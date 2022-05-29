Взрывоопасная ситуация прямо перед лицом Путина. Что ждет Россию и Украину 29 мая, 12:11 Эксклюзив НВ Андерс Аслунд: Поскольку Путин не может дать больше хлеба (экономический рост), он выбирает зрелища (войну) (Фото:REUTERS)

Война еще не окончена, и Путин может причинить гораздо больший вред, но что бы он ни делал, скорее всего, только усугубит собственное положение

Президент России Владимир Путин вот-вот потерпит сокрушительное поражение в Украине. 24 февраля он начал широкое наступление на всю Украину с явной целью захватить Киев и Харьков в течение трех дней, но через месяц он проиграл битву за Киев, и русские войска на севере отошли. К 15 мая он проиграл сражение под Харьковом. Спустя три месяца Путин добился лишь незначительных успехов на юге и востоке.

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Потери российских войск были опустошительны. Если верить подробным ежедневным отчетам, представленным Министерством обороны Украины, к 29 мая украинцы уничтожили 30 000 солдат и вывели из строя половину военной техники, переброшенной в Украину, за исключением старой советской артиллерии, и две трети активных обычных вооружённых сил, развёрнутых в Украине. Как долго Путин сможет продолжать эту войну, учитывая не прекращающиеся тяжелые потери России?

С конца марта Москва переформулировала свою военную цель как захват всей Донецкой и Луганской областей, из которых с 2014 года пророссийские силы удерживали только одну треть. Украина по-прежнему контролирует около одной трети этой территории. Распространенное на Западе мнение заключается в том, что Путин может объявить о победе, когда захватит остальные территории Донецкой и Луганской областей, а президент Владимир Зеленский заявил, что Украина полна решимости вернуть себе все территории, завоеванные Россией. При новом большом притоке тяжелых современных западных вооружений (в основном из США) Россия не может захватить гораздо больше территории.

Провал российской армии

Атака Путина на Украину, вероятно, войдет в историю как одна из самых ярких неудач. Суть в том, что Россия — авторитарная клептократия, а Украина — демократическая страна свободных граждан. Украинцы резюмируют ситуацию в созданном им меме о том, что рабы не могут победить свободных людей.

Путин, похоже, стал причиной большинства бесчисленных ошибок России. Подобно царю Николаю II и Адольфу Гитлеру, Путин, не имевший военного опыта, решил сам взять на себя командование и совершает все известные истории ошибки. Судя по всему, обсуждали начало войны только он, его советник по национальной безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов, и, надо полагать, Путин и Патрушев принимали окончательное решение. Даже большинство министров правительства были застигнуты врасплох. Более того, из-за страха перед коронавирусом и, возможно, из-за собственной безопасности Путин с апреля 2020 года живет изолированно в бункере.

Удивительно, но Путин думал, что российские войска будут встречены русскоязычными украинцами как освободители. Численность российских войск, около 200 000 человек, была слишком мала, поскольку украинские вооруженные силы были такой же численности. Их должно было быть в четыре раза больше для реальной попытки оккупации всей Украины. Кроме того, российские сухопутные войска насчитывали всего 150 000 человек, из которых около 40 000 были омоновцами из Национальной гвардии. У России не хватало предпосылок для победы, если бы украинцы сопротивлялись, а они так повсюду и поступали.

В своей знаменитой длинной статье от 12 июля 2021 года об историческом единстве русских и украинцев Путин заявил, что Украина — не страна, а часть России. Теперь украинцы показали, что Украина — это нация, а Россия может ею и не быть. Украинские воины заявляют, что российские солдаты воевать не умеют и не хотят воевать. Поэтому они боятся украинских военных и вместо этого убивают мирных жителей, желательно с помощью дальней бомбардировки.

Путин, похоже, стал причиной большинства бесчисленных ошибок России

Перед войной Путин настаивал на том, что не будет нападать на Украину, и похоже, обманул большинство россиян. Таким образом, Путин заявил, что начал «специальную военную операцию» по защите русскоязычных в спонсируемых Россией Донецкой и Луганской народных республиках, хотя он также собирался провести «денацификацию» и «демилитаризацию» всей Украины. Россияне, которые утверждают, что это «война», могут быть приговорены к пятнадцати годам лишения свободы на основании недавно принятого репрессивного закона.

Решение Путина не называть это войной имело серьезные последствия. По российскому законодательству никого нельзя принуждать к участию в «специальной военной операции». Тысячи молодых русских мужчин, отказавшихся от участия или уволившихся после вербовки, не считаются дезертирами и не подлежат наказанию. Формально власти ничего не могут сделать, кроме как поставить неодобрительный штамп на их военных документах. Как следствие, у Кремля большие проблемы с мобилизацией солдат. В подавляющем большинстве российские солдаты прибывают из отдаленных провинций, и среди них преобладают этнические меньшинства, такие как буряты, чеченцы и дагестанцы.

Российские морские пехотинцы даже отказались высадиться на украинское побережье Черного моря с помощью своих десантных средств, поскольку считают это слишком опасным. Многие призывники не знали, что их отправляют в Украину или что они должны участвовать в настоящей войне, а не в учениях. Первоначально на российских участников этой операции не распространялись обычные социальные льготы для ветеранов, однако через месяц Дума приняла новый закон, предусматривающий нормальные ветеранские льготы.

Напротив, сотни тысяч украинцев захотели добровольно защитить свою Родину. Украинская армия требует боевого опыта. Из-за восьмилетней войны на Донбассе в Украине полно таких солдат и ветеранов, которые с удовольствием идут на войну. Поэтому у Украины больше солдат, чем у России, и они лучше и гораздо более мотивированы, чем российские. Распространенное мнение, что у России больше солдат, ошибочно.

Еще одна большая проблема России — это всепроникающая коррупция. До войны мифы преувеличивали мощь обычных вооруженных сил России. Все они сейчас развалены. Россия кажется слишком коррумпированной сверху донизу, чтобы успешно вести серьезную войну. Путин отдал монополию на поставку продовольствия армии своему шеф-повару Евгению Пригожину, который отправлял на фронт слишком мало и слишком старую еду. Срок годности некоторых пайков истек в 2015 году. Российские солдаты получали еду только на три дня, что вынуждало их кормиться за счет мародерства.

Путин предоставил почти полную монополию на производство вооружений Ростеху, государственной компании, которой руководил его старый друг из КГБ в Дрездене Сергей Чемезов. «Ростех» — это холдинг с 700 предприятиями, и эта очень секретная компания, похоже, не в состоянии производить много, и почти не производит никакого современного оружия, при этом Чемезов — гордый владелец суперяхты. Кто-то купил дешевые, некачественные китайские шины для многочисленных военных грузовиков, которые регулярно выходят из строя.

Сами русские солдаты, как правило, воруют половину дизельного топлива для своего частного заработка, поэтому многие танки останавливаются на полпути. Коррупция оказывается гораздо меньшей проблемой в Украине, где громкие скандалы, децентрализация и патриотизм помогают сдерживать коррупцию. Transparency International долгое время считала Украину менее коррумпированной, чем Россию, что выглядит правильным.

Список военных неудач России можно было бы продолжить. Все было не так — стратегия, тактика, командная структура, разведка, логистика, солдаты и т. д. Поразительно, но Россия видела, как убиты, по меньшей мере, восемь из ее, вероятно, двадцати генералов, командующих в Украине, и в несколько раз больше полковников.

Почему Путин начал эту войну?

Главный вопрос: зачем Путин инициировал эту войну? Ответ заключается в том, что он мог это сделать, и ему нужна была еще одна война для его внутренней политики. Путин — знаток войн. Своё правление он начал с уничтожения Грозного, столицы Чечни. В 2003 году он начал виртуальную войну с олигархами, арестовав самого богатого олигарха Михаила Ходорковского. В августе 2008 года он вел пятидневную войну с Грузией и оккупировал пятую часть ее территории. По данным независимого Левада-центра, его популярность внутри страны достигла рекордного уровня в 88%. Это прошло для него безнаказанным без западных санкций, и в следующем году президент Барак Обама начал свою «перезагрузку».

В феврале-марте 2014 года Путин практически без кровопролития оккупировал и аннексировал Крым, и его популярность вновь поднялась на прежнюю высоту. Путин пытался распространить войну на восток и юг Украины, но теперь Запад ответил значительными, хотя и не жесткими санкциями. Путин поколебался и остановился, но не был удовлетворен. Украина осталась незавершенным делом. В сентябре 2015 года Путин вступил в войну в Сирии, где его войска сравняли с землей Алеппо. Эта война укрепила его положение на Ближнем Востоке и мало чего стоила ему, хотя и не оказала положительного влияния на его положение внутри страны.

С момента своего возвращения на пост президента в 2012 году Путин уделял минимальное внимание российской экономике, находившейся в стагнации после того, как в 2014 году на Россию обрушились западные санкции. Путин сосредоточился только на макроэкономической стабильности, в частности, накоплении крупных международных валютных резервов, он совершенно забыл об экономическом росте или модернизации экономики. При его правлении деловой климат неуклонно ухудшался, и опытные предприниматели, как правило, эмигрировали. Путин, кажется, понимает, что при его клептократии возможен только небольшой экономический рост, но ему нужна коррупция сверху вниз, чтобы управлять Россией.

Поскольку Путин не может дать больше хлеба (экономический рост), он выбирает зрелища (войну), как я утверждал в своей книге 2019 года «Российский клановый капитализм». Война повышает его популярность внутри страны, которая теперь выросла до 83% после того, как была ниже 60%, и война также способствует усилению его репрессий. Путин сейчас вспоминает о сталинских репрессиях, когда десятки тысяч российских либералов бегут, куда только могут, до того, как Путин закроет границы.

Поэтому можно было ожидать, что Путин развяжет новую войну, и Украина была самой очевидной потенциальной жертвой. Путин напал на Украину не потому, что она хотела вступить в НАТО, а потому, что мог это сделать, поскольку Украина не была членом НАТО. Если бы Украина была членом НАТО, вряд ли Путин осмелился бы напасть на Украину.

Как ни странно, многие западные политические мыслители совершенно неправильно поняли Путина. Они опасались, что спровоцируют его, если Украина станет членом НАТО, поставками оружия в Украину или санкциями против близких ему людей. Наоборот, Путин уважает только силу. После 2014 года многие жители Запада снова и снова угрожали «адскими санкциями», если Путин сделает то или иное. Путин совершал свои иностранные убийства и совершал другую агрессию, и Запад не предложил за это серьезного наказания. Запад также не казался единым. В глазах Путина доверие к Западу было нулевым, поэтому он его проигнорировал. Он успешно спровоцировал зависимость Германии от российского газа и строительство «Северного потока — 2», предоставив бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру несколько миллионов долларов. Западные политики такие дешевые.

Подготовка Путина к войне была достаточно прозрачной. В апреле 2021 года он начал наращивание вооружений вокруг Украины. 12 июля его печально известная статья об Украине читалась как объявление войны этой стране. Он сразу отклонил все предложения о мирных соглашениях, потому что Путин хотел войны для своих внутренних целей. Он не хотел добиться чего-то особенного. Минский процесс никогда не был серьезным. Для Путина это была просто пауза для дальнейшего вооружения России, ослабления Украины и раскола Запада.

Независимо от того, чем закончится эта война, Путин останется постоянным источником нестабильности, пока находится у власти. Скорее всего, он будет действовать как Саддам Хусейн после войны в Персидском заливе в 1991 году, пытаясь перестроить свои вооруженные силы для агрессивных целей. Поэтому президент Джо Байден был прав, призывая положить конец власти Путина в России, что необходимо для мира в Европе. Президент Байден также прав, делая все возможное для наращивания военной мощи Украины, чтобы она могла победить Россию. Такой должна была быть политика Запада с 2014 года, но лучше поздно, чем никогда.

Опросы общественного мнения, проведенные авторитетной Ratings Group, показывают, что более 90% украинцев считают, что они выиграют войну, а 98% из них считают Россию врагом. Сознавая свои большие успехи в нынешней войне, украинцы не готовы ни отдавать территории, ни оставлять так называемые Донецкую и Луганскую народные республики в качестве враждебных оплотов или раковых опухолей на своей земле. Россиян хотят навсегда выгнать со всей Украины, проучить, отбив желание возвращаться, возможно, даже оставив Крым. Президент Зеленский, очевидно, знает об этих настроениях. Требуя референдума о любом мирном соглашении, он сделал невозможным для себя заключение мирного соглашения с Россией, если только россияне не будут изгнаны с Украины.

Западные санкции стали более серьезными

С 2014 года официальная линия Москвы заключалась в том, что западные санкции не нанесли вреда российской экономике и маловероятно, что стагнация в России была вызвана более низкими ценами на нефть. Это было серьезным заблуждением, но оно ослабило сдерживание западных угроз о новых санкциях.

Западные санкции, введенные 24 февраля, гораздо серьезнее. США и их западные союзники нанесли сильный удар, введя жесткие финансовые санкции. Они ввели полные блокирующие санкции против четырех крупных российских государственных банков, ВТБ (второй по величине), Банка Открытие, Совкомбанка и Новикомбанка. Они тоже запретили дюжине крупных государственных компаний выпускать новые долговые обязательства или акции. Параллельно «Большая семерка» заморозила находящиеся у них международные валютные резервы Центрального банка России (около $300 млрд) и вывела многие российские банки из SWIFT — международной системы обмена сообщениями для межбанковских транзакций. 6 апреля 2022 года США ввели блокирующие санкции в отношении крупнейшего государственного банка Сбербанка и крупнейших частных банков России Альфа-банка и их многочисленных дочерних компаний. Хотя лазейки остаются, большая часть российской финансовой системы попала под санкции. Финансовые санкции Запада больше не направлены на сдерживание России, а на ослабление российской экономики, чтобы уменьшить способность России вести войны и свести к минимуму доступ России к мировой финансовой системе.

Много говорят о необходимости ограничения российского экспорта, но на самом деле важнее сократить российский импорт, потому что без ресурсов ее производство не может функционировать. Строгий контроль над экспортом технологий в Россию, особенно полупроводников, нанес ужасный удар по российской экономике. Сейчас большая часть импорта, необходимого России для производства, заблокирована. В результате останавливается большая часть российских предприятий, от автомобилестроения, танков и ракет до всех видов бумажной продукции. Большинство видов транспорта — авиаперевозки, грузовые перевозки и морские перевозки — также подверглись санкциям.

Санкции стали самовоспроизводящимися и самоусиливающимися. Любое предприятие или лицо, имеющее дело с Россией, подвергается серьезным репутационным рискам. Сотни многонациональных компаний прекратили работу с Россией, что еще больше усугубило нехватку ресурсов в России. Россия стала практически запретной территорией, из-за чего стоимость страховки часто достигла запредельного уровня. Большой нерешенный вопрос заключается в том, в какой степени и как скоро российский экспорт нефти и газа будет подвергнут санкциям или бойкоту.

Санкции и путинские контрмеры разрушают Россию во многих отношениях. Молодые, либеральные и хорошо образованные люди бегут из страны, в то время как многие российские бизнесмены вернулись в Россию, чтобы попытаться защитить свою собственность от государства или хищных конкурентов. Экономика становится все более регулируемой, а рубль уже неконвертируемым. В один день Путин аннулировал все экономические достижения России за последние три десятилетия. Россия вернулась в катастрофический 1991 год.

В настоящее время большинство прогнозов предполагает снижение ВВП России в этом году на 10−15%, но это снижение может быть намного больше. Я думаю процентов 15−20. В настоящее время западные санкции в отношении России сравнимы с санкциями в отношении Ирана, но важным отягчающим фактором является то, что санкции в отношении России были введены внезапно, поэтому, в отличие от Ирана, у России не было какого-либо периода адаптации. Поэтому ущерб российской экономике, скорее всего, будет больший, чем иранской. Когда Соединенные Штаты ввели санкции против Венесуэлы в 2019 году, ВВП этой очень плохо управляемой экономики упал на 36 процентов.

Путин вряд ли останется у власти

Мир сосредоточился на событиях в Украине, поскольку там идет война, а Украина — очень открытое общество, позволяющее иностранным журналистам присутствовать везде. Однако величайшая драма, возможно, разыгрывается в Москве, куда допускаются лишь немногие журналисты, а допущенные получают мало информации. Каким бы ни был точный конец этой путинской войны, он равнозначен его сокрушительному поражению, и вряд ли он переживет ее политически.

Если Россия будет разгромлена в Украине, эта война будет напоминать русско-японскую войну 1904−1905 годов, которая вызвала революцию 1905 года и десятилетие относительной свободы в России. Что характерно, это был последний раз, когда Россия потеряла флагман («Князь Суворов»). Параллельно России грозит экономический коллапс, за который Путин несет полную ответственность.

Хотя в настоящее время мы получаем мало неопровержимых фактов из Москвы, все, что мы слышим, несколько шокирует. Страх, смятение и закрытость преобладают. Все утверждают, что Путин более изолирован, чем когда-либо, и что доступ крему имеют лишь немногие. Сообщалось об аресте трех крупных политических деятелей — давнего путинского политика, специализирующегося по Украине Владислава Суркова, главы международной разведки ФСБ генерал-полковника Сергея Беседы и заместителя командующего Национальной гвардией Романа Гаврилова. Кроме того, ходят слухи о массовых увольнениях и арестах высокопоставленных сотрудников ФСБ и военных генералов. Между тем, по меньшей мере, восемь известных бизнесменов предположительно покончили жизнь самоубийством, некоторые из них после того, как сначала зарезали свои семьи. Ходят слухи, что многие высокопоставленные чиновники хотят уйти в отставку, но Путин сейчас никому этого не позволяет. Его новый террор напоминает сталинский. Один бывший вице-президент Газпромбанка даже перешел на сторону Украины, чтобы присоединиться к украинской территориальной обороне. Очень хорошо информированные журналисты-расследователи Андрей Солдатов и Ирина Бороган, ныне находящиеся в изгнании, сообщают о серьезном конфликте между бескомпромиссными военными и иностранным подразделением ФСБ, которое якобы противостояло войне. Масса утечек из силовых структур указывает на ожесточенные распри, которые могут серьезно повлиять на удержание Путина у власти.

В последнее время в России происходят многочисленные пожары и взрывы. Сгорели два крупных топливных склада недалеко от Украины. Так что иметь два ракетных научно-исследовательских центра недалеко от Москвы, а также не менее пяти призывных пунктов и пару складов боеприпасов. Ответственность за эти деяния никто не взял на себя, но самые серьезные из них, скорее всего, совершили украинцы. Украинцы не опровергают этого и не подтверждают. Также коктейлями Молотова было сожжено 13 военкоматов.

Общепринятое мнение состоит в том, что путинская преторианская гвардия, Служба охраны президента (ФСО) настолько сильна, хорошо оплачиваема и верна Путину, что может предотвратить любые события при путинском дворе, но цена, которую за действия Путина должно платить российское общество, так велика и очевидна, что было бы удивительно, если бы ни одна группа не мобилизовалась против него. Даже при нынешней жесткой цензуре и пропаганде в России правда о его катастрофической войне в Украине должна стать очевидной. За два месяца там было убито больше российских солдат, чем за десятилетие в Афганистане, где было убито 15 тысяч советских воинов, и это было воспринято как существенная причина краха коммунистического режима. Сравнительно небольшой финансовый кризис 1998 года привел к свержению этого российского правительства за шесть дней.

Внутрироссийская ситуация выглядит взрывоопасной, и было бы удивительно, если бы она не взорвалась перед лицом Путина. Это может быть связано с его неудачной войной в Украине, разрушением российской экономики или недовольством силовиков. Альтернативой было бы превращение Путиным России в новую Северную Корею, что, конечно, было бы намного хуже. Трудно увидеть какую-либо среднюю дорогу.

Путин вряд ли применит ядерное оружие

Главный аргумент в любой вашингтонской дискуссии о Путине звучит так: «Но представьте, что он применит ядерное оружие!» Нет, он вряд ли применит ядерное оружие до тех пор, пока Запад убедительно заявляет, что ответит тем же, потому что тогда Путину от применения ядерного оружия не будет никакой выгоды. Он не выживет.

Во время Второй мировой войны союзники опасались, что Гитлер применит химическое оружие, которое широко использовалось во время Первой мировой войны. У Германии было много химического оружия, но даже Гитлер никогда не использовал его, несмотря на его идеи Götterdämmerung или Сумерков богов, вдохновленные Рихардом Вагнером. Он прожил свою жизнь без применения химического оружия, потому что не мог получить от него никакой пользы. Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие, но поскольку большую часть времени он лжет, пословица гласит: «Ничему не верь, пока Кремль не опровергнет!»

Любопытный признак того, что Путин намерен выжить: за две недели до начала войны его предполагаемая суперяхта «Грейсфул» была переведена с верфи в Гамбурге в российский Балтийский военный порт Калининград, хотя ее ремонт еще не был завершен. Я не знаю ни одной другой российской суперяхты, сбежавшей в то время — даже среди ближайших соратников Путина, что говорит о том, насколько скрытным был Путин в отношении своих планов по поводу нападения на Украину.

Война еще не окончена, и Путин может причинить гораздо больший вред, но что бы он ни делал, скорее всего, это лишь усугубит собственное положение. Если вы оказались в яме, перестаньте копать! Что будет с Россией после Путина — вопрос, на который нам ещё придется отвечать позже.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Андерса Аслунда. Републикация полной версии текста запрещена.

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