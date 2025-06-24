Война с Ираном. Как Путин переобулся в воздухе

Иран официально празднует победу над Израилем, Израиль празднует победу над Ираном, США празднуют победу за мир над всеми.

Потому что мир постправды имеет свои законы. Как кто что называет — таким оно для него и есть. Наблюдатель определяет реальность. Прямо-таки — квантовые законы в мире политики.

1. Ненадолго хватило иранской мести. Технологии победили фанатиков. Фанатики имели бы значение, если бы речь шла о масштабных наземных операциях, и тогда бы численное преимущество Ирана дало о себе знать. Но Израилю повезло — общей границы нет, поэтому — «мир». Как и всегда на Ближнем Востоке — мир временный.

2. Трамп наконец-то хоть что-то сможет продать своим избирателям в США. То, что скорая война произошла с жесткой подачи Израиля — не все поймут. Поэтому для американцев это будет его победой. Немного искусственной, но во времена медийной пластмассы кто знает, что на самом деле является настоящим.

3. Россия тайком будет делать все, чтобы сорвать мир. Цены на нефть уже пошли вниз, дестабилизация в США откладывается, а внимание к российско-украинской войне может возобновиться. Начало войны, в которой Россия ничего не сделала, чтобы помочь своему союзнику, как и ее завершение, продемонстрировали миру, что Путин мало что решает вне своего региона.

Для российской дипломатии эта короткая война войдет в историю как большое переобувание в воздухе — от присяги в верности участникам «оси зла» — до имитации риторики Трампа. И это будет замечено. В том числе, на «глобальном Юге», лидером которого мечтает быть Путин.

Проблема для этого мира наступит, если ядерная программа Ирана будет каким-то образом восстановлена. Тогда, чтобы избежать позора, США и Израилю потребуется новая военная операция, которая по логике должна превзойти ту, которая только что завершилась.

