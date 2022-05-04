Путин не понимает. Почему возродить советскую идентичность невозможно 4 мая, 12:15 Цей матеріал також доступний українською

Владимиру Путину нечего предложить Украине, кроме насилия над ее гражданами

Лето, 2003 год. Я работник Киевской бумажно-картонной фабрики, зарабатываю на отдых в Одессе, который не могу себе позволить на стипендию студента Киево-Могилянской академии.

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Многое удивительного происходит на моей работе на фабрике. Вот автомобиль привозит целую стопку работ идеологов советской мысли для дальнейшей переработки — на салфетки и туалетную бумагу. А вот он уже привозит новый тираж Политики Аристотеля в оранжевом цвете. Видимо, Аристотеля издали за грантовые средства, а потом просто сдали в макулатуру, делаю я нелестный вывод.

Со мной работают другие мужчины. Несколько из них — ветераны советской военной операции в Анголе в конце 1970-х и в 1980-х. Их шкафчики с рабочей одеждой заклеены плакатами из польских эротических журналов. Они курят сигареты без фильтра. Постоянно рассказывают об Анголе — как будто считают эту информацию экзистенциально важной для меня.

Среди историй о португальских comfort women [сексуальных работниц] в Анголе — которые я не могу даже до конца понять, ведь неясно, не военные ли это домыслы — отличаются истории о важности понимать свою идентичность во время войны. На этой истории я, студент философского отделения Могилянки, начинаю задумываться.

Идти в бой с трудно усвоенной советской идентичностью, которая прописана в собственном паспорте с гербом СССР, сложно. Неважно, это Ангола, это Афганистан, или это Корея в 1950-х. Тебя спрашивают люди на улицах: кто ты? И ответ «гражданин СССР» их не устраивает. Они воспринимают тебя россиянином, а тебя вполне могли приозвать на военную операцию через военкомат в Ленинградском райвоенкомате г. Киева в 1979-м.

Немногие знают, но понтонное отделение Киевского военного округа сыграло важную роль в советской операции в Афганистане. Задумывалось это отделение на случай атаки Запада и НАТО на СССР, в частности, на Киев. Оно должно было строить мосты через Днепр и Десну в случае, если это понадобится, и советская армия отступит из правобережного Киева.

Путин и его кремлевские советники возвращаются к наработкам КГБ из 1980-х

Молодых киевских ребят поколения 1960-х и ранних 1970-х из понтонного отделения Киевского округа, одетых в форму советского флота, задействовали в Афганистане. Нет, они не строили мосты — они ездили с автоматами верхом на БМП-1 по афганским операционным районам, потому что внутрь этой техники не хотели залезать из-за ее чрезвычайно тонкой брони, в то время как афганские моджахеды были вооружены американским противотанковым оружием Stinger.

Те ребята вернулись в Киев в конце 1980-х, а некоторые в начале 1990-х. Какое-то время они продолжали носить форму понтонного отделения, хотя так и не построили ни один мост для нужд армии. В то же время они изучили урок о том, что никакой советской идентичности не существует. Они воевали в Афганистане, где их воспринимали как россиян. Они даже не могли объяснить местному населению, что действительно приехали воевать из Киева, из Украины.

Идеологический отдел КГБ СССР тяжело работал в 1980-х, чтобы выработать основы советской идентичности. Они не насаждали эту идентичность в центрально-азиатских советских республиках типа Узбекистана или Казахстана. Они подготовили этот концепт для стран Балтии, Украины и республик Кавказа. Этот момент подробно исследовала в своих трудах Фиона Хилл, бывшая советница американского президента Дональда Трампа по российскому вопросу.

Каждый из перечисленных регионов имел свою историю противостояния советской идентичности. Для Грузии это был местный фольклор. Для Литвы — история движения Лесные братья с 1940-х и 1950-х. Это был литовский аналог УПА. Украина, еще в конце 1980-х получавшая смертные приговоры для бойцов той же УПА, имела ответ в форме политической партии Народный Рух.

Сейчас Владимир Путин и его кремлевские советники возвращаются к наработкам КГБ из 1980-х. Они снова пытаются навязать советскую, имперскую, а если целесообразно, то и российскую идентичность украинцам и украинкам. Тем бедным членам украинского общества, которые, проживая в Херсоне или в Изюме, оказались в зоне активных боевых действий российской армии.

Но вот чего не понимает Путин: возрождение советской идентичности невозможно. Невозможно хотя бы потому, что никогда не существовало, а невозможно возродить то, что никогда не существовало. И пусть репетиция парада в Москве в честь 9 мая, когда СССР в 1945 объявил свою победу над Германией, проходит под советскими флагами. Можно использовать флаги, но идентичность гораздо более сложная материя, чем красная ткань.

Идентичность — это история не только о паспорте. Кремль уже хорошо овладел технологиями паспортизации, которые он применял в Крыму и Донбассе. Идентичность — это история об ощущениях сообщества. Это самое важное.

Никогда украинец или украинка не будет себя чувствовать комфортно в одной культурной среде с жителями Новокузнецка, Воронежа, Якутска или Орла. Все очень просто: украинцы — это не россияне, никогда не были ими и никогда не станут. Под дулом автомата украинец может взять российский паспорт, проголосовать на псевдореферендуме, но никоим образом не приравняет себя к жителям Российской Федерации.

Российская армия имеет возможность блокировать поставки гуманитарной помощи в Херсон — немецкое питание для младенцев, польскую говядину для взрослых. Она может привезти консервы из Краснодара. Но это вовсе не означает, что тем самым, принимая для обеда краснодарские консервы, херсонцы принимают русскую или советскую идентичность. Просто питание нужно ежедневно — и здесь, пожалуй, не до политических соображений.

Советская идентичность возникла как идея во времена позднего Леонида Брежнева. Того Брежнева, который был по горло увешан советскими орденами и медалями и который уже не реагировал на новости, потому что и сам привык к мнению, что в советских газетах правды все равно не пишут.

На тот момент советская бытовая культура действительно достигла своего апогея — универмаги в Москве и Ленинграде позволяли купить почти что угодно для домашнего бытового комфорта. Люстры, зеркала, диваны, одежда, обувь, бокалы для потребления вина, которое вот-вот окажется под запретом вследствие введения так называемого «сухого закона» горбачевской эпохи.

Идеологи КГБ в своем офисе на московской Лубянке — районе крупных книжных магазинов и прогулочных улиц — решили, что расцвет столичной советской бытовой культуры является достаточной причиной ввести официальное признание менталитета СССР в качестве идентичности. Удивительный концепт. Сложный, философский, даже на страницах Комсомольской правды, которого было сложно сформулировать, разве что в тайных документах Политбюро.

В Киеве тогда расцвета бытовой культуры не было. В 1989, когда я пошел учиться в киевскую школу, в ближайшем гастрономе самой популярной картиной были пустые полки. Хлеб был, а вот свежих мясных или молочных изделий не было. Иногда завозили консервы, и тогда за ними выстраивалась очередь. В овощном магазине неподалеку от меня продавались консервированные огурцы, помидоры и арбузы — в небольших ваннах, которые были задуманы, прежде всего, для купания младенцев.

Мне, чье раннее детство прошло в сытой Финляндии, было удивительно видеть пустые киевские магазины после переполненных товарами ТРЦ города Хельсинки. Было удивительно, что в Киеве не продаются бананы, ананасы, йогурты. Было странно видеть очереди за стеклянными банками с мясными консервами, которые даже не выглядели товарными. Было удивительно, что покупатели руками проверяют на свежесть хлеб и, пощупав его пальцами, оставляют его неприобретенным.

Киевлянам трудно было воспринять советскую идентичность, потому что здесь, в Киеве, она не была апофеозом советской бытовой культуры. Киев не голодал, конечно, ведь на уличном рынке всегда были в продаже и свинина, и сыр, и овощи, но не имел ни достаточного количества телевизоров, ни достаточного количества автомобилей. О видеомагнитофонах и домашних компьютерах, которые были нормой для той же Финляндии 1980-х, в Киеве иногда даже не мечтали. Мои сверстники удивлялись, что у меня дома есть компьютер и видеомагнитофон.

На бедности, в отсутствие доступа к деньгам, в отсутствие доступа к инфраструктуре возможностей ни одну идентичность построили невозможно. Этого не понимает Владимир Путин.

Как и любой россиянин с постсоветским сознанием и определенным количеством старых коммунистических комплексов, он живет в мире идей. Идей об имперском величии, доминировании, политической монополии на власть. Он не понимает, что картинка инфекционной больницы в Новочеркасске времен пандемии Covid-19 говорит о его режиме больше, чем котировки акций Газпрома, даже если они торгуются на Лондонской бирже.

Путин решил, что изысканность политической стратегии для обычных людей весит больше, чем возможность съездить на отдых в Италию или получить доступный ипотечный кредит под 3%. Но это не так. Трудно даже сказать, как Путин представляет русификацию Херсона, если с украинским паспортом житель города легко поедет на выходные в Прагу, а с русским будет сидеть дома и смотреть телевизор, где уже ничего хорошего не будут показывать.

Советский Союз — это бюрократия, бедность и репрессии против свободы слова. Ни одну из этих ужасных химер режим Путина не преодолел в России, но почему-то решил, что имеет право рассказывать украинцам и украинкам, как они должны жить в своей стране, пытаясь установить для них кремлевские правила игры. Эти правила игры построены на страхе перед всем, что может разгневать хозяина Кремля.

Я общался с жителями Крыма, которые остались жить на полуострове после 2014 года. Не буду сейчас рассказывать об их семейных трагедиях, потому что это глубоко персональные истории, но только переоформление собственности в пределах российского законодательства превратилось в ад. Очереди в инстанции, взяточничество, жестокое отношение бюрократов к нуждам простых людей — вот с чем столкнулись тогда крымчане, которые хотели переоформить свои квартиры в Кацивеле, Кострополе или Симеизе.

Российская армия несет за собой точно такие же химеры, которым были не рады даже пророссийские жители Крыма. Украина — не идеальная страна, но, по крайней мере, ее государственная система синхронизирована с системой ЕС, а процессы иногда цифровизированы. За справкой уже не нужно стоять очередь — большинство из них можно заказать электронно или воспользовавшись мобильным приложением Дия.

Качество жизни, которое пытается принести в Украину Путин, похоже на качество жизни в непризнанной республике Приднестровье. Там работает простое правило дикого постсоветского капитализма: у кого больше денег, тот и прав. Для этого не существует законов, правил или норм. Верховенство права исчезло. Свобода слова исчезла. Есть только деньги, грязный капитал, не обещающий ничего хорошего честному человеку с высокими стандартами этики, с европейскими ценностями.

Украина не хочет уподобляться так называемой Приднестровской республике. Этого не хочет ни один украинский город. Этого не хочет ни одна украинская область. Владимиру Путину нечего предложить Украине кроме насилия над ее гражданами. Поэтому его идея общей идентичности — абсурдна.

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