Путин застрял. Что Кремль и военная верхушка России говорят о войне 5 июня, 09:47 NV Премиум Путин застрял в заверениях в том, что «специальная военная операция» идет по плану (Фото:REUTERS)

Претензии Путина на то, что он держит руль твердой рукой, все больше дискредитируются его неспособностью выдвинуть внятное предложение о прекращении войны

Шум шовинистической пропаганды и антизападной истерии, доносящийся из Москвы, не так однообразен, как это часто кажется. Его вариации обнажают существенные различия между российскими элитными группами. Недавние военные неудачи РФ, например, уничтожение смешанной авиагруппы над Брянской областью 13 мая или вторжение российской военизированной группировки в Белгородскую область 22 мая, усилили эти вариации, так как официальные версии существенно отошли от действительности.

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Президент России Владимир Путин застрял в псевдоисторических отрицаниях существования Украины как независимого государства и заверениях в том, что «специальная военная операция» идет по плану. Но есть те, кто пытается продвигать эффективные военные дискурсы.

Самый обширный нарратив был разработан Николаем Патрушевым, многолетним секретарем Совета безопасности России и одним из ближайших помощников Путина.