«Россия здесь навсегда». Доказательства того, что Путин не остановится на Украине 10 июня, 22:40 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Если Путин не потерпит решающего поражения в Украине, он обязательно пойдет дальше в своей миссии по «возвращению» утраченных русских земель

В течение последних нескольких месяцев Владимир Путин выдвигал всевозможные нелепые оправдания своему вторжению в Украину. В разное время он обвинял в войне всех и вся, от расширения НАТО до воображаемых нацистов, а также делал совершенно необоснованные заявления о заговорах Запада с целью вторжения в Россию и украинских схемах приобретения ядерного оружия.

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Реальность, как теперь выясняется, значительно менее запутанная и куда более пугающая. Путин развязал крупнейший европейский конфликт со времен Второй мировой войны по той простой причине, что хочет завоевать Украину. Вдохновленный бывшим величием царей, Путин стремится сокрушить своего соседа и включить его в состав новой Российской империи.

Путин подробно рассказал о своем имперском видении во время мероприятия 9 июня в Москве, посвященного 350-летию российского царя Петра Великого. Он с восхищением отзывался о достижениях царя Петра во время Северной войны и проводил прямые параллели с современной ему экспансионистской политикой. Земли, отнятые у Швеции в ходе Северной войны, исторически были русскими, и Петр лишь возвращал их законным владельцам, заявил Путин. «Очевидно, теперь мы также обязаны вернуть (российские) земли», — сказал он, явно имея в виду продолжающееся вторжение в Украину.

Последние комментарии Путина подчеркивают его имперские цели в Украине и дополняют годы подобных заявлений, в которых он оплакивал падение Российской империи. Уже более десяти лет он ставит под сомнение историческую легитимность украинской государственности и публично настаивает на том, что украинцы — это в действительности русские («один народ»). Путин также неоднократно обвинял Украину в оккупации исконных русских земель и возлагал вину на первых большевиков за то, что те исказили границу между Российской и Украинской советскими республиками.

Его бескомпромиссно империалистическое отношение к российско-украинским отношениям было раскрыто в июле 2021 года в виде эссе из 7000 слов, написанного самим Путиным и призванного объяснить предполагаемое «историческое единство», связывающее два народа. «Я уверен, что настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией. Ведь мы один народ», — заключил историк-дилетант Путин. Этот странный трактат был широко истолкован как объявление войны самому понятию «независимая Украина» и с тех пор стал обязательным к прочтению для всех российских военнослужащих.

Путин сам подтвердил, что ведет старомодную империалистическую захватническую войну

Одержимость российского диктатора Украиной отражает его жгучее негодование по поводу распада СССР и его затянувшуюся горечь по поводу драматической утраты постсоветской Россией международного статуса.

Эта ностальгия коренится не в любви к идеологии марксизма-ленинизма. Вместо этого Путин рассматривает распад Советской империи как гибель «исторической России» и говорит о том, что распад 1991 года оставил «десятки миллионов наших соотечественников» за пределами Российской Федерации. Независимая Украина, бывшая советская республика с глубочайшими связями с Россией и с самым многочисленным этническим русским населением, стала олицетворением этого чувства исторической несправедливости.

Усилия Путина по «возвращению» украинских земель России начались не с вторжения 24 февраля. Нынешняя кампания имперского завоевания фактически началась восемью годами ранее с захвата Россией украинского Крымского полуострова, который Путин захватил в ходе молниеносной военной операции, воспользовавшись параличом власти в Киеве сразу после революции Евромайдана 2014 года.

После своего успеха в Крыму Путин попытался разделить материковую Украину, спровоцировав прокремлевские восстания на юге и востоке страны. Эта инициатива провалилась после того, как кремлевские агенты столкнулись с более сильным, чем ожидалось, местным сопротивлением со стороны русскоязычных украинских патриотов, в результате чего путинские доверенные лица получили относительно небольшой плацдарм в восточноукраинском Донбассе.

Контроль над Крымом и Донбассом позволил Путину удерживать Украину в дестабилизированном состоянии, но его истинной целью всегда было восстановление полного российского контроля над всей страной. После восьми лет геополитического давления и гибридной войны, не приведших к желаемому результату, почувствовав, что Украина вот-вот окончательно уйдет с орбиты России, Путин в начале 2022 года принял судьбоносное решение начать полномасштабное вторжение.

Отказавшись от всякого притворства и сравнив себя с Петром Великим, Путин теперь подтвердил, что ведет старомодную империалистическую захватническую войну с целью аннексии украинской территории. Недавние заявления кремлевских чиновников также ясно показали эти имперские намерения. Во время визита в оккупированную Россией Херсонскую область на юге Украины в начале мая российский сенатор Андрей Турчак заявил, что нынешнее российское присутствие в регионе будет постоянным. «Россия здесь навсегда, — заявил он. — В этом не должно быть никаких сомнений. Возврата к прошлому не будет».

Эта откровенно империалистическая программа представляет собой беспрецедентный вызов международному праву и представляет собой серьезную угрозу для всей послевоенной глобальной системы безопасности. Она также разоблачает абсурдность призывов умиротворить Москву или принять какое-то урегулирование путем переговоров, которое позволит избежать «унижения» России. Никакого компромисса с Кремлем быть не может, пока Путин продолжает отрицать право Украины на существование и заявляет о своем намерении аннексировать целые регионы страны.

Если Путин не потерпит решающего поражения в Украине, он обязательно пойдет дальше в своей миссии по «возвращению» утраченных русских земель. Список бывших имперских владений России, которые потенциально могут стать мишенями, обширен и включает в себя Финляндию, страны Балтии, Польшу, Беларусь, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан и страны Центральной Азии. Также нельзя полностью исключать будущие нападения России на бывшие страны Варшавского договора в Центральной Европе. Если это звучит неправдоподобно, важно помнить, что почти никто в Украине не верил в возможность российского вторжения, пока оно не произошло.

Сегодняшняя жестокая колониальная война в Украине является напоминанием о том, что в отличие от других великих европейских империй девятнадцатого и двадцатого веков в России никогда не было периода деимпериализации. Несмотря на эффектный крах как в 1917, так и в 1991 году, имперская идентичность России осталась практически нетронутой, и именно она стала центральной составляющей путинского режима. Пока Россия не войдет в современную эпоху и не станет постимперской державой, мир в Европе будет недостижим. Лучший способ ускорить этот процесс — обеспечить победу Украины в войне.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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