «параллельную организацию» для стран, которые хотят присоединиться к блоку (Украина, Грузия и Молдова) или покинули его, вероятно, имея в виду Великобританию. Мол, такое «европейское политическое сообщество» откроет для демократических европейских стран пространство для политического сотрудничества, безопасности, сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры.

● Франция стала председателем Совета ЕС 1 января 2022 года и сохранит эту роль по 30 июня 2022 года.

● Япония откажется от нефти РФ. Официальный Токио согласен «в принципе» ввести эмбарго на импорт российской нефти в рамках решения Большой семерки по противодействию вторжению РФ в Украину. Об этом заявил премьер страны Фумио Кисида после онлайн-встречи лидеров G7. По его словам, это было «трудным решением», поскольку Япония зависит от импорта большей части своих энергоресурсов.

● Вместе с тем, Кисида не назвал сроков эмбарго Японии на импорт российской нефти.

● Глубокое пике экономики РФ. России грозит самый глубокий экономический спад почти за три десятилетия из-за санкций, введенных после начала войны. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний прогноз Минфина РФ. По оценке ведомства, ВВП сократится на 12% в этом году. Минэкономики страны-агрессора прогнозирует меньший спад — на 8%.

● «Основные негативные факторы — это нефтяное эмбарго, отказ ЕС от российского газа, а также увеличение оттока иностранных компаний. Все это, вероятно, будет постепенно расширяться, с переносом большого количества негатива на 2023 год», — прокомментировала Наталья Лаврова, главный экономист финансовой группы БКС в Москве.

● Утрата. Погиб заместитель командующего ВМС Украины по авиации полковник Игорь Бедзай, который ранее (до оккупации полуострова) командовал 10-й морской авиабригадой из крымской Новофедоровки. Об этом в ФБ сообщил сотрудник благотворительного фонда Повернись живим Тарас Чмут. По его словам, Бедзай погиб «при выполнении боевого задания, в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя».

● Угроза для Киева остается. Опасность нанесения войсками РФ ракетных ударов по Киеву и Киевской области все еще сохраняется. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык.

● Трудолюбивая нация. Из 400 тыс. украинцев трудоспособного возраста, зарегистрированных в польской базе данных PESEL (идентификационный номер), более 100 тыс., то есть каждый четвертый, уже легально работают в Польше. Об этом рассказал замминистра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер. «Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде», — сказал он.

И для финала:

● Рашизм может попасть в словари. Украинцы просят внести слово «рашизм» в Оксфордский и Кембриджский словари, официальные заявки и обращения по этому поводу подала группа киевских креативщиков и коммуникационников.

● Информационную кампанию назвали #BrandNewFascism (укр: новый фашизм), а присоединиться к ней может каждый желающий, используя хештеги #BrandNewFascism #Rashism #Ruscism.

● Активисты заявляют, что слово «рашизм» сейчас используют украинские журналисты, телеведущие и лидеры мнений. Также его использует в своих выступлениях и президент Украины Владимир Зеленский. Более того, его начинают объяснять для своей аудитории иностранные авторитетные СМИ.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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