Санкции против атомной отрасли. Каким должен быть ответ Запада на ракетные обстрелы Украины 14 октября, 18:03

Парад обещаний новой техники и новейших противовоздушных систем со стороны США и ЕС — это отлично. Но это минимум, о котором мировые лидеры могли заявить, чтобы не потерять лицо

Основной темой встречи Большой семерки и президента Украины была реакция на массированный ракетный обстрел Украины, фото которого попали на первые полосы ведущих СМИ. Обстрел, который Кремль направил на объекты энергетической инфраструктуры, еще раз доказал, что для Путина нет границ, если только ему их не установить. Определив при этом к чему будут приводить следующие разрушения украинской инфраструктуры.

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Парад обещаний новой техники и новейших противовоздушных систем со стороны США и ЕС это прекрасно. Но это минимум, о котором мировые лидеры могли заявить, чтобы не потерять лицо. И это вовсе не убедительный ответ на события 10 октября, а тем более не предохранитель против продолжения обстрелов нашей энергетической инфраструктуры и генерации. Впереди как минимум еще 5−6 холодных месяцев, когда нам потребуется работающая на полную мощность генерация, учитывая отсутствие в системе Запорожской АЭС.

Следовательно, убедительным ответом должно стать ужесточение санкций. Настоящее усиление, реальное, а не танцы вокруг «исключений» и «специальных условий», которыми на самом деле напичкано решение ЕС на прошлой неделе. Об этом санкционном пакете мне очень не хотелось говорить, поскольку полное исключение гражданской атомной энергетики из круга возможных объектов для наложения санкций произошло в день, когда Путин принял ничтожный указ об использовании Запорожской АЭС. Совпадение? Возможно, но досадно.

Чтобы победить в войне, Россию нужно додушить экономически

Потому стараниями венгров и нескольких других стран нового пакета санкций против Кремля на самом деле не получилось. А новая волна атак, начатая под руководством циничного и жестокого генерала Суровикина, напоминает, что Россия понимает только язык силы. Никакие уговоры или дипломатия уже не работают и не сработают дальше.

Показать силу сейчас — например, ввести санкции против атомной отрасли, которая приносит миллиарды долларов прибыли и привязывает страны по всему миру к российским технологиям и услугам. Это прекратит шантаж Венгрии, Греции и Кипра по поводу их потерь от санкций.

Разговор о таких санкциях будет непростым, но у нас есть уже множество фактов уничтожения критической энергетической инфраструктуры и Путин не собирается останавливаться или сдерживать жестокость Суровикина. Он ясно показывает, как будет вести войну: обстрелы будут продолжаться, чтобы сделать непригодными для жизни целые районы в городах или даже целые города. Это не просто террор, это террор, который должен спровоцировать новую миграционную волну из Украины.

А нам придется постоянно героически восстанавливать энергетические объекты, которые продолжают уничтожать российские ракеты.

Тем, кто в Европе и мире думает, что без ужесточения санкций можно обойтись, предлагаю почувствовать на себе, что такое настоящее российское давление. Посмотрите на фотографии из Украины в своих газетах. И попробуйте отключить электроэнергию на время.

Оружие позволяет нам победить на поле боя.

Дипломатические средства исчерпали себя полностью — россиян считают кровожадными бандитами даже в ООН. С очевидной результативностью — им все равно.

Чтобы победить в войне, Россию нужно додушить экономически. Чем раньше эту простую истину поймут наши союзники, тем меньше людей погибнет в Украине.

Текст опубликован с разрешения автора

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