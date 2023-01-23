Путин оказался в эхо-камере. Два сценария развития событий в России 23 января, 15:56

Вокруг Путина сформировалась очень искаженная система, информирующая его о состоянии дел в государстве и за его пределами

Хотя уже прошел месяц с тех пор, как вышла известная статья-расследование от The Wall Street Journal о системе лжи, сформировавшейся вокруг президента РФ, а она все не идет у меня из головы. Несмотря на то, что я давно знаком с теми эффектами, которые привели к формированию этой системы, все же я никогда не мог себе представить, что в реальной жизни все может приобрести такие масштабы и иметь столь катастрофические последствия.

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Для тех, кто не знаком с материалами этого расследования, кратко расскажу, о чем же там шла речь. Итак, как выяснилось, вокруг Путина сформировалась очень искривленная система, которая информирует его о положении дел в государстве и за его пределами. Она напоминает эффект эхо-камеры, известный исследователями социальных сетей. Как известно, алгоритмы последних, распознавая интересы пользователя, начинают присылать ему информацию, которая наиболее вероятно будет ему понравится. Кроме того, сам пользователь может выбирать для себя источники, из которых он будет получать информацию и лиц, с которыми будет контактировать. Поскольку мы предпочитаем людей, которые похожи на нас, разделяют наши взгляды и оказывают нам поддержку, то именно они становятся нашим окружением. В результате возрастает риск оказаться в виртуальной эхо-камере: мы начинаем получать только ту информацию, которая нам нравится, а каждое наше сообщение или комментарий будут получать одобрение и поддержку от окружающих. Как следствие — даже довольно сомнительные идеи и убеждения могут одобряются этим окружением, усиливая тем самым нашу убежденность в их истинности. Так вот, как выяснили журналисты, подобная система (только не виртуальная, а реальная) сформировалась вокруг Путина, и та картина мира, которая сложилась у него благодаря этой системе, подтолкнула его к войне против Украины.

В мифологии Путина не Украина, а Запад является главным врагом





Эта система чувствительна к его идеям и пожеланиям, так что какая бы бестолковая или далекая от реальности мысль не приходила ему в голову, она постепенно начинает получать подтверждение благодаря людям, которые посылают ему соответствующую информацию. Путин — всемогущий диктатор и подчиненные хотят ему нравиться, поскольку от этого зависят их доходы, должности и т. п. Поэтому они предоставляют ему информацию, которую он хочет услышать, ищут подтверждения тем идеям, которые он считает правильными. Журналисты собрали немало свидетельств того, как дипломаты присылали ему сказки о своих победах на дипломатическом фронте, военные — об отличной боеготовности «второй армии мира», а украинские подхалимы (в статье упоминается Медведчук) — о готовности украинцев встречать российское войско с цветами. К тому же вся эта «розовая» информация, поступающая «снизу», проходит сквозь сито его ближайшего окружения, окончательно формирующего желаемую для него картину реальности.

На самом деле, аналитики уже давно догадывались о существовании подобной системы, просто не имели представления о ее масштабах. Несколько лет назад мир облетел конфуз, случившийся с властелином Кремля, когда он показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну кадры якобы уничтожения российским вертолетом сирийских боевиков. На самом деле, как выяснилось, это были кадры ликвидации американцами афганских боевиков, снятые несколькими годами ранее. Пресс-секретарь Путина, конечно же, все отрицал и заявил, что эти кадры предоставило президенту министерство обороны, в частности, лично Шойгу. Тогда все удивлялись, и выдвигали предположение, что же на самом деле могло случится. Но, кажется, это был один из немногих правдивых ответов Пескова.

Похоже, именно так работает российская государственная машина — регулярно рапортует о своих успехах, подкрепляя их сфабрикованными доказательствами. Поэтому, когда Путин рассказывает о том, что Россия воюет с НАТО, Украиной руководят нацисты, а война идет по плану, вполне возможно, что он в это искренне верит, поскольку основывается на «фактах», которые ему систематически поставляет та система дезинформации, в которой он живет.

Мое замешательство после прочтения этой статьи вызвано не только масштабами описанного (подозреваю, что подобные системы существовали вокруг многих тиранов и диктаторов). Дело в том, что я не понимаю, как эта система может быть разрушена (если, конечно, не брать во внимание физической ликвидации Путина и его окружения). Исследователи, изучающие подобные эхо-камеры, главной причиной их формирования называют давно известную склонность человеческого разума, получившую название «предвзятость подтверждения». Это присущая всем нам бессознательная установка на поиск и интерпретацию информации таким образом, чтобы она подтверждала нашу точку зрения. Например, если мы хотим начать определенный проект, то наша голова автоматически будет отдавать предпочтение информации, подтверждающей его успешность, и приуменьшать или даже игнорировать доказательства противоположного.

Так вот, те типичные советы, которые дают для борьбы с этим искажением (попросить нейтральную особу взглянуть на проблему, использовать «адвоката дьявола», самому стать собственным критиком) рассчитаны на то, что лицо, принимающее решение или кто-то в его окружении хочет преодолеть эту предвзятость, потому и прибегает к названным методам. Однако ни Путина, ни его окружения это не касается. Им не нужен объективный взгляд на мир. В объективной реальности они преступники и неудачники, настроившие против себя все цивилизованное человечество. А в созданном ими информационном пузыре — борцы за свободу свободного мира с хорошими должностями и заработной платой. Поэтому у них нет стимула разрушать эту систему.

Итак, если «камера Путина» и дальше продолжит исправно функционировать, то я вижу два основных сценария развития событий.

При первом, российский диктатор и дальше будет получать искаженную информацию, делать на ней ошибочные выводы, которые вполне, вероятно, в конце концов приведут Москву к поражению.

При втором сценарии, несмотря на производство неверной картины мира, российское государство будет продолжать относительно эффективно функционировать и остановится только там, где мы с союзниками сможем их остановить. На самом деле, искаженная картина реальности, которой руководствуется Путин и его окружение, не обязательно должна привести их к быстрому и неизбежному поражению. Мы можем найти в истории немало примеров того, как организации, руководствовавшиеся разнообразными мифологическими представлениями и искаженной картиной действительности, достигали поставленных целей. Многие государства и империи обязаны своему появлению мифологическим мировоззрениям. Эволюционное преимущество получали не те группы людей, которые руководствовались мировоззрением, наиболее точно отражающим действительность, а те, мировоззрение которых, будучи умеренно объективным, удачно объединяло людей в этих группах и мотивировало их к совместной деятельности. Если мифологическая картина мира на это способна, то она может привести к успеху тех, кто принял ее.

Поэтому, глядя на бессмысленные верования и убеждения российского руководства, не стоит надеяться, что они неизбежно приведут их к краху. К сожалению, как бы того ни хотелось людям, ориентированным на логику, науку и прогресс, такой сценарий не обязателен. Также не стоит нашим союзникам полагаться на логику во взаимодействии с российским руководством. Наши западные партнеры пытаются наладить какую-то рациональную схему взаимодействия с Москвой, в которой они не делают определенных шагов, чтобы не допустить эскалации. Согласно этой схеме, они не передают Украине некоторых видов вооружений или же передают только после ответных действий Москвы и т. д. Все это напоминает некую разумную стратегическую игру, основанную на хорошей логике и предположении, что другая сторона понимает эту логику и принимает ее.

Однако нашим партнерам следует осознать, что в той мировоззренческой камере, в которой живет Путин, он не руководствуется логикой, а руководит ею. Поэтому виновными будут те, кого его извращенная логика назначит виновными. При случае также следует напомнить, что в мифологии Путина не Украина, а Запад является главным врагом. Поэтому, посмотрев на то, что он делает в Украине, нетрудно представить, на что он будет способен, если, не дай Бог, пересечет границы Европейского союза. Если же вспомнить, какую роль в русской сакральной картине мира играет Рейхстаг, то можно представить, как далеко он будет готов зайти. Поэтому не стоит прятаться от действительности за ширмой очередной мифологии. Далеких от реальности лидеров, к сожалению, в мире и так хватает.

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