Ключевые ошибки, успехи и прогноз. Детальный анализ контрнаступления ВСУ 10 августа, 11:11 NV Премиум

Важно, чтобы Украина сохранила инициативу, а не истощила себя настолько, чтобы Россия получила шанс перегруппироваться и контратаковать

В своем недавнем блоге в журнале Foreign Affairs я утверждал, что даже когда первоначальные цели Путина становятся недосягаемыми, на смену им приходит другая цель — «не проиграть», поскольку за поражение придется расплачиваться. Неудача измеряется не только целями, которые навсегда останутся недостигнутыми, но и жертвами и издержками, накопленными в ходе войны, а также потерей авторитета России как великой державы и позиции Путина как компетентного лидера.

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Последствия стремления Путина избежать поражения оказались тяжелыми как для Украины, так и для России. Бесполезная война продолжается и прекратится только тогда, когда Путин или его преемник признает неудачу. Поскольку убедительной победы не получилось, Путин попытался принудить Украину к капитуляции, сначала атакуя ее критически важную инфраструктуру, а теперь и экспорт зерна. Все это не привело к более примирительной позиции Киева. Скорее наоборот. В крайнем случае, Путин может получить некоторое утешение от того факта, что украинцы жестоко наказаны за отказ признать его владычество, и от возможности устранить конкурента в торговле сельскохозяйственной продукцией. Дефицит позволяет российским экспортерам зерна взимать большую плату.

Почему наступление одновременно и необходимо, и сложнореализуемо

Что нужно сделать, чтобы убедить Кремль в бесполезности этой войны?