Путин пойдет дальше. Восемь главных выводов о войне России против Украины 8 марта, 08:03 Цей матеріал також доступний українською

Давайте подведем итоги на базе той информации, которую я получил из разных достоверных источников

Аудиоверсия колонки:

1. План быстрого захвата Украины и взятия Киева за несколько дней основывался на ложных выводах руководства РФ. Это привело к краху всей кампании и показало, что российские спецы не способны просчитать реальное развитие ситуации. А значит, в будущем они будут совершать схожие ошибки.

2. Путин был уверен, что, из-за зимы и сильной энергозависимости, Европа не введёт те санкции, которые сегодня наложены на РФ. Кроме того, в Кремле не верили в такую жёсткую позицию США, которая сегодня видна. Так же российские аналитики не смогли просчитать развитие негативного сценария и реальный исход западного бизнеса из России, который стал для РФ экономическим, а также имиджевым ударом. А санкции и ограничения привели экономическую систему РФ в крайне нестабильное состояние, которое приведет к катастрофическим последствиям уже в краткосрочной перспективе, если будут и дальше действовать на постоянной основе.

3. На сегодняшний день российская армия понесла тяжелые потери — более 11 тысяч убитых, огромное количество раненых и сотни пленных. Кроме того РФ потеряла значительное количество бронетехники, часть из которой досталась украинской армии в рабочем состоянии и усилила ВСУ. Отдельно надо отметить то, что РФ за 11 дней потеряла десятки самолетов и вертолетов, а это больше, чем их боевые потери за все последние 30 лет. Всё это привело к сильнейшей деморализации в войсках. Находясь под впечатлением от своих потерь, российские военные начинают массово сдаваться для того, чтобы банально выжить на войне Путина.

4. Все происходящее обострило внутренние конфликты в российской элите. Одним из лучших примеров такого конфликта стал слив информации по кадыровцам. ФСБ не только дало Украине информацию о маршрутах, количестве и личном составе кадыровцев, но и смогло вывести колонну оккупантов на пристрелянную точку. Так же есть и другие явные признаки, что война в Украине разными башнями Кремля будет использована в своих личных интересах. А это значит, что чьи-то разгромные поражения в Украине — это возможность для кого-то в РФ сожрать конкурента или оппонента во власти.

5. Стоит обратить внимание, что на сегодняшний день у РФ нет преимущества на земле, несмотря на то, что есть преимущество в количестве солдат и технике. Кроме того у Путина реально заканчиваются боеспособные войска, а это значит, что ему надо будет объявлять мобилизацию. Это не только негативно воспримут в РФ, но и будет малоэффективно. Армия студентов, барист, блогеров и коучей не сможет противостоять опытной, агрессивной, высокомотивированной украинской армии. А если учесть то, что опыт украинского военного руководства явно превосходит опыт россиян, то перспективы продолжения наземной операции для Кремля плачевны. При этом надо отметить, что Путину уже крайне необходимы победы. Но их нет. Поэтому можно ожидать, что от злобы и с целью сломить моральный дух, Путин и дальше будет бомбить мирное население. Но это не даст эффекта.

Все происходящее обострило внутренние конфликты в российской элите

6. Война в Украине запустила череду кризисов в мире. Это не только рост миграционных потоков, цен на продукты питания и энергетические ресурсы. Дело в том, что Украина, которая не успела начать посевную и Россия, на чью продукцию наложено эмбарго — занимают серьёзную долю в поставках аграрной продукции. Bloomberg приводит оценку, согласно которой совокупная доля России и Украины составляет более 25% всех мировых поставок пшеницы и почти 20% от всей продаваемой кукурузы. Но теперь эти поставки крайне сомнительны, а замещения нет. Значит, возможен голод в некоторых странах.

7. Война в Украине будет создавать давление на мировых лидеров, и влиять на выборы в других странах. Надо не забывать, что у Макрона выборы в апреле, а для Байдена важны выборы в Сенат в ноябре. А погибающие дети в Украине и новые кризисы явно не добавляют балов к рейтингу. Кстати, активность Бориса Джонсона по Украине снизила вероятность его отставки с должности премьер-министра, но полностью этот вопрос не снят. А значит, что и Джонсон остаётся тем, кто заинтересован в помощи Украине. Извините за мой цинизм в оценках, но все так и есть. Поэтому необходимо и дальше требовать у всех наших партнёров закрыть небо. Это сработает.

8. Европейцы все ещё не поняли, что Путин — это реинкарнация Гитлера. И он на Украине не остановится. Очень похоже, что следующей жертвой политики Кремля будет Молдова, а после неё страны Балтии и Польша. Кстати, Молдова может стать той страной, в которой Путин получит быструю победу. К сожалению, армия Молдовы — это не боеспособный институт. Стоит ожидать провокаций со стороны Приднестровья. Это будет причиной для захвата. И это же даст Путину хоть какую-то победу, которую он жаждет предоставить своему плебсу. Поэтому Молдове стоит уже озаботиться этой проблемой. А еще необходимо быть готовыми Финляндии и Швеции. И это не страшилки. Адекватность Путина под большим вопросом. Поэтому угроза новой глобальной войны более чем актуальна. Но тут есть один момент. Начать войну он может, а возможности победить у него, нет. Почему? Потому что нет ресурсов. Напоминаю то, о чем я писал выше — его аналитики чудовищно ошибаются. Не удивлюсь, если они и тут предоставили ему ложные или ошибочные данные, что все у них может получиться.

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Исходя из вышеперечисленного я делаю такие выводы. Необходимо добиться: закрытия неба, наложения новых санкций на РФ, персональных санкций о высылке в РФ всех родственников руководства России, продолжение получения оружия, в том числе и наступательного, отключения новых банков РФ от SWIFT. Но главное, Запад должен отказаться от покупки нефти и газа из РФ. Хотя бы на время. И если военные действия будут продолжены в Украине, то эмбарго тоже придется продлить. Тогда это принудит Путина закончить войну. А переговоры на разных уровнях можно продолжать. Но без всего перечисленного мы не получим результат. Потому что Путин реально сошёл с ума. Есть еще надежда на дворцовый переворот, но это все же маловероятно. Уж больно трусливые люди в его окружении. Глупые, трусливые и замаранные кровью. А для «табакерки» нужна смелость и ум.

Текст опубликован с разрешения автора

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