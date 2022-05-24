Путин не заслуживает пощады. В чем ошибается Запад 24 мая, 22:50 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

В западной решимости появляются трещины

Венгрия саботирует введение запрета на нефть в Европе против России, Франция предлагает Путину свернуть с пути, чтобы спасти лицо, сенатор Рэнд Пол замедляет поставки оружия в Украину, а лидеры Германии и Италии предлагают прекратить огонь, чтобы предотвратить рецессию из-за военных расходов. Но Путин и Россия, как и социопат-убийца в Буффало, не заслуживают пощады за неспровоцированное нападение на невинных, основанное на перекрученной истории и средневековом садизме.

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Украинцев убивают, а их родину уничтожает былой супрематист с огромной армией, который должен быть казнен или заключен в тюрьму навечно. Как говорит президент Зеленский, не может быть ни капитуляции, ни прекращения огня, пока россияне остаются в Украине. И новая скульптура в Киеве воплощает в себе это праведный протест и называется «Shoot Me» («Стреляй в меня»). На ней изображен Путин с пистолетом во рту, и скульптор объясняет: «Он военный преступник, и у него есть два пути: сидеть на скамье подсудимых или застрелиться».

Умиротворение — это не решение, а причина, по которой произошло это варварское вторжение, перевернувшее мировой порядок и погрузившее экономику в рецессию. Гарри Каспаров, гроссмейстер и бывший политический оппонент Путина, написал в The Wall Street Journal: «Если цель заключается в том, чтобы, как говорят западные лидеры, спасти жизни украинцев, то единственный способ сделать это — вооружить Украину всеми видами оружия, о которых просит президент Зеленский, как можно быстрее. Прекращение огня, в результате которого российские войска останутся на украинской земле, лишь позволит Путину продолжить свой замаскированный геноцид и массовые депортации, что он и делал с момента своего первого вторжения в 2014 году».

Умиротворение — это не решение, а причина, по которой произошло вторжение

Украина однозначно заявила, что никогда не пойдет на уступки и не согласится на прекращение огня без вывода войск. И нет никаких сомнений в том, что Путин совершал военные преступления, в том, что он лжет и вводит в заблуждение, намеревается убить Зеленского и его правительство, разрушает инфраструктуру страны и нацеливается на мирных жителей, жилые дома, предприятия, школы и больницы.

«Есть признаки того, что некоторые западные лидеры еще не поняли, что изоляция г-на Путина и ответная реакция силой на его действия — единственный способ добиться устойчивого прогресса, — написал Каспаров. — Я давно говорил, что г-н Путин — это российская проблема, и русские должны устранить его. Но Западу нужно перестать ему помогать. Каждый телефонный звонок, узаконивающий его власть, каждый кубометр газа и каждый баррель нефти, импортированной из России, — это спасательный круг для диктатуры, которая впервые зашаталась».

Украинцы доказывают, что ситуацию можно переломить при наличии достаточного количества западного оружия и поддержки, поэтому сейчас важно «крепко держаться». Схема Путина пока проваливается. По оценкам, четверть сухопутных войск России пострадала — солдаты были убиты или ранены. В стратегическом плане его война имела неприятные последствия и привела к объединению и укреплению альянса Европы и НАТО. Что еще хуже для него, в России начинает нарастать негативная реакция на действия власти. Около 3,8 млн россиян покинули страну вместе с сотнями западных корпораций и миллиардами долларов инвестиционного капитала. Полки магазинов начинают пустеть, банки закрываются, а десятки нападений на российские военкоматы свидетельствуют о растущем сопротивлении его войне.

Примечательно, что в откровенном интервью российскому телевидению авторитетный военный обозреватель Михаил Ходарёнок прямо заявляет, что война идет плохо, потому что украинцы «намерены драться до последней капли крови». Стоит посмотреть четырехминутное видео с субтитрами, размещенное в Твиттере. Он изменил нарратив и сказал: «Мы (россияне) не должны принимать информационные транквилизаторы»; в российских вооруженных силах «моральный кризис» и «украинский народ способен вооружить миллион человек, и грядет реальность миллиона вооруженных украинцев». Он добавил, что это означает, что «ситуация для нас будет откровенно хуже»; что украинцы «намерены сражаться до последнего человека» и что «окончательная победа в бою определяется высоким моральным духом личного состава, проливающего кровь за идеи, за которые он готов умереть». В заключение он сказал, что Россия сейчас политически «изолирована» из-за этой войны и «это ситуация, из которой нам нужно выбраться».

Каспаров и другой эксперт по Путину Андерс Аслунд утверждают, что нужно помочь украинцам не сбиться с курса и полностью избавить свою страну от российских войск. Прекращение огня просто создало бы еще одну «замороженную войну» (как Донбасс и Крым в 2014 году), которая позволила бы России мучить Украину в политическом и военном отношении. Аслунд, автор книги «Российский клановый капитализм» и уважаемый экономист, добавил в недавней статье, что «война в Украине обнажила фундаментальную неспособность западной аудитории оценить истинную природу современной России. Многие международные наблюдатели по-прежнему считают Россию рациональным игроком и полагают, что политика умиротворения может положить конец конфликту в Украине. Нет ничего более далекого от правды».

«Он ведет агрессивные войны и безжалостно приказывает уничтожать целые города. Запад не может пойти на компромисс в отношении преступлений против человечности такого масштаба. Наоборот, Путина надо победить. Единственный способ окончательно положить конец войне — это решительная победа Украины, которая вынудит Россию признать свое поражение и позволит Украине вернуть себе все земли, которые она потеряла с 2014 года», — написал он.

Очевидно, что Америка, Европа и НАТО также должны придерживаться курса и следовать урокам истории, пишет Каспаров. Слабость президента Барака Обамы «привела к первому украинскому вторжению в 2014 году, когда г-н Путин набрался достаточно смелости, чтобы отбросить любые демократические атрибуты в России, вторгнуться в Украину, и в 2016 году, когда он вмешался в выборы в Великобритании и США. В Европе канцлер Германии Ангела Меркель продвигала проект газопровода „Северный поток — 2“ (после вторжения 2014 года), увеличивая зависимость от российской энергии, когда требовалось обратное. Возможно, г-н Обама и г-жа Меркель могли бы вместе совершить поездку по Киеву, чтобы увидеть ущерб, который они помогли нанести, и извиниться перед украинским народом».

Оба они утверждают, что чем более сплоченным и преданным останется альянс, тем быстрее может произойти отставка Путина и прекращение войны против Украины. Каспаров спрашивает: «Помогут ли они [западные лидеры] Украине победить, уничтожить военную машину Путина и восстановить все украинские территории? Сохранят ли они санкции, чтобы усилить внутреннее давление на Путина и дать понять его мафии, что у них и их семей нет пути назад в цивилизованный мир, пока Путин находится у власти?»

Ответ заключается в том, что Запад должен четко придерживаться своего курса.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Дайан Фрэнсис. Републикация полной версии текста запрещена.

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