Два сценария к 9 мая. План дальнейшей войны России против Украины 3 мая, 16:16 Цей матеріал також доступний українською

В западных СМИ появляется разнообразная информация о том, какие политические решения может огласить Путин 9 мая

В частности, говорится о возможности всеобщей мобилизации в России, а в связи с этим и об официальном объявлении войны Украине. Еще один озвученный сценарий — провозглашение присоединения к России так называемых «ДНР» и «ЛНР».

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Поскольку вся эта информация появляется со ссылкой на источники в разведывательных структурах, то, скорее всего, речь идет об «утечках» из Кремля. Соответственно, это пока возможные сценарии. Видимо, в Москве раздумывают — достаточно ли для 9 мая просто шоу с парадом или в нынешних условиях надо усилить эффект и сделать какие-то резонансные заявления? Ведь никаких побед на украинском фронте нет. Значит надо отметить этот день новыми «судьбоносными» решениями.

Рассмотрим оба озвученных в СМИ сценария с точки зрения их возможных последствий для войны России против Украины.

Сценарий «всеобщая мобилизация». О необходимости всеобщей мобилизации для победы над Украиной воинствующие шовинисты в РФ говорят уже почти два месяца, с того момента, как стал очевиден провал российского «блицкрига» в Украине. Сейчас еще более заметно, что российским войскам не хватает ресурсов, в том числе и живой силы, для масштабного наступления даже только на Донбассе. Для удержания новых оккупированных территорий также нужны войска. С этой точки зрения, казалось бы, все уже предопределено. Через какое-то время Путин пойдет на всеобщую мобилизацию. Если не 9 мая, то несколько позднее. Но не все так просто.

Всеобщая мобилизация возможна в случае официального объявления войны. Реальная война России против Украины и так уже идет, но в Москве ее стыдливо и манипулятивно называют «специальной военной операцией». И если сейчас заявлять, да еще в День победы, о начале войны, то это будет означать, пусть даже косвенно, что «специальная военная операция» провалилась, недостаточно «ограниченного военного контингента», надо начинать настоящую войну.

И если всеобщая мобилизация объявляется для войны со страной, которая в 3,5 раза меньше России, которая имеет армию в 3,5 раза меньшую, а с учетом других военизированных формирований — в 4 раза меньшую, то это означает, что большая Россия не может победить гораздо меньшую Украину. Это ведь позор. Какой уж тут «День победы», впору говорить о самом настоящем поражении. И будет непонятно, это что — 9 мая или 22 июня? Даже с сугубо пропагандистской точки зрения объявление всеобщей мобилизации именно 9 мая, мягко говоря, не будет способствовать праздничной и пафосной атмосфере в России. Скорее наоборот.

Но для нас и не очень важно, какое решение примет Путин

Судя по данным российских социологов, шовинистическая истерия, возникшая в России после 24 февраля, уже проходит. Простые россияне переключаются на более актуальные для них социально-экономические проблемы, которые становятся все острее и которых становится все больше. И вместо нового всплеска пафосного шовинизма может возникнуть паника. Само слово «война» напрягает и пугает. Не случайно его в РФ запретили. И незаметно, чтобы россияне рвались сейчас в армию. Напротив, все больше сообщений о срывах плановых показателей и по очередному призыву «срочников», и по контрактованию «добровольцев».

Самое главное — а даст ли России всеобщая мобилизация необходимый военный эффект?

На этот вопрос более компетентный ответ дадут, конечно, только военные эксперты. Но и сугубо цивильный политолог прекрасно знает, что в современных войнах выигрывают не числом, а умением, более современным оружием, и лучшим качеством ведения военных действий. Собственно, даже сейчас Россия имеет значительный количественный перевес над Вооруженными силами Украины, но это ей мало помогает.

Если в России будет всеобщая или даже частичная мобилизация, то вновь призванных надо еще обучить или элементарно восстановить их военные навыки, полученные во время прошлой срочной службы. Я уж не говорю о низкой мотивации. И потребность ведь сейчас для них не просто в «пушечном мясе», а в военных, которые должны работать с определенными видами вооружений, и иметь хотя бы элементарные представления о тактике ведения военных действий. А с этим уже сейчас у россиян есть проблемы, судя по разным данным.

Конечно, российская армия может попытаться задавить нас количественно, атаками в «жуковском стиле». Но это приведет к резкому увеличению числа погибших на фронте, и вряд ли улучшит настроения в самой России.

Более вероятным мне представляется не сценарий всеобщей мобилизации, а проведение поэтапной мобилизации. Но тогда это будет означать установку российского руководства на длительную войну. При этом мобилизованные будут необходимы не только для активного участия в военных действиях (их туда будут вбрасывать порционно, по мере необходимости и надлежащей подготовки), но и для контроля над оккупированными территориями.

Сценарий аннексии Донбасса. Для его реализации необходимы примерно те же действия, что были в Крыму в 2014 году. Если их повторять, то надо проводить в так называемых «ДНР» и «ЛНР» новые «референдумы» о желании вступить в состав РФ, а после этого будет официальное обращение руководства так называемых «республик» к Путину, и соответствующие решения российских органов власти. Все это вряд ли успеют сделать до 9 мая. Возможен и ускоренный вариант — без проведения референдумов (могут просто сослаться на решения «референдумов» 2014 г.), достаточно будет только официальных обращений так называемых «ДНР» и «ЛНР» к российскому руководству. Тогда могут в пожарном порядке успеть и на 9 мая.

На самом деле, это вопрос о дальнейшей стратегии Путина не только по отношению к Украине, но и ко всему постсоветскому пространству. Судя по информации из разных источников, в Кремле есть два конкурирующих между собой проекта: 1) воссоздание нового Союза (в виде расширения союзного государства); 2) прямая аннексия оккупированных украинских территорий (как Донбасса, так и юга Украины, возможно, и других украинских регионов, которые удастся захватить).

Напомню, что в этом году — столетие создания СССР, распад которого Путин считает главной геополитической катастрофой 21 века. Созданием нового Союза Путин как бы возьмет реванш за распад СССР, будет выглядеть создателем нового Союза, и таким образом надеется остаться в истории. Но в рамках этого проекта необходимы или пропутинская Украина, что сейчас выглядит крайне маловероятно, либо создание на территории Украины нескольких марионеточных псевдо-государств («народных республик»), которые вместе с Беларусью могут стать субъектами нового Союза. К этому «Союзу» могут также присоединиться и другие непризнанные государства — Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. Попутно замечу, что в случае реализации этого сценария потенциально возникнут огромные риски для суверенитета Молдовы, Казахстана, Кыргызстана и Армении, да и для других постсоветских государств.

Проект прямой аннексии оккупированных украинских территорий еще большая угроза для всех постсоветских государств. Ведь тогда путин будет воссоздавать российскую империю в чистом виде, и аннексия украинских земель станет очень опасным прецедентом. Проект аннексии продвигается сторонниками полного разрушения украинской государственности.

Окончательного решения в Кремле относительно своей стратегии по Украине и на постсоветском пространстве, видимо, еще не приняли. С одной стороны, у Путина есть явные сантименты по отношению к бывшему СССР. А с другой стороны, мы же видели его явное раздражение по поводу того, что Ленин якобы создал Украину.

Но для нас и не очень важно, какое решение примет Путин. Речь идет о выборе между прямой и косвенной аннексией украинских территорий. «Хрен редьки не слаще». И то и другое Украина, и весь цивилизованный мир не признают. Но если Путин пойдет (в том или ином виде) на дальнейшую аннексию украинских территорий, то это будет означать, что ни о каком мирном соглашении между РФ и Украиной не может быть и речи. В крайнем случае, может быть лишь временное перемирие.

Таким образом, «утечки» из Кремля говорят не только о дополнительном пропагандистском антураже на 9 мая. Речь идет о планах продолжения войны против Украины. И различия этих планов только в деталях.

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