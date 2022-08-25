Почему Путин не остановит войну 25 августа, 16:21

Россия начала бойню, которая будет сама себя подпитывать и раскручивать

Путин будет продолжать войну, даже если ему придется закопать в землю целые народы и народности рф. В особенности тех нацменов, которых назвали россиянами, и посылают на фарш в первую очередь. Ощущая угрозу для будущего империи и с их стороны.

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Кровавый мясник, совершающий чудовищное преступление, ворвавшись в Украину, убивая и уничтожая города, никогда не признает своего преступления. Он будет продолжать раскачивать истерику о «нацистах», которую и придумали в Кремле и культивировали методом массированной пропаганды через телеканалы, чтобы оправдать массовые убийства в Украине.

Российский медиа-киллер Владимир Соловьев, как и его идеологический отец в Кремле, не прекратит свою телевизионную эпилепсию с припадками бешенства и изрыганием пены изо рта в микрофоны теле и радиостудий. Преступники и их сообщники никогда не признают своей вины в разжигании войны и ненависти. Они даже себе не признаются в том, что запустили механизм «кровной вражды». Когда бросаемые в мясорубку российские солдаты пытаются мстить за собственные исковерканные путинизмом жизни, и тех, кого путин убил. Выдав им автомат и погнав на войну. С кем они еще вчера распивали краденный из разграбленных украинских домов и супермаркетов алкоголь, и кто уже никогда и ничего грабить не будет. Ибо превратился не в белых журавлей, а в удобрение украинских черноземов. Да, всегда нужно искать первопричину. Российских оккупантов, в первую очередь, убивает сам путин и его режим. Украинские ракеты, гаубицы и беспилотники — это лишь следствие решения российской верхушки о вторжении в Украину. Инструмент противодействия этому безумию.

Россия начала бойню, которая будет сама себя подпитывать и раскручивать. Путин, его технологи, его «шестерки» типа Дмитрия Медведева, его генералы, министры, сенаторы и плохо соображающий в условиях тотальной промывки мозгов и структурированной дезинформации народ достигли высокой стадии озверения. Они запустили механизм ненависти и мести, который тяжело остановить.

Российских оккупантов, в первую очередь, убивает сам путин и его режим

Думаю, лично путин видит в этом раскручиваемом маховике свое спасение. Он понимает, что в условиях полыхающего в россии психоза ненависти, к нему лично не придут с веревкой или табакеркой и не скажут: «Чувак, это ты все запустил». И в этих условиях путину нет необходимости ежедневно натравливать граждан россии на украинцев. Процесс самонатравливания запущен и происходит в автоматическом режиме. Да и армия медиа-киллеров не даром сжирает миллиарды долларов, щедро выделяемые кремлем на информационную войну.

Тот же Соловьев, Киселев, Скабеева, Симоньян и компания прекрасно понимают, что в случае падения режима путина, они будут отвечать за содеянное вместе с верхушкой путинского режима. Как организаторы и соучастники геноцида против украинского народа. Они до последнего будут патологически врать не только о нацистах, но и об освобождении и восстановлении уничтожаемых россией украинских городов. Защитников Мариуполя, сражавшихся в регулярных подразделениях украинской армии и Национальной гвардии, будут называть «боевиками». Будут показывать какую-то въезжающую-выезжающую за пределы россии гражданку Украины, чтобы увязать это с подрывом дочери российского нациста Дугина, с тупым и придурковатым видом в лице российских «дипломатов» путинский режим будет созывать Совбез ООН — чтобы обвинить Украину… в акте ядерного терроризма, который совершила сама россия, захватив ЗАЭС собственными войсками. После чего армия россии перешла не только все невозможные «красные линии», но и оказалась в числе упоротых международных преступников, которые совершают первый в мире акт ядерного терроризма путем захвата самой крупной АЭС в Европе.

Российский диктатор сейчас пытается прекратить точные удары ВСУ по российским военным базам и складам боеприпасов на захваченных территориях. И что бы не предлагал путин, какие бы сигналы не подавали его гонцы и эмиссары, он не остановится сам по себе. Его нужно остановить. Всеми имеющимися в арсенале цивилизованного мира силами и средствами.

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