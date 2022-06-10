Ложное чувство эйфории. Давайте говорить честно о войне в Украине 10 июня, 21:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Россия не отказалась от своей цели сокрушить украинскую государственность. И многое зависит от того, насколько быстро мы ответим

Чуть более 100 дней назад Владимир Путин сделал ставку на войну в Украине. До 24 февраля Россия оккупировала 7% территории страны, теперь она контролирует 20%. В результате решения стареющего самодержца снова вторгнуться в соседнюю страну треть украинцев покинули свои дома. Российские солдаты совершили чудовищные военные преступления и преступления против человечности. Москва заблокировала все украинские порты, задушив украинскую экономику и поставив миллионы людей по всему миру под угрозу голодной смерти, если запрет не будет снят в ближайшее время.

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Украина выиграла первую фазу войны, но следующая будет гораздо более тяжелой. Москва хотела за считанные дни взять Киев и поставить нового лидера. Но украинцы вытеснили их, и с тех пор Москва переориентировалась на вторжение на Донбасс, где сейчас разворачиваются активные боевые действия.

Есть все основания для беспокойства, так как в Центральной Европе общественный интерес к войне, энтузиазм по поводу приема беженцев может ослабевать, и ежедневно появляется все больше и больше сообщений о том, что на Донбассе украинцы проигрывают в численности и вооружении. По оценкам одной газеты, российские силы превосходят украинские по численности в 7:1, а один источник в Днепре называет цифру ближе к 3:1. Также есть сообщения о том, что у украинской стороны не хватает боеприпасов. По оценкам президента Зеленского, каждый день гибнет от 60 до 100 украинских солдат, что является поразительно высоким показателем.

Украина выиграла первую фазу войны, но следующая будет куда более тяжелой

Тем не менее, на ежегодной конференции Globsec 2022 в Братиславе, в Словакии, одной из «фанатично- воодушевленных стран», если воспользоваться памятным термином Эдварда Люса, было простительно почти забыть о том, что исход украинской войны ещё не решен. Многие панельные и частные дискуссии вращались вокруг запутанных дискуссий о восстановлении Украины, задача колоссальная, но ни в коем случае не гарантированная.

В то время как вестибюли отеля украшали фотографии разрушений, нанесенных войной, многие из участников носили желтые и синие ленты и значки с украинскими флагами, а украинские музыканты каждый вечер пели трогательные песни. Общую атмосферу конференции и настроения элиты Центральной Европы можно описать как почти Поллианские (неоправданно- оптимистичные). Ни одна панель не была посвящена реальной военной оценке или мрачной реальности на Донбассе.

Но один человек вернул нас к реальности. Министр обороны Украины Алексей Резников выступил через Zoom и дал отрезвляющий отчет о состоянии дел. Он предупредил, что Киев уступает по вооружению на Донбассе, а у Москвы «неограниченный запас» боеприпасов.

Резников призвал руководителей быстро направить тяжелое вооружение в больших количествах и попросил реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, беспилотники, противокорабельные комплексы, системы противовоздушной и противоракетной обороны. Прямо, без обиняков, но терпеливо призвал он европейских бюрократов ускорить поставки оружия и предупредил, что каждая задержка означает новые смерти украинских солдатов. «Характер войны изменился, и теперь у нас другие потребности», — сказал он.

Помимо оружия, есть политические заботы. Европейский Союз 23 июня примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Обращаясь к Globsec из Киева, президент Зеленский призвал ЕС безотлагательно подтвердить статус кандидата. Со своей стороны, с Зеленским согласилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Я думаю, что это не только наши стратегические интересы, но и наш моральный долг сделать возможным присоединение их [Украины] к нашему Европейскому союзу», — заявила фон дер Ляйен 2 июня.

Некоторые эксперты в кулуарах Globsec сказали мне, что Киеву будет предоставлен статус кандидата в члены ЕС, но посоветовали не слишком волноваться, потому что статус скорее символический, чем содержательный. Другие опасаются, что Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия и Венгрия заблокируют Украину.

Еще одна большая проблема войны — демографическая ситуация в Украине. Страна теряла людей перед войной, и ситуация только ухудшилась. Шесть миллионов украинцев уехали в результате войны и в основном переселились в другие страны Европы. Иван Крастев, председатель Центра либеральных стратегий, сказал, что если украинцы остаются в страшне больше года, вероятность их возвращения резко падает, поскольку дети изучают местный язык и поступают в местные школы.

Конференция действительно отличилась тем, что привлекла к обсуждению украинские голоса, хотя, к сожалению, немногие услышали самые убедительные из них. Премьер-министр Денис Шмигаль, мэр Мелитополя Иван Федоров, губернатор Николаева Виталий Ким и мэр Харькова Терехов трогательно говорили о влиянии войны на их города и восстановлении Украины на закрытых заседаниях и обращались к европейским правительствам с просьбой о помощи. Предстоящая задача непростая. Только в Харькове лишились жилья 150 тысяч человек.

Но прежде чем Запад начнет разрабатывать сложные планы реконструкции, что он в принципе должен сделать, давайте продолжим поставлять Украине от тяжелое вооружение, чтобы Киев мог выиграть войну.

Резников выразился лучше всего, подчеркнув, что Москва «не отказалась от своей цели захватить Киев и сокрушить украинскую государственность». Мы не должны впадать в ложное чувство эйфории после первой победы Киева. Многое зависит от того, насколько быстро мы ответим.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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