Худшее уже позади? Обзор последних событий войны 24 мая, 07:13 Эксклюзив НВ

После напряженных выходных я постараюсь очертить самые важные события на полях сражений украинской войны

Список сокращений:

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

Видео дня

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КIA — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

РФА — армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Воздух и море

21 мая Ту-22М-3 ВКС предприняли попытку подбить один из мостов через Днепр через остров Хортица в Запорожье. Вместо этого украинцы сообщили о повреждении местного санатория. Рано утром 22 мая россияне попытались нанести удар по железнодорожной станции Вольнянск к северо-востоку от Запорожья, но безрезультатно.

22 мая где-то южнее Кривого Рога военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады сбили Су-25 ВКС. Еще один Су-25 ВКС заявлен как сбитый «над Луганской областью», но никаких подробностей нет.

По данным украинского Генштаба, две трети подводных лодок ВМФ России в Черном море за последние дни покинули порт Севастополя. Среди них суда Б-237 «Ростов-на-Дону, Б-261 «Новороссийск», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино» — все принадлежат проекту 877 «Палтус» (ASCC). /кодовое название НАТО «Кило»). В каждой по четыре пусковые установки для крылатых ракет «Калибр».

(Ах, да, и фрегат «Адмирал Макаров », который, по утверждению украинцев, был сбит/уничтожен около месяца назад, совершенно цел и курсирует у Одессы.)

Неудивительно, что украинцы заявили, что сбили одну крылатую ракету над Фастовом в Киевской области, а Keystone Cops (так автор называет Министерство обороны РФ — НВ) заявили, что поразили главный железнодорожный вокзал в Житомире и базу 10-й горной бригады в Ивано-Франковске.

Заявление об ударе крылатой ракетой по Малину можно сверить с официальной украинской информацией. Киев заявил, что его средства ПВО сбили четыре «Калибра», но вторая волна ракет повредила завод Укрзализныци, убив одного и ранив четырех. Кроме того, обломки сбитых ракет повредили более 150 домов и несколько высоких зданий в Малинском районе.

Российская контратака выдохлась, пытаясь вернуть Терновую

Keystone cops заявили также, что вчера Х-59 нанесли удар по узлу связи и одной ракете «Оса-АКМ» (кодовое название ASCC/НАТО «SA-8») украинских сил в Бахмуте или рядом с ней. Наконец, их ПВО еще в апреле должно было сбить три Су-25 ВСУ: два под Киселевкой (Херсон) и один над Павлоградом. Ах да… и российские ПВО должны были сбить две баллистические ракеты «Точка-У», приближавшиеся к Херсонской области, и несколько ракет «Смерч» в Харьковской области.

Битва за Донбасс

Харьков… Российская контратака выдохлась, пытаясь вернуть Терновую. Место остается спорным. Дальше на восток украинцы пытаются возобновить атаку в направлении Волчанска.

Изюм… кажется, что-то происходит в районе между Вернопольем и Бражковкой, к югу от города, но что именно, я не понимаю.

И далее на восток… В Долгеньком по-прежнему ожесточенные бои, и — из-за российских атак на Александровку и захвата Яровой украинцы отошли из района Оскала обратно в Студенок, а возможно, и до Святогорска.

Лиман… после падения Дробышева к северу от города Лиман теперь окружен с трех сторон. ВКС здесь особенно активны, нанося непрерывные удары с воздуха.

РФА может по-прежнему контролировать как минимум два, а то и три небольших плацдарма к югу от Северского Донца в районе Шипиловки (должен признать, связанные с этим сообщения крайне запутаны).

Северодонецк… город находится под сильным давлением РФА и сепаратистов. 20 или 21 мая российские тяжелые минометы 2С4 подбили последний мост, соединяющий его с Лисичанском. Какое-то время казалось, что украинцы сами взорвали этот мост и будут отходить из Северодонецка. Однако потом выяснилось, что артиллерия 4-й бригады быстрого реагирования и 24-й бригады обнаружила 2С4, которые разрушили мост, и подбили его. При этом РФА и сепаратисты штурмуют Пурдовку и Александровку севернее Северодонецка, а после возведения понтонного моста в районе Муратово продвигаются между городом и Воруновым с его юго-восточной стороны (последняя может находиться под контролем России). Другими словами: они сейчас на окраине Северодонецка, с трех его сторон.

Попасная… худшее, кажется, позади, или, по крайней мере, продвижение русских было замедлено последние два дня, что, в свою очередь, означает, что украинцы бросили в этот район значительные подкрепления (вероятно, включая большую часть 10-й горнострелковой бригады из Ивано-Франковска). Одним из результатов является то, что украинцам удалось сохранить свои укрепления на невысоком холме севернее Владимировки и северной части Триполья. Тем не менее, ВДВ продвинулись на север вокруг этого района, а бои в этом «углу» их прорыва тем временем ведутся между Белогоровкой и Васильевкой, причем последняя, ​​возможно, находится под контролем РФА.

Первоначально казалось, что русское наступление на Врубовку помогло им взять контроль по крайней мере над южной частью села (включая важную железнодорожную станцию), возможно, даже над большей его частью, но между тем, похоже, они были отброшены назад: они удерживают Александрополье и юго-западную часть Камышевахи (вместе с железнодорожной веткой от Попасной до этого села). Другими словами: вместо запада — на Бахмут, как многие ожидали, — РФА и сепаратисты продвигаются на север, на Лисичанск, и на северо-запад, в направлении Серебрянка-Белогоровка.

Здесь необходимо отметить два момента:

а) Если бы Keystone cops лучше скоординировали свой прорыв в районе Попасной с многочисленными попытками форсирования Северского Донца — и если бы они лучше поддерживали последний своей артиллерией — они бы закрыли «Кессель» вокруг Северодонецка и Лисичанск сейчас. Они вылетели из Попасной с опозданием почти на две недели.

б) Оценки, согласно которым РФА не смогло бы начать штурм Бахмута, заведомо неверны: даже если бросить все возможные подкрепления в район Попасной, у них просто нет войск для начала очередного штурма еще одного сильно защищенного (двумя украинскими бригадами) городского района.

Моя оценка: даже Путин не настолько безумен (или некомпетентен), чтобы отдать приказ о наступлении на Бахмут до того, как сначала «разрешить ситуацию» в районе Северодонецк-Лисичанска (для чего РФА, кажется, сосредоточила около 15 БТГ!).

Тем не менее, этот кризис далек от завершения, хотя бы потому, что РФА сбрасывает массивные подкрепления в район Попасной. Одна из танковых колонн, снятая на видео при подходе к этому району дня 3−4 назад, имела длину 11 км…

Мариуполь

21 мая Генштаб в Киеве приказал последним защитникам Мариуполя (их оставалось 531 человек) сложить оружие, и они подчинились. На этом битва закончилась полным разрушением около 90% города; более 20 000 по предварительным оценкам погибли, и около 2 500 военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты, Азовского полка Национальной гвардии, 12-й бригады территориальной обороны, Государственной пограничной службы и КОРД попали в плен в России. Потери россиян и сепаратистов остаются неизвестными.

Дополнение: полк Азов

Пока никому не пришло в голову объявить это «концом батальона «Азов»: это было бы неправильно.

Действительно, само понятие «батальон Азов» неверно. Уже в начале 2015 года часть была расширена до полка, а затем причислена к Национальной гвардии Украины. За последние пять лет он значительно увеличился в размерах: по состоянию на начало 2022 года в его состав входило около 2500 военнослужащих, организованных в два батальона коммандос, танковый батальон, батарею полевой артиллерии и разведывательную роту, учебный батальон и различные подразделения поддержки (другими словами: он достиг численности бригады).

Потери в Мариуполе включали весь 1-й батальон коммандос «Азов», части 5-го танкового батальона «Азов» и, возможно, большую часть командного состава полка «Азов».

Для сравнения, последнее, что я слышал: 2-й батальон коммандос «Азов» воевал в районе Киева, а затем помог расширить роту спецназа «Азов» до полного полка еще в марте и апреле. Другими словами: полк «Азов» продолжает существовать и постоянно участвует в борьбе с российской агрессией.

В последние несколько месяцев меня многие спрашивали, а Азов = нацисты, как не перестает утверждать официальная Москва?

По состоянию на 2022 год ответ отрицательный. Причина в том, что это 2022 год, а не 2014-й, и что за последние пять лет это подразделение претерпело такую ​​же трансформацию, как и масса ВСУ.

Без сомнения, «Азов» изначально был основан смесью украинских шовинистов, сторонников превосходства белой расы и украинских и зарубежных неонацистов. Определенно, подразделение использует знаки различия, связанные с Вермахтом и СС. Несомненно, в 2014 и 2015 годах его члены были замешаны в хорошо задокументированных случаях грабежей, незаконных задержаний и пыток мирных жителей. И, несомненно, ветераны «Азова» создали фашистскую политическую партию (которая до сих пор решительно поддерживает отряд) и установили тесные связи с аналогичными кругами за рубежом.

Однако следует иметь в виду, что в соответствии с российской идеологией быть русским равносильно тому, чтобы быть «интернационалистом», и напротив, всякий, объявляющий себя представителем другой этнической группы, проживающей в России (или в странах, которые русские считают «находящимися в российской сфере влияния»), является «националистом», более того, «экстремистом».

Неудивительно, что в условиях продолжающейся войны в российских СМИ (в том числе в публикациях Keystone Cops в Москве) часто можно прочитать понятие (украинских) «националистов»: значит, та же идея продолжается. Соответственно, в агрессии, развязанной Путиным с целью стереть Украину с карт и памяти, любые украинские националисты являются «экстремистами», обвиняемыми во всех разрушениях, фактически причиненных российской агрессией, и жестоко преследуются.

Тем не менее, по крайней мере, один еврей сыграл важную роль в истории «Азова», и несколько из них в настоящее время служат вместе с ним. Большинство офицеров и других чинов, служащих в «Азове», как минимум «русскоязычны» и являются выходцами из районов Украины, преимущественно населенных русскими. Прежде всего, понимая, какой ущерб наносит плохая репутация «Азова» в международном плане, с 2017 года Киев пошел на многое, чтобы деполитизировать и искоренить неонацистов. Были введены строгие проверки биографических данных и тщательный контроль во время обучения, а иностранцы (примерно из 20 стран), служащие в подразделении, обязаны принять украинское гражданство.

Вне зависимости от того, что основатель «Азова» Андрей Билецкий заявляет о своих контактах с командованием батальона в Мариуполе — и при этом нет сомнений, что никогда нельзя быть слишком осторожным (потому что мало кто сомневается, что некоторые члены «Азова» остаются враждебно настроенными по отношению к либеральным демократиям (права меньшинств, право голоса и т. д. ), — по моей оценке, деполитизация «Азова» достигла таких масштабов, что по состоянию на 2022 год его прежние отношения с неонацистским движением фактически не имеют значения.

Пример: за последние два месяца в районе Харькова были созданы два дополнительных разведывательных батальона и танковый батальон полка «Азов» (все подчинены 127-й тд бригады), а в Ивано-Франковской области создан батальон «Азов-Прикарпатье». Сейчас это «просто подразделения Вооруженных Сил Украины».

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатан на medium.com

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