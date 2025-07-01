Личный позор для Путина

Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на ежегодном саммите БРИКС, который состоится на этой неделе в Бразилии, из-за опасений по поводу выпущенного Международным уголовным судом ордера на его арест в связи с предполагаемыми военными преступлениями, совершенными в Украине, подтвердил помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков. «Это связано с определенными трудностями в контексте требования МУС, — прокомментировал Ушаков. — Бразильское правительство не смогло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этой встрече». Вместо этого российский лидер, как ожидается, присоединится к своим коллегам по БРИКС по видеосвязи.

С марта 2023 года, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, Путин официально считается подозреваемым в военных преступлениях, связанных с массовой депортацией украинских детей. Россию обвиняют в похищении и вывозе десятков тысяч детей из Украины. По сообщениям, многих из них подвергли идеологическому промыванию мозгов, чтобы лишить их украинского наследия и навязать российскую национальную идентичность. Согласно Конвенции ООН о геноциде 1948 года, такие массовые действия могут рассматриваться как геноцид, поскольку конвенция прямо определяет «насильственное перемещение детей одной группы в другую» как один из пяти международно признанных проявлений геноцида.

Ордера на арест МУС представляют скорее неприятное неудобство

Как государство, подписавшее Римский статут, учредивший МУС, Бразилия будет обязана арестовать Путина, если он въедет в страну. Комментируя ордер МУС в 2023 году, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сначала отверг разговоры о задержании российского президента, а затем пошел на попятную и дистанцировался от этого вопроса. «Если Путин решит поехать в Бразилию, то решение о его аресте будет принимать судебная система, а не правительство или конгресс», — заявил Лула.

Путин столкнулся с аналогичной неопределенностью два года назад перед ежегодным собранием лидеров БРИКС, которое тогда принимала Южная Африка. По сообщениям, южноафриканские власти подверглись значительному давлению со стороны своих российских коллег, которые требовали гарантий, что кремлевский диктатор сможет приехать на мероприятие в августе 2023 года, не опасаясь ареста. «Россия дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны», — прокомментировал президент Южной Африки Сирил Рамафоса в преддверии саммита. В конечном итоге африканцы не смогли дать никаких гарантий, что вынудило Путина отказаться от своих планов посетить мероприятие.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Международный уголовный суд помимо ордера Путину выдал также ордера на арест ряда других высокопоставленных российских чиновников. В 2024 году суд объявил об обвинениях в адрес бывшего министра обороны России Сергея Шойгу, главы российской армии Валерия Герасимова, командующего дальней авиацией ВВС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова в связи с преднамеренными нападениями на украинских мирных жителей и бомбардировками гражданской энергосистемы Украины.

Хотя эти обвинения были положительно восприняты в Украине и других странах как шаг к правосудию, в настоящее время считается, что вероятность того, что кто-либо из вышеназванных подозреваемых в военных преступлениях будет вынужден предстать перед судом в Гааге, невелика. Вместо этого ордера на арест МУС представляют скорее неприятное неудобство и служат напоминанием о том, что предпринимаются усилия по привлечению высокопоставленных российских чиновников к ответственности за преступления, совершенные во время вторжения в Украину.

В то время как колеса правосудия продолжают медленно вращаться в Международном уголовном суде в Гааге, Киев также ищет альтернативные форматы для преследования кремлевских чиновников за вторжение в Украину. 25 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение с базирующимся в Страсбурге Советом Европы — ведущим правозащитным органом континента, — о создании специального трибунала, который будет обвинять российских лидеров в преступлении агрессии.

После начала работы этот специальный трибунал теоретически сможет привлечь к суду высокопоставленных российских чиновников, включая Путина, но для этого потребуется смелость мужество, которой часто не хватало Европе в ее реакции на вторжение России в Украину. «Потребуется сильная политическая и юридическая смелость, чтобы обеспечить привлечение к ответственности всех российских военных преступников, включая Путина», — отметил Зеленский в Страсбурге.

Несмотря на огромное количество доказательств, подтверждающих обвинения России в военных преступлениях, совершенных на территории Украины, могут пройти еще многие годы, прежде чем Путин или другие высокопоставленные чиновники Кремля предстанут перед судом, пусть даже символическим. В итоге украинцы испытывают — и не без оснований — глубокое разочарование и возмущение. Их вряд ли особо утешает тот факт, что Путин теперь не может просто так выехать за границу и вынужден заранее оценивать, не подвергнется ли он риску ареста за совершенные военные преступления. Тем не менее, невозможность для кремлевского правителя посетить такие важные мероприятия, как саммит БРИКС в Бразилии на следующей неделе, является личным позором для Путина и значительным ударом по международному престижу России.

