План Китая провалится. Две причины, почему Путин выберет самый плохой сценарий 16 марта, 19:13 Эксклюзив NV

Есть несколько серьезных факторов, в пользу того, что китайцы Путина не смогут уговорить на уход с украинских территорий. Что за факторы?

Психологический. Путин никогда не признает, что ошибался. Он никогда не дает задний ход, даже когда его прижимают, для него суперважно знать, что он никогда ни в чем не ошибся и что все делает правильно, идет единственно верным путем. Если он признает, что ошибся, причем не просто в чем-то, а в самом главном деле всей его жизни, как я много раз говорил, — покорение Украины, уничтожение Украины — к которому вообще готовился всю свою жизнь. Так вот, если он для себя сам решит, что ошибся, то, я не знаю, умрет, наверное, либо с ума сойдет — психика его просто не выдержит.

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Еще один фактор того, что Путин не согласится все-таки на уход из Украины — это то, что в последнее время он выбирает самые плохие для себя, в первую очередь, варианты каких-то действий. Он как будто старательно ведет самого себя и всю Российскую Федерацию к краху, к развалу. Может это такая странная форма самоубийства? Вот тебе и суицид для Путина.

Говорят, что он неизлечимо болен, и тогда он через так сказать Украину набрасывается на Америку, надеясь на то, что Америка убьет его и уничтожит всю Российскую Федерацию вместе с ним. Потому что одному ему явно умирать не хочется. Он хочет забрать с собой как можно больше людей. Если это так, если Путин действительно действует в рамках вот этой суицидальной логики, то конечно никакие китайцы не смогут спасти. Помните, как в фильме 17 мгновений весны генерал немецкий говорил Штирлицу; «Этот неврастеник тянет всех нас за собой в могилу. Умирать страшно в одиночестве. Скопом пустяки! Даже пошутить можно!»

Надо понимать: история с китайским планом сработает только в том случае, если Путин хоть немного рационален. Если он нерационален, то ничего там уже не поможет, и он будет совершать абсолютно безумные поступки.

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Ну и еще один фактор, который, на мой взгляд, может свидетельствовать в пользу того, что Путин в ближайшее время сдаваться не собирается и что китайский план будет не будет исполнен.