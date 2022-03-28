Как называть эту войну? 28 марта, 20:25 Цей матеріал також доступний українською

Путин так и не смог придумать сознательный «казус белли» (причину войны) для нападения на Украину

В конце концов он оставил нелепые попытки рассказать о каких-то «украинских терактах» и накануне нападения назвал истинную причину войны: независимость Украины. И это тот редкий случай, когда он не лгал.

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Действительно, так и есть. Именно наша свобода препятствует планам Путина восстановить российскую империю неволи.

Поэтому нынешняя война — это война за независимость.

Мы продолжаем делать то, что не завершили наши предшественники сотни лет назад. Это отложенная война, которая началась сразу после восстановления независимости в 1991-м. Тогда враг был слаб. А спустя несколько десятилетий он набрался сил и попытался нас вернуть.

Кое-кто хочет назвать (и называет) эту войну отечественной, дабы подчеркнуть ее массовый характер. Это определение периодически звучит в украинских медиа, его даже применяет президент Зеленский.

Насколько уместно его использование? Наша война действительно массовая, действительно демонстрирует множество примеров героизма военных и гражданских. Но не стоит использовать термин «отечественная».

Ибо он апеллирует именно к российской истории. К войне 1812 года. Но больше всего — к немецко-советской войне 1941−1945 годов.

Этот термин делает нас частью российского прошлого. Даже частью российской современности.

Ибо в нынешней россии «отечественная война» — бренд, олицетворяющий одну из основ так называемого русского мира.

Ведь речь идет о непобедимой советской/российской армии, освободившей мир от нацизма.

Этот миф был основой для формирования советской идентичности, а в перспективе и советского народа.

Его составляющими были тезисы о массовом патриотизме и жертвенности во имя советской Родины, невиданная мобилизация всех «советских» людей в борьбе со страшной угрозой, мессианский поход на Запад с целью «освобождения» Европы.

Наша война уникальна по своему массовому характеру

В начале 2000-х Россия во главе с Путиным взяла курс на возобновление влияния на постсоветском пространстве. Впоследствии они откровенно заявили об амбициях восстановить СССР.

Для этого используют все: и энергетический шантаж, и манипуляции относительно русскоговорящих людей, а также угрозу применения ядерного оружия. Не последнее место в этом арсенале отведено так называемой «общей истории».

Концепты «великой отечественной войны» и «великой победы», советские мифы о прошедшей войне широко пропагандируют в кино, на телевидении, в литературе, чтобы держать народы бывшего СССР в орбите российского влияния. «Общее героическое прошлое» используют, чтобы удерживать мощное пророссийское лобби в независимых государствах.

Следовательно, миф о войне является важным инструментом геополитического влияния России.

И, вдохновляясь мифом об отечественной войне, нынешние солдаты РФ идут освобождать Украину от нацистов.

В роли нацистов для них — мы с вами, наши солдаты, наши родители, женщины и дети.

Поэтому не стоит повторять российские пропагандистские бренды, которые уже не отмыты от совка, георгиевских лент, всего того, что нас атакует «градами» и «кинжалами».

Наша война является продолжением веков борьбы за свободу и уникальна по своему массовому характеру.

В настоящее время в ней принимают участие не только военные, но и каждый украинец, останавливающий врага собственными усилиями. Поэтому ее следует назвать Народной.

Народная война за независимость.

Уверен, именно такой взгляд на нашу борьбу, который почитает наших предшественников и подчеркивает массовый героизм современников — еще один шаг к победе.

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