Путин не сдастся. Чего ждать от России, даже когда она проиграет 7 октября, 17:40 Билл Тейлор: Путин не оставит планов нападения на Украину (Фото:REUTERS)

Пока Владимир Путин находится у власти в России, он не оставит попыток оккупировать Украину

Это его сумасшедшая жизненная миссия — доминировать над Украиной и вернуть ее обратно в Российскую империю. Страны Запада постоянно будут помогать Украине противостоять этой агрессии и наращивать все необходимые для этого инструменты. В этой войне, я уверен, Украина победит и откинет силы России за пределы страны, и мы видим каких успехов Украина уже достигает на южном и восточном направлениях.

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Но эта война точно не будет последней. Даже если и когда русских удастся оттеснить из Крыма и с ранее оккупированных территорий Донбасса, Путин не оставит планов нападения на Украину, он обязательно вернется. Но после победы украинские военные продолжат наращивать свою силу и компетентности, продолжат овладевать новым вооружением, разберутся с наиболее современным из них, требующим серьезного обучения. Потому они будут давать серьезный отпор русским, имея и нужные силы, и нужное оружие, и нужные способности.

Вы также можете рассчитывать на политическую поддержку действий Украины, какая она есть сейчас. Именно потому страны Запада сегодня планируют не только кратковременную, ну и долговременную помощь Украине.

Путин, конечно, не сдастся, но, когда он проиграет войну,